Xavi reveló detalles desconocidos del regreso frustrado de Messi al Barcelona en 2023: “Fue muy extraño”

Xavi Hernández habló del fichaje frustrado de Messi (Efe)

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Xavi Hernández confirmó que Joan Laporta decidió no concretar el regreso de Lionel Messi al Barcelona, pese a que el futbolista argentino, el cuerpo técnico y el entonces entrenador blaugrana contemplaban esa posibilidad. El exmediocampista explicó que mantuvo conversaciones con su antiguo compañero durante cuatro meses y que el eventual fichaje llegó a ser motivo de intercambios con el presidente del club.

El ex azuglrana habló en una entrevista con el conductor indio Prakhar Gupta. Allí, Xavi describió el proceso como una situación difícil de comunicarle a Messi, a quien definió como un amigo cercano y que, según relató, tenía intención de volver al equipo catalán. “Messi tenía muchas ganas de volver al Barcelona, y yo estaba totalmente a favor”, afirmó Xavi en el podcast de Youtube. El exentrenador indicó que su cuerpo técnico compartía esa expectativa y que el plan deportivo contemplaba la posibilidad de coincidir nuevamente con el delantero.

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El exfutbolista señaló que el diálogo con Lionel Messi se prolongó durante cuatro meses. En ese período, afirmó que existió entusiasmo de las partes involucradas por la alternativa de un retorno al club en el que el argentino desarrolló gran parte de su carrera. “El propio Messi tenía muchas esperanzas, y tanto yo como todo el cuerpo técnico también las esperábamos con grandes expectativas”, expresó y agregó que había conversado con Laporta sobre el asunto mientras avanzaban esos contactos.

Según su relato, la idea incluía la posibilidad de que Messi volviera a jugar en Montjuic. “En ese momento, pensaba que íbamos a volver a Montjuic para vivir algo como el último baile de Michael Jordan”, dijo, en referencia a la expectativa que le generaba una eventual nueva etapa del argentino en el equipo.

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Xavi quería dirigir a Lionel Messi en Barcelona y el argentino deseaba regresar

Xavi no presentó el regreso como una cuestión meramente simbólica. También sostuvo que el plantel necesitaba contar con Messi y destacó el estado en el que se encontraba el jugador después de la Copa del Mundo de Catar 2022. “Fue difícil, porque creo que lo necesitábamos. Necesitábamos su regreso al equipo, y él aún estaba en perfectas condiciones físicas. Y además, ganó la Copa del Mundo en Qatar en 2022”, señaló.

En la entrevista, Xavi atribuyó el desenlace a una determinación del presidente del club. “Pero al final, el presidente Laporta decidió que no quería volver a fichar a Messi”, afirmó. El exentrenador describió el cambio de posición como sorpresivo. “De repente, el presidente canceló todo”, expresó en otro tramo de la charla. Luego añadió: “Fue muy extraño, porque durante esos cuatro meses, incluso habíamos intercambiado opiniones con el presidente sobre este tema”.

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Para Xavi, la dificultad no estuvo solo en el cierre de las conversaciones, sino en la necesidad de comunicar el resultado a Messi después de meses de diálogo. “Me resultó muy difícil decirle a Messi: ‘No lo haremos. No lo haremos’”, recordó.

También habló de la reacción que generó el final de la negociación entre quienes habían participado de las conversaciones. “Él estaba entusiasmado, yo también, al igual que el cuerpo técnico, y de repente, el presidente cambió de opinión”, dijo. “Podría haber sido un período fantástico, pero nunca se concretó. Es realmente lamentable”, concluyó Xavi sobre el frustrado retorno del argentino.

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Xavi habló de las comparaciones entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo (Con imágenes de AFP y REUTERS)

Durante la misma entrevista, Xavi Hernández se refirió a la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo. El exentrenador valoró la competitividad de ambos, aunque explicó por qué ubica al argentino por encima del portugués.

“Creo que se ayudan mutuamente a competir cada año. Respeto mucho a Cristiano Ronaldo, es uno de los mejores de la historia, pero Messi es el mejor, porque Messi entiende el juego”, sostuvo.

Xavi destacó la capacidad goleadora de Cristiano Ronaldo y su mentalidad competitiva. “Cristiano es un máximo goleador. Él no entiende qué pasa en el juego. Piensa en marcar y marcar y marcar. Su mentalidad es increíble, es una auténtica bestia, es asombroso”, afirmó.

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Al explicar su valoración sobre Messi, subrayó que su aporte no se limita a los goles. “Messi también es un creador de juego”, indicó. “Messi es el mejor goleador, pero al mismo tiempo puede jugar como un número 6, como un ocho, un 10, porque crea juego, porque lo entiende”. Para finalizar la comparación, Xavi agregó que el argentino identifica espacios y compañeros libres dentro del campo. “Está revisando qué pasa en el campo, dónde está el espacio libre, dónde está el hombre libre. Atacar por allí, atacar por allá. Es más que un máximo goleador”.