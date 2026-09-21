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‘Dust till Dawn’ lleva el terror de Junji Ito a una rutina de limpieza

El jugador deberá restaurar viviendas, negocios y edificios públicos mientras investiga un polvo misterioso

Dust Till Dawn presenta su tráiler.
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Mac n Cheese Games anunció Dust till Dawn, una aventura de limpieza y terror paranormal para PC que llegará mediante Steam en algún momento de 2027, aunque todavía no tiene una fecha exacta. Ambientado en un pueblo rural japonés ficticio, el juego sigue a una empleada doméstica cuya rutina comienza a deformarse bajo fenómenos inspirados en la obra de Junji Ito.

Una jornada de limpieza sin combates

La protagonista acepta encargos distribuidos por distintas zonas del pueblo. Cada trabajo exige barrer el polvo, fregar pisos, limpiar ventanas, ordenar habitaciones y devolver los objetos a su lugar. Las tareas se desarrollan en casas familiares, comercios, edificios públicos y otros espacios comunitarios que podrán visitarse a medida que avance la partida.

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Mac n Cheese Games presenta la experiencia como un juego de limpieza relajante, centrado en el ritmo metódico de restaurar cada escenario. No habrá hordas de enemigos ni presión constante para completar los objetivos. La atención estará puesta en las herramientas, el estado de las habitaciones y las pequeñas alteraciones que puedan aparecer durante una jornada aparentemente normal.

Completar encargos permitirá obtener yenes. Ese dinero servirá para mejorar el equipo de limpieza y desbloquear nuevas áreas, trabajos y rincones del pueblo. El progreso estará ligado tanto a la eficiencia como a la decisión de cuánto tiempo dedicar a cada lugar.

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La ficha de Steam ya permite solicitar acceso a una futura prueba. Por ahora, Mac n Cheese Games no anunció versiones para consolas ni detalló los requisitos técnicos de la edición para PC.

Más paga a cambio de más riesgo

El principal sistema de riesgo y recompensa gira alrededor del horario. El jugador podrá trabajar con rapidez y regresar a casa antes del anochecer, o permanecer en el lugar durante más tiempo para obtener una paga mayor. La segunda opción también incrementará las posibilidades de encontrar algo que no debería estar allí.

Las anomalías comenzarán con cambios pequeños. El polvo reaparecerá después de haber sido retirado, ciertos objetos parecerán desplazarse por su cuenta y algunas habitaciones volverán a desordenarse. También habrá rastros de una presencia que habría atravesado el sitio después de la limpieza.

El diseño busca que esas alteraciones interrumpan una actividad cotidiana sin reemplazarla por un sistema tradicional de combate. La amenaza avanzará dentro de la propia rutina: limpiar, revisar el resultado y descubrir que el espacio ya no responde como antes. Permanecer hasta más tarde ofrecerá más yenes, pero expondrá al personaje a sucesos que podrían pasar inadvertidos durante el día.

Los escenarios podrán visitarse varias veces. En cada regreso, el jugador encontrará cambios y pistas relacionadas con el origen del polvo, el desorden recurrente y lo que sucede en los edificios después de que sus habitantes se marchan. Esos indicios formarán un misterio sobrenatural que afectará a toda la localidad.

Dust till Dawn, de Mac n Cheese Games
Dust till Dawn, de Mac n Cheese Games

Referencias visuales y música del tráiler

La influencia declarada de Junji Ito estará en el lenguaje visual, las imágenes surrealistas y el desarrollo lento del horror. La dirección artística tomará elementos del manga japonés para transformar de manera gradual espacios familiares en lugares incómodos, sin abandonar la estructura de un simulador de limpieza.

Mac n Cheese Games pretende que la sensación de amenaza aparezca poco a poco. Una vivienda o una tienda podrán conservar inicialmente un aspecto tranquilo, pero las visitas posteriores revelarán polvo nuevo, objetos fuera de sitio y señales difíciles de explicar. El contraste dependerá de repetir tareas conocidas dentro de escenarios cada vez menos confiables.

La música del tráiler de presentación fue compuesta por Akira Yamaoka, reconocido especialmente por su trabajo en la saga Silent Hill. El anuncio se limita a esa pieza del avance y no confirma que Yamaoka esté a cargo de toda la banda sonora del juego.

Dust till Dawn permanece anunciado exclusivamente para PC. Su lanzamiento está previsto para 2027 a través de Steam, mientras que la prueba disponible para solicitar en la tienda todavía no tiene una fecha pública.

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