Thiago Tirante venció a Mert Alkaya y Argentina quedó a un punto de llevarse la serie de Copa Davis ante Turquía

Thiago Tirante golpea el drive durante el partido ante Mert Alkaya, de Turquía, por la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

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Thiago Tirante cumplió con su parte y dejó a la Selección Argentina de tenis YPF a un punto de llevarse la serie ante Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El platense derrotó a Mert Alkaya por 6-2 y 6-4 en el segundo partido de la jornada y, tras la victoria de Francisco Cerúndolo ante Yanki Erel, puso al equipo de Javier Frana con ventaja de 2-0.

Tirante, número 52 del mundo, salió a la cancha con la tranquilidad de saberse en ventaja en la eliminatoria. De entrada, Alkaya, 296° del ranking mundial, mostró un juego más consistente que su compañero de equipo, aunque se fue desinflando y nunca logró poner en aprietos al argentino en esa primera manga.

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Thiago quebró en el tercer juego y su confianza creció. Se hizo fuerte con su saque, que le permitió además sobreponerse a la única situación adversa que se le presentó en ese lapso: en el octavo game, cuando intentaba cerrar el set, remontó un 15-40 con tres aces.

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