Nicolás Dujovne: “Hay un riesgo político muy visible alrededor de las elecciones”

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, OCTUBRE 28: (ARCHIVO) El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, asistirá mañana al Congreso para exponer lineamientos de la política de su área en el maco del tratamiento del Presupuesto 2019 en el Senado. FOTO NAzzzz

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Nicolás Dujovne, ministro de Economía entre 2017 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, señaló hoy que para la economía argentina “no hay otro camino” que el actual, de estabilidad monetaria y orden en las cuentas públicas, pero admitió sus dudas acerca de si se ganó la “batalla cultural” al respecto, por lo que no descartó el riesgo de una vuelta al populismo, que a su criterio explica que pese a que las calificadoras de riesgo incluyen a la Argentina en la categoría crediticia “B-“, su riesgo país está casi 200 puntos por encima de la media del grupo, de 330 puntos. Si en 2027 el populismo es derrotado, especuló, el riesgo-país argentino se ubicará cerca de ese nivel.

“Vemos una economía que crece despacio, por segundo año consecutivo, con algunos sectores a los que les está yendo mejor que otros, una inflación en baja, sectores exportadores con performance muy buena y la inversión y el consumo un poquito más flojos”, resumió el exministro su visión sobre la actual situación económica, pero se manifestó optimista de que los “ingresos reales” de la población puedan mejorar en lo que queda de 2026 “de la mano de la desinflación”.

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Dujovne reconoció que el crecimiento es “muy heterogéneo”: con el interior mejor que el conurbano y los sectores exportadores mejor que los orientados a la sustitución de importaciones y al consumo interno.

Consultado en el programa “No vale arrugar”, por radio Splendid, si eso alcanzará para que Milei sea reelecto en 2027 admitió. “no sabemos, la verdad es que no sabemos, lo que pasa es que no hay otro camino”. Sucede, subrayó, que los gobiernos populistas dejan una situación fiscal muy complicada, tipo de cambio pisado y atraso de tarifas, que lleva tiempo y costos corregir. Al respecto, destacó las reservas internacionales “ultranegativas” que dejó el gobierno de Alberto Fernández.

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“Si alcanza o no alcanza con que vuele el sector exportador o la minería para que la gente te vote lo veremos. Durante la administración de Macri no alcanzó. Veremos si ahora alcanza. Es la sociedad la que tiene que decidir qué camino tomar. Lo que pasa es que no hay otro camino”, reiteró.

Batalla cultural

Consultado acerca de si el gobierno ganó la “batalla cultural” que plantea contra el populismo, Dujovne expresó sus dudas. “No estoy tan convencido de que la batalla cultural se haya ganado. La única manera va a ser cuando se logre la continuidad de políticas sanas y la oposición se vea forzada a aferrarse a los pilares,a la base del esquema”.

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El gobierno, reconoció, “no mostró aun resultados muy contundentes porque cuando uno hereda situaciones muy difíciles lleva mucho tiempo corregirlas”. Por caso, apuntó, corregir tarifas “ultrapisadas” genera un impacto en el índice de precios que persiste. Pero, insistió, “no hay otro camino”. A su criterio, “ya hay bastantes indicadores para que la sociedad se de cuenta de lo que implica abandonar el rumbo de la estabilidad pero no podemos dar por descontado que esa batalla se haya ganado”.

Los gobiernos populistas dejan herencias como dólar atrasado y tarifas "pisadas" que luego lleva tiempo y costo político corregir, resaltó Dujovne (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre los riesgos financieros y de dolarización para 2027, Dujovne opinó que dependerá de varios factores, entre ellos “de cómo se configura la oposición”. Al respecto, señaló, “estamos dando por descontado que las propuestas de la oposición van a ser las de siempre, las que meten miedo, veremos si eso se conforma o no”. Por otra parte, acotó, “hay que si la economía agarra calor y con qué popularidad llega el gobierno a febrero, marzo, abril de 2027. La mayoría de los argentinos tiene sus ahorros en dólares a corto plazo. No tienen motivos para estar asustados hoy. Hay que ver en febrero, marzo, abril donde está la popularidad del oficialismo”.

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De todos modos, prosiguió, la economía llegará a las elecciones de 2027 en una situación distinta a la de 2025, porque “el BCRA tiene muchas más reservas, las bandas cambiarias han sido testeadas y resistieron el 2025, y también es probable que el apoyo que EE.UU. proveyó en 2025 sea visto como algo preanunciado, con lo cual es probable que se pueda navegar sin tanta turbulencia”.

El exministro juzgó muy favorablemente los actuales términos de intercambio y un “boom exportador” que genera algo más de actividad y consideró probable que la construcción se mueva algo más con los préstamos hipotecarios y finalmente mejoren los ingresos reales “de la mano de la desinflación”.

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No habrá magia

“Magia no va a haber; los países en general crecen a un ritmo parecido al 2 %. Brasil y Chile crecen cerca de 2%, Perú a un ritmo parecido. Es muy difícil que haya una magia que genere un boom económico sobre todo con la incertidumbre económica que atraviesa la Argentina cada cuatro años. Hasta que no resolvamos eso es difícil que la inversión fluya”, afirmó.

Si bien Dujovne no consideró que el escenario internacional y la suba de tasas sean negativas para la Argentinas, destacó que pese a que las agencias de rating la califican crediticiamente como “B-“, tiene un riesgo muy superior al de países en ese escalón, que es de 330 puntos, casi 200 más que el actual de la Argentina, una brecha que atribuyó enteramente al ”riesgo político". Como demostración apuntó a la diferencia de rendimiento entre el Bonar 2027 (vencen durante el mandato del actual gobierno) y el Bonar 2028. “Hay un riesgo políticao muy visible alrededor de las elecciones”, explicó. Por eso, proyectó, “si después de las elecciones no hay un gobierno populista, los spreads de Argentina van a bajar y se va parecer a los países del grupo B-“.

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También consideró “bueno” y “realista” el proyecto de Presupuesto 2027. Una tasa de inflación anual del 18% equivale a un ritmo mensual del 1,4%, no muy lejos del 1,7% del mes pasado. Eso sí, la proyección de crecimiento del PBI del 4% le pareció “un poco mucho, pero no tan irrazonable”. Finalmente, en cuento a la tendencia a la apreciación peso y sobre lo que puede ocurrir con el tipo de cambio, concluyó que “el dólar va a depender de la política”.