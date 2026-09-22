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Edward Berger dirigirá ‘Guerra mundial Z 2′ con el regreso de Brad Pitt

Brad Pitt cerró un acuerdo para interpretar nuevamente a Gerry Lane, mientras Edward Berger quedó a cargo de la dirección

Brad Pitt en "Guerra Mundial Z"
Brad Pitt en "Guerra Mundial Z" (IMDb)
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Paramount reactivó el desarrollo de Guerra mundial Z 2 trece años después del estreno de la primera película, con Brad Pitt nuevamente en el papel de Gerry Lane y Edward Berger como director. Los acuerdos fueron reportados por The Hollywood Reporter y Deadline, aunque el estudio todavía no comunicó una fecha de inicio de producción o estreno.

Una secuela detenida durante años

La primera Guerra mundial Z llegó a los cines como una adaptación libre de la novela original y terminó convertida en la película de zombis más taquillera de la historia. Su combinación de thriller postapocalíptico, acción a gran escala y criaturas especialmente agresivas dejó abierta la posibilidad de continuar la historia, pero el proyecto atravesó más de una década de anuncios, rumores y cambios creativos.

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El primer nombre vinculado con la dirección de la secuela fue el cineasta español Juan Antonio Bayona, a quien se asignó el proyecto en 2014. Esa versión no avanzó y, tiempo después, David Fincher comenzó a trabajar activamente en una nueva propuesta impulsada junto con Pitt. La participación del director generó expectativas por su historial de colaboraciones con el actor, pero ese intento tampoco llegó al rodaje.

El recorrido resulta especialmente irregular porque Paramount mantuvo la secuela entre sus prioridades durante años sin fijar un calendario concreto. Cinco meses antes de las nuevas confirmaciones, ya se había informado que el proyecto volvía a ocupar un lugar relevante en los planes del estudio. El acuerdo con Pitt y la contratación de Berger son los pasos más específicos conocidos hasta ahora, aunque todavía falta que Paramount detalle el resto del equipo y el plan de filmación.

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Edward Berger toma la dirección

Berger reemplazará a Marc Forster, responsable de la película original, y será el tercer director asociado públicamente con la continuación después de Bayona y Fincher. El cineasta alemán llega al proyecto tras dirigir Cónclave y Sin novedad en el frente, película que ganó el Óscar a mejor largometraje internacional en 2023.

La elección también está conectada con Brad Pitt. Berger acaba de finalizar el rodaje de The Riders, su trabajo más reciente, encabezado por el actor. Esa colaboración previa permite que ambos pasen a Guerra mundial Z 2 después de haber compartido un proyecto, aunque Paramount no informó si otros integrantes de ese equipo participarán en la secuela.

El cambio de director indica que la versión desarrollada por Fincher quedó atrás. Las fuentes tampoco detallan si el guion escrito durante las etapas anteriores será utilizado, modificado o reemplazado. Esto deja pendiente una cuestión importante: cuánto del trabajo realizado durante la última década sobrevivirá en la película que dirigirá Berger.

Guerra mundial Z (Netflix)
Guerra mundial Z (Netflix)

Qué se sabe del regreso de Gerry Lane

La información disponible señala que la historia continuará siguiendo a Gerry Lane y abordará las consecuencias de lo ocurrido varios años después del final de la primera entrega. Pitt volverá así al personaje que encabezó la película original, un antiguo investigador enviado a buscar respuestas mientras una infección zombi se extendía por distintos países.

Todavía no se anunció qué miembros del reparto regresarán junto con Pitt ni quiénes serán las nuevas incorporaciones. Tampoco hay detalles sobre las locaciones, el presupuesto o el momento en que transcurrirá la trama. La distancia temporal mencionada permitiría justificar los trece años transcurridos entre ambas producciones, pero Paramount no presentó una sinopsis oficial.

El largo historial de versiones fallidas obliga a separar los acuerdos confirmados de las estimaciones. Algunas proyecciones sitúan un posible estreno en 2029 o 2030 debido a que el proyecto acaba de reorganizarse, pero esos años no fueron anunciados por el estudio. Por ahora, Guerra mundial Z 2 cuenta con Brad Pitt como protagonista y Edward Berger como director, sin fecha oficial de rodaje ni de llegada a los cines.

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