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Wallet Credits surge en PS Store como nuevo sistema de recompensas de Sony

Algunos usuarios recibieron 10 dólares en su monedero tras comprar juegos seleccionados

PlayStation tendrá una nueva forma de generar imágenes y adelanta el futuro de la PS6.
PlayStation tendrá una nueva forma de generar imágenes y adelanta el futuro de la PS6. (Sony)
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Sony estaría probando Wallet Credits, un nuevo programa que entrega saldo para futuras compras en PS Store, según reportes publicados el 21 y 22 de septiembre de 2026. Algunos propietarios de PlayStation 5 en Estados Unidos encontraron una recompensa de 10 dólares al adquirir títulos seleccionados, aunque Sony todavía no anunció la función ni explicó sus condiciones.

Cómo funciona la prueba de Wallet Credits

La recompensa aparece identificada dentro de la tienda digital y se acredita en el monedero de PlayStation después de completar una compra compatible. El caso divulgado menciona un crédito de 10 dólares, pero todavía se desconoce si el monto será fijo, si dependerá del precio del juego o si cambiará según cada promoción.

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El funcionamiento se acerca al cashback: una parte del dinero gastado vuelve en forma de saldo para otra operación. No se trata de un reembolso al medio de pago original ni de un descuento aplicado inmediatamente. El usuario debe utilizar ese crédito en una compra posterior dentro de PS Store.

La prueba tampoco está habilitada para todas las cuentas. Los reportes disponibles corresponden a usuarios de Estados Unidos y no hay señales de su llegada a Europa, América Latina u otros mercados. Esta disponibilidad limitada sugiere que Sony está evaluando el sistema antes de decidir un lanzamiento más amplio.

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Tampoco se conocen otros requisitos importantes, como la duración del crédito, la posibilidad de combinarlo con descuentos, las restricciones por edad o el tratamiento de una compra que después sea cancelada. Hasta que Sony publique las reglas, la aparición de Wallet Credits debe considerarse un experimento dentro de la tienda estadounidense.

Qué juegos muestran la recompensa

Uno de los casos documentados corresponde a The Blood of Dawnwalker. Un usuario informó que recibió 10 dólares en su monedero después de comprar el juego, mientras que otras cuentas encontraron la etiqueta de Wallet Credits antes de completar la operación.

La promoción también fue detectada en Halloween: The Game, Resonance: A Plague Tale Legacy, Onimusha: Way of the Sword y Star Wars Zero Company. Otros informes agregaron a Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 y Hot Wheels: Infinite Rush a la lista de productos compatibles.

Las selecciones conocidas están formadas principalmente por lanzamientos o juegos disponibles para reserva, pero Sony no aclaró el criterio utilizado. Tampoco confirmó si todos los compradores de esos títulos recibirán el mismo beneficio o si la etiqueta aparece únicamente en las cuentas incluidas en la prueba.

Los primeros indicios circularon a partir de publicaciones de usuarios en Reddit y redes sociales, y luego fueron recogidos por medios como PlayStation Lifestyle y Push Square. A eso se sumó la aparición de una aplicación denominada Wallet Credit en la versión estadounidense de PS Store. La aplicación figura en la tienda, pero actualmente no puede descargarse.

Ese registro podría estar vinculado con la administración de los créditos o con una futura presentación del programa. Sin una explicación oficial, también queda abierta la diferencia entre el nombre Wallet Credit utilizado por la aplicación y Wallet Credits, la denominación observada en las promociones.

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de Sony PlayStation en la Paris Games Week, una feria comercial de videojuegos en París, Francia, el 5 de noviembre de 2023. REUTERS/Claudia Greco
FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de Sony PlayStation en la Paris Games Week, una feria comercial de videojuegos en París, Francia, el 5 de noviembre de 2023. REUTERS/Claudia Greco

La relación con PlayStation Stars

El posible programa aparece después del cierre de PlayStation Stars, el anterior sistema de fidelidad de Sony. El servicio funcionó durante tres años y recompensaba algunas compras y actividades con puntos, que podían canjearse por coleccionables digitales o fondos para el monedero.

Sony había contemplado integrar PlayStation Stars directamente en sus consolas mediante expositores para los coleccionables, similares a los disponibles en su aplicación móvil. Esos planes no llegaron a convertirse en una parte central de la experiencia y el programa terminó cerrando casi un año antes de los primeros reportes sobre Wallet Credits.

Cuando comunicó esa decisión, Sony indicó que evaluaría “nuevas formas de reinventar sus programas de fidelidad”. También señaló que había aprendido al estudiar “los tipos de actividades que más interesan a nuestros jugadores”. Wallet Credits podría ser el resultado de esa revisión, aunque Sony todavía no lo presentó como sucesor directo de PlayStation Stars.

La principal diferencia está en la sencillez del beneficio observado: en lugar de acumular puntos y elegir una recompensa, el comprador recibe saldo en su monedero. Por ahora, el único monto documentado es de 10 dólares y la función permanece limitada a determinadas cuentas y juegos de la PS Store estadounidense.

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