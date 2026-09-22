Honduras

Presentan ante el Congreso de Honduras propuesta para reformar el sistema electoral

Organizaciones de la sociedad civil que participaron en la Mesa de Propuestas de Reformas Electorales entregaron al legislativo el documento

Las propuestas de reforma electoral incluyen el derecho al voto, la administración electoral y la inscripción de partidos y candidaturas.
Las propuestas de reforma electoral incluyen el derecho al voto, la administración electoral y la inscripción de partidos y candidaturas.
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Representantes de organizaciones de la sociedad civil se presentaron ante el Congreso Nacional de Honduras para entregar formalmente un conjunto de propuestas de reforma electoral elaboradas a lo largo de varios meses de trabajo técnico y multisectorial.

Durante la reunión, integrantes de la Mesa explicaron las distintas etapas del proceso, los temas priorizados y los objetivos de las iniciativas entregadas.

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La propuesta es el resultado de varios meses de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia, el sector privado y otros actores del ámbito electoral.

El propósito fue generar un espacio de discusión en el que se identificaran los principales desafíos del sistema y se plantearan alternativas para fortalecer las normas y las instituciones a cargo de los procesos electorales.

La Mesa de Propuestas de Reformas Electorales fue concebida como un espacio de participación multisectorial para revisar distintas áreas de la legislación electoral hondureña.

Como parte de este proceso se elaboró un inventario de propuestas de reforma y un diagnóstico sobre la situación del marco jurídico e institucional relacionado con los procesos electorales.

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Esos insumos sirvieron como punto de partida para las discusiones posteriores y permitieron que las organizaciones participantes analizaran los problemas identificados y valoraran posibles modificaciones desde una perspectiva técnica.

Llamado a la clase política

Entre mayo y septiembre se realizaron once sesiones de trabajo de carácter temático y consultivo. En esos encuentros se revisaron diferentes propuestas y se discutieron sus alcances, tomando en cuenta factores como la urgencia institucional, la viabilidad de las reformas y el impacto que podrían tener en el sistema electoral.

El proceso buscó, además, que las iniciativas no fueran planteadas únicamente como un listado de necesidades, sino que incorporaran propuestas concretas susceptibles de ser consideradas dentro del debate legislativo.

Osiris Payes, representante del Centro de Estudios para la Democracia, organización hondureña dedicada al análisis y la promoción de la vida democrática, destacó la participación de organizaciones con distintas experiencias y perspectivas durante las jornadas de trabajo.

Tomás Zambrano y Antonio Rivera recibieron el documento de reformas electorales elaborado por la Mesa multisectorial.
La Mesa de Reformas Electorales desarrolla once sesiones para priorizar cambios en la legislación hondureña.

Según explicó, la diversidad de los participantes permitió ampliar la discusión y encontrar coincidencias en torno a determinadas reformas. El intercambio entre sectores con diferentes puntos de vista contribuyó a construir acuerdos sobre propuestas dirigidas a fortalecer el sistema electoral hondureño.

Payes también expresó la expectativa de que las iniciativas consensuadas sean consideradas por el Congreso Nacional y puedan traducirse en reformas que atiendan las necesidades de distintos sectores de la población.

Las propuestas entregadas abarcan un amplio conjunto de asuntos relacionados con el funcionamiento del sistema electoral hondureño. Uno de los bloques de discusión estuvo relacionado con el derecho al voto, incluidos aspectos vinculados con las condiciones para garantizar su ejercicio efectivo.

También se analizaron asuntos correspondientes a la administración electoral y al sistema electoral, así como los procedimientos relacionados con la inscripción de partidos políticos y candidaturas.

Otro de los ejes abordados fue el relativo a las campañas electorales y su financiamiento, un ámbito que forma parte de las discusiones sobre transparencia, regulación y condiciones de competencia dentro de los procesos electorales.

La Mesa incorporó en su análisis el papel de los medios de comunicación y las redes sociales, además de la observación electoral y otros mecanismos relacionados con el seguimiento ciudadano de los comicios.

Las organizaciones analizaron medidas relacionadas con la participación, inclusión y representatividad de las mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad y otros grupos.

El abordaje de esos temas estuvo orientado a identificar mecanismos que permitan ampliar la participación política y considerar las condiciones particulares que enfrentan diferentes sectores en su incorporación a los procesos electorales y a los espacios de representación.

Justicia electoral y transmisión de resultados

La revisión también incluyó temas vinculados con la justicia electoral, la jornada de votación y los mecanismos utilizados para la transmisión de resultados.

Estos aspectos fueron incorporados en la agenda por su relación con el desarrollo de los procesos electorales y con la confianza de la ciudadanía en los resultados.

Las organizaciones participantes plantearon alternativas técnicas y normativas para que los desafíos identificados puedan ser discutidos por las autoridades responsables de impulsar eventuales modificaciones a la legislación. La intención fue pasar de la identificación de problemas a la formulación de propuestas específicas que sirvan como insumo para el debate legislativo.

Tomás Zambrano y Antonio Rivera recibieron el documento de reformas electorales elaborado por la Mesa multisectorial.
Tomás Zambrano y Antonio Rivera recibieron el documento de reformas electorales elaborado por la Mesa multisectorial.

Con la entrega formal de las propuestas, el Congreso Nacional recibe un conjunto de iniciativas elaboradas desde un proceso de consulta y análisis entre distintos actores de la sociedad civil y otros sectores.

Para las organizaciones que integraron la Mesa, el trabajo realizado representa un aporte al debate sobre el futuro de la legislación electoral hondureña y una oportunidad para incorporar diferentes perspectivas en la discusión de posibles reformas.

El documento fue recibido por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera, quienes participaron en el encuentro junto con diputados y diputadas.

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