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Thiago Tirante venció a Mert Alkaya y Argentina quedó a un punto de llevarse la serie de Copa Davis ante Turquía

El platense se impuso en sets corridos y consiguió el segundo punto de la eliminatoria por el Grupo Mundial I. El equipo nacional necesita una victoria más para asegurarse una plaza en los Qualifiers 2027

Thiago Tirante golpea el drive durante el partido ante Mert Alkaya, de Turquía, por la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Thiago Tirante golpea el drive durante el partido ante Mert Alkaya, de Turquía, por la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
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Thiago Tirante cumplió con su parte y dejó a la Selección Argentina de tenis YPF a un punto de llevarse la serie ante Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El platense derrotó a Mert Alkaya por 6-2 y 6-4 en el segundo partido de la jornada y, tras la victoria de Francisco Cerúndolo ante Yanki Erel, puso al equipo de Javier Frana con ventaja de 2-0.

Tirante, número 52 del mundo, salió a la cancha con la tranquilidad de saberse en ventaja en la eliminatoria. De entrada, Alkaya, 296° del ranking mundial, mostró un juego más consistente que su compañero de equipo, aunque se fue desinflando y nunca logró poner en aprietos al argentino en esa primera manga.

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Thiago quebró en el tercer juego y su confianza creció. Se hizo fuerte con su saque, que le permitió además sobreponerse a la única situación adversa que se le presentó en ese lapso: en el octavo game, cuando intentaba cerrar el set, remontó un 15-40 con tres aces.

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