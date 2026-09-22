De Pacelli a León XIV: Loris Zanatta analizó el histórico vínculo entre la Iglesia y la política argentina

Loris Zanatta afirmó que la visita del Papa puede ofrecer legitimación global al Gobierno, aunque también implica riesgos políticos

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La llegada de León XIV a la Argentina volverá a colocar a la Iglesia en el centro de la escena pública. El Papa visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre y mantendrá encuentros con Javier Milei, jóvenes, trabajadores, representantes de otras religiones y autoridades eclesiásticas, además de participar de celebraciones multitudinarias.

En ese contexto, el historiador italiano Loris Zanatta analizó el significado político y social de la visita durante una entrevista exclusiva con Infobae al Regreso. Para el catedrático de Historia de América Latina de la Universidad de Bolonia, la presencia de un pontífice puede tener efectos que exceden lo estrictamente religioso, especialmente en una sociedad atravesada por la polarización.

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“Es gratificante hospedar al papa, es una forma de legitimación global delante de los ojos del mundo, pero también es un riesgo”, sostuvo Zanatta al referirse al impacto que puede tener la visita para el Gobierno.

El historiador no espera que León XIV llegue al país con un discurso partidario. “El papa no creo que venga con un discurso político, no es un papa que habla de forma directamente política”, señaló. Sin embargo, advirtió que algunas de sus posiciones pueden generar diferencias con la administración de Milei: “Va a decir cosas o dejará intuir cosas que, bueno, por su pensamiento, especialmente en términos de doctrinas sociales, al gobierno no le gustarán”.

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Zanatta definió a Javier Milei como populista y advirtió que el populismo puede concentrar poder y limitar libertades dentro de la democracia (Infobae en Vivo)

La Iglesia y su histórica capacidad de movilización

Zanatta vinculó esa posible influencia con el lugar que la Iglesia ocupó durante décadas en la vida pública argentina. Según recordó, su capacidad de organización excedió el ámbito religioso y tuvo relevancia en distintos procesos políticos.

“La Iglesia argentina siempre ha tenido un rol extraordinariamente importante desde el retorno de la democracia, pero antes también, para rearticular, para movilizar, organizar el llamado Campo Nacional Popular”, afirmó.

La visita de León XIV, en su interpretación, permitirá observar cuánto de esa capacidad permanece vigente. “Se verá si ese campo existe, si la Iglesia tiene todavía instrumentos para movilizarlo y rearticularlo”, planteó.

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El historiador también puso el foco en la convocatoria que puede generar el Papa entre los jóvenes. Consultado por Mica Mendelevich sobre la identificación de una parte de las nuevas generaciones con Milei, rechazó una mirada homogénea: “La verdad es que no existe una sola juventud”. Y agregó: “La juventud no es un mérito, es un estado bastante temporario y pasa muy rápido”.

El historiador sostuvo que León XIV no llevará un discurso partidario, pero sus doctrinas sociales pueden generar diferencias con el gobierno de Milei (Europa Press)

Para Zanatta, una de las imágenes más significativas de la visita podría surgir precisamente de esos encuentros multitudinarios. “Cuando el papa se reúne con las juventudes en la Argentina, van a ver, no sé, centenares de miles de jóvenes que hoy no están viendo”, anticipó.

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De Pacelli al peronismo: el origen de la “nación católica”

Para explicar la relación histórica entre la Iglesia y la política argentina, Zanatta se remontó a 1934, cuando Eugenio Pacelli —quien luego sería Pío XII— visitó Buenos Aires como secretario de Estado del Vaticano para participar del Congreso Eucarístico Internacional.

“Era la primera vez que un secretario de Estado salía de Roma, y más para presenciar un congreso eucarístico internacional”, recordó.

La multitudinaria convocatoria, según su lectura, evidenció una transformación en la sociedad argentina. “Ahí se vio, en cambio, las plazas llenas, miles y miles de sacerdotes en la plaza que bautizaban, que confesaban, que bueno, que algo había cambiado”, relató.

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Para el historiador, aquel proceso anticipó transformaciones políticas que desembocarían en la revolución militar de 1943 y en el surgimiento del peronismo. “Este algo era algo que de ahí a poco se transformaría en la revolución militar del 43 y en el peronismo”, afirmó.

Zanatta también se refirió a la posterior relación entre Juan Domingo Perón y Pío XII. Aunque ambos terminaron enfrentados, sostuvo que compartieron una determinada concepción sobre el vínculo entre religión e identidad nacional.

Loris Zanatta afirmó que la visita del Papa puede ofrecer legitimación global al Gobierno, aunque también implica riesgos políticos (Infobae en Vivo)

“Ambos querían la nación católica y cada uno pensaba que la nación católica tuviera que responder, por uno a la Iglesia, por el otro al peronismo, que era una iglesia secularizada”, explicó.

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A partir de ese recorrido histórico, sintetizó: “Con Pacelli nace la idea o se consolida el mito de la nación católica: la idea de que el catolicismo argentino tiene la llave del fundamento de la identidad nacional”.

“Milei es populista”

La conversación con Gonzalo Aziz también derivó hacia el presente político. Consultado directamente sobre Javier Milei, Zanatta respondió: “Milei es populista”.

El historiador explicó que su interpretación está vinculada con una estructura de pensamiento que considera de carácter mesiánico. “Yo lo veo como un relato de tipo mesiánico, escatológico, religioso”, sostuvo.

Según Zanatta, una de las características centrales del populismo aparece cuando un sector se presenta como la representación exclusiva de la sociedad. “Su idea es que su pueblo, que es un pueblo parcial, es todo el pueblo, entonces no hay espacio para los demás”, señaló.

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También advirtió sobre la relación entre populismo y democracia: “A veces la democracia logra un poco moderarlo. Otras veces el populismo se impone y va vaciando desde adentro la democracia, tratando de concentrar poder, de limitar las libertades”.

La convocatoria de León XIV entre los jóvenes permitirá medir la vigencia de la capacidad de movilización de la Iglesia en la Argentina (Europa Press)

Un mensaje de moderación frente a la polarización

En otro tramo de la entrevista, Aziz le preguntó si la llegada de León XIV puede contribuir a moderar el clima de confrontación política.

“La visita del papa, por ser el papa, por cómo habla el papa, por los valores que difunde el papa, mandará un mensaje de moderación, de educación también”, respondió Zanatta.

El historiador aclaró que no pretende anticipar sus efectos. “Yo estudio la historia, miro al pasado, al futuro no lo veo”, dijo.

Sin embargo, describió una sensación que aseguró haber percibido durante sus dos semanas en la Argentina: “Veo cierto cansancio. Una cosa es este estilo tan exagerado y yo debo decir la verdad, nunca lo vi en mi vida en ningún lugar del mundo”.

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En su opinión, un discurso de confrontación puede funcionar durante una etapa de ruptura, pero encuentra límites cuando se prolonga. “Puede ser tolerado en un momento de ruptura, pero de a poco cansa. Cansa y se vuelve contra quien lo utiliza”, afirmó.

El historiador afirmó que la doctrina social de la Iglesia contrasta con el economicismo de Milei y Trump y rechaza el uso político de la religión (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

El contraste con Milei, Trump y el uso político de la religión

Zanatta también trazó un paralelo entre Milei y Donald Trump y marcó una diferencia con la doctrina social de la Iglesia.

“El papa tiene una doctrina que está en contraste con el economicismo, la prioridad absoluta y casi mecanicista de la economía adoptada por Milei y por Trump”, sostuvo.

A esa diferencia le sumó otra cuestión: el uso de la religión como herramienta de legitimación política.

“Esta idea tan difundida en Estados Unidos, y en la Argentina ahora también con Milei, de utilizar la religión para legitimarse políticamente, para los papas hace mucho tiempo es inaceptable”, afirmó.

La visita de León XIV pondrá así nuevamente en escena una relación histórica entre religión y política que en la Argentina atravesó buena parte del siglo XX y que conserva expresiones en el debate público actual. Para Zanatta, el interés no estará solamente en lo que diga el Papa, sino también en la capacidad de la Iglesia para volver a convocar y ocupar un espacio en una sociedad marcada por profundas divisiones políticas.

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