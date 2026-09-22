Mercados: el petróleo profundiza la caída y vuelve a subir el riesgo país argentino

El Nasdaq y el S&P 500 de Nueva York regresan a zona de máximos.

Guardar

Las bolsas internacionales negocian con cifras positivas, ante una nueva caída en la cotización del petróleo, la quinta consecutiva, que dejó al barril por debajo de los 100 dólares.

Los principales indicadores de las bolsas de Nueva York suben entre 0,1% y 0,4%, a la vez que el panel tecnológico Nasdaq y el promedio S&P 500 regresan a zona de máximos históricos nominales. El índice VIX o “indice del miedo” o riesgo inversor, por debajo de los 15 puntos, se sitúa en mínimos de 2026, un reflejo de la incipiente recuperación de la confianza de los traders.

PUBLICIDAD

A contramano, los activos argentinos exhiben señales de debilidad en sus cotizaciones. Los bonos soberanos en dólares caen un 0,1% en promedio, mientras que el índice de riesgo país sube nueve unidades para la Argentina, en los 543 puntos básicos, Se trata de la séptima suba consecutiva.

“La deuda en dólares retrocedió y el riesgo país subió mientras la curva en pesos mostró un sesgo negativo en el tramo largo y el BCRA moderó el ritmo de compras. Hoy, el foco estará en la conversión de la D30S6, con la que el Tesoro busca aliviar los vencimientos de fin de mes”, reportó Cohen Aliados Financieros.

PUBLICIDAD

“La atención de hoy se centra en el canje de deuda dollar-linked (DL) que ofrece el Tesoro, así como en la confirmación de la emisión de un bono internacional de la provincia de San Juan el jueves. El Tesoro ofrece un canje DL por el instrumento que vence a fines de septiembre, con el objetivo de evitar volatilidad antes de su precio de fijación, como ya hizo antes de otros vencimientos DL”, complementaron los analistas de Max Capital.

A las 11:30 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires baja un 0,5%, para permanecer debajo de la barrera referencial de los 3.000.000 puntos en pesos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en el exterior, hay mayoría de bajas, lideradas por Bioceres (-6,5%).

PUBLICIDAD

Los precios del petróleo resignaban cerca de 1%, con la variedad Brent del Mar del Norte a USD 99,53 el barril para entregar en noviembre (-0,8%). Las acciones de Vista Energy cedían 0,2%, mientras que el ADR de YPF rebotaba 1,1 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares. (actualizado a las 11:30 horas)

Arabia Saudita reactivó las operaciones en su oleoducto Este-Oeste y podría reanudar las exportaciones desde el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, a lo largo del martes, según afirmaron tres fuentes conocedoras del asunto.

“Los ataques con drones obligaron a Arabia Saudita a cerrar su oleoducto Este-Oeste el 13 de septiembre, lo que interrumpió las cargas de crudo en el puerto de Yanbu”, informó Reuters.

PUBLICIDAD

La reanudación de los suministros contribuía a impulsar las ventas en los mercados petroleros mundiales, según indicaron los operadores. Los futuros del crudo Brent caían dos dólares por barril, hasta su nivel más bajo desde el 8 de septiembre.

Desde que se interrumpió el flujo petrolero por el Estrecho de Ormuz por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, Riad ha estado utilizando el oleoducto para desviar unos 4 millones de barriles por día (bpd) -cerca del 4% del suministro mundial- hacia Yanbu.

El oleoducto está bombeando a un ritmo reducido tras su puesta en marcha, según indicaron dos de las fuentes. La petrolera estatal Saudi Aramco pretende aumentar el caudal a 4 millones de bpd, señaló una de ellas, sin precisar cuándo podría lograrse.

PUBLICIDAD

El oleoducto reanudará el suministro de crudo a las refinerías de Aramco situadas en la costa del Mar Rojo, según indicó una de las fuentes, quien añadió que está prevista la carga de un cargamento en Yanbu a lo largo del día. La persona señaló que el destino será China.

“En el mercado petrolero, Saudi Aramco cargó 14 millones de barriles de crudo en siete buques VLCC (siglas del inglés Very Large Crude Carrier o gran buque petrolero) desde el Golfo Pérsico, incrementando sus exportaciones a través del Estrecho de Ormuz”, comentó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

PUBLICIDAD

Otras dos fuentes del sector comercial indicaron que los operadores se están preparando para las cargas de petróleo saudí trasladando petroleros al puerto egipcio de Port Said, en el Mediterráneo, para realizar trasvases de barco a barco, así como a Sidi Kerir.