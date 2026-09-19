Los 10 planteles de fútbol más caros del mundo en la temporada 2026/27

Un estadio de fútbol con gráficos financieros y sacos de dinero ilustra la ventaja económica de la Premier League sobre LaLiga y la Ligue 1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La temporada 2026/27 expone, una vez más, la distancia económica del fútbol inglés respecto a las demás ligas de Europa. Ocho clubes de la Premier League integran los diez planteles más caros del fútbol mundial, de acuerdo con el cálculo del CIES Football Observatory.

Liverpool encabeza la clasificación, seguido de cerca por Manchester City, Tottenham, Chelsea, Manchester United y Arsenal. El dato incluye a Real Madrid y Paris Saint-Germain como las únicas excepciones entre los diez primeros, aunque ambos permanecen por detrás de seis equipos ingleses.

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Los 10 planteles más caros de la temporada 2026/27

1. Liverpool (US$ 1.430 millones)

Liverpool encabeza los planteles más caros de la temporada 2026/27 con un costo de US$ 1.430 millones (REUTERS/Jason Cairnduff)

El conjunto de Anfield quedó al frente tras un ciclo de inversiones que tuvo uno de sus puntos más altos en el último mercado estival. La incorporación de Bradley Barcola, por US$ 163 millones a fines de agosto, elevó el costo de un plantel que ya había requerido una cifra récord el verano anterior.

Los dirigidos por Arne Slot comenzaron la Premier League con seis puntos en cuatro partidos, producto de un triunfo y tres empates, por lo que ocupa el octavo puesto. A eso se le suma la victoria ante Atlético Madrid por Champions League y la clasificación en Copa de la Liga tras derrotar al Tottenham.

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2. Manchester City (US$ 1.400 millones)

Manchester City figura segundo entre los planteles más caros con US$ 1.400 millones tras una fuerte inversión en el mediocampo (REUTERS/Jason Cairnduff)

El valor del equipo de Enzo Maresca aparece apenas por detrás del Liverpool. Su costo de armado asciende a US$ 1.400 millones, de acuerdo con el dinero desembolsado en el último mercado de pases. El club destinó US$ 617 millones a la reconstrucción de su mediocampo —entre ellos los 170 millones de dólares por la llegada de Enzo Fernández—, una cifra récord que explica una parte sustancial de esa inversión acumulada.

El comienzo de los Citizens fue firme: ganó sus cuatro compromisos de Premier League y comparte el liderazgo con Arsenal, aunque con menor diferencia de gol. En Champions League, comenzó con el pie derecho tras vencer 2-0 al Porto.

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3. Tottenham Hotspur (US$ 1.360 millones)

Tottenham Hotspur completa el podio de los planteles más caros con US$ 1.360 millones y diez incorporaciones recientes (REUTERS/Andrew Boyers)

Tottenham Hotspur completa el podio con US$ 1.360 millones. Su gasto reciente incluyó más de US$ 405 millones por diez incorporaciones, en el marco del cambio de conducción posterior a la etapa de Daniel Levy como presidente. Sandro Tonali ($108M), Mateus Fernandes ($99M) y Savio ($87,7M) son algunas de las incorporaciones que se sumaron esta temporada al elenco londinense. Mientras que jugadores como Andrew Robertson y el argentino Marcos Senesi llegaron libres.

Sin embargo, ese esfuerzo todavía no se trasladó a los resultados locales. Los Spurs tuvieron un flojo comienzo en la Premier League. No registran victorias, cuentan con apenas dos empates. Como agregado, quedaron eliminados ante Liverpool en la Copa de la Liga.

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4. Chelsea (US$ 1.350 millones)

Chelsea ocupa el cuarto lugar entre los planteles más caros con US$ 1.350 millones y sumó a Emiliano Martínez y Valentín Barco (REUTERS/Hannah Mckay)

Chelsea figura cuarto con un costo de US$ 1.350 millones. La posición confirma el peso de una política de mercado sostenida durante las últimas ventanas, con desembolsos que conformaron una plantilla de alto valor de adquisición. Los argentinos Emiliano “Dibu” Martínez y Valentín Barco son dos de las caras nuevas que arribaron esta temporada al equipo.

En el arranque de la liga, el equipo consiguió dos victorias, un empate y dos derrotas.

5. Manchester United (US$ 1.340 millones)

Manchester United costó US$ 1.340 millones, tuvo un inicio irregular en la Premier League (REUTERS/Jason Cairnduff)

El plantel de Manchester United costó US$ 1.340 millones, una cifra que lo sitúa apenas por debajo de Chelsea y que refleja la inversión acumulada para renovar varias líneas del equipo. La erogación lo coloca entre los seis clubes más caros del planeta, todos de la competición inglesa.

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No obstante, su inicio en la Premier League fue irregular: sumó cuatro puntos en cuatro encuentros y quedó 13.º. Viene de perder el clásico ante el City en Old Trafford. Aunque en Champions League tuvo un debut positivo con una goleada 4-0 al Sabah.

6. Arsenal (US$ 1.260 millones)

Arsenal fue el club que menos invirtió entre los integrantes del Big Six para conformar su plantel actual (REUTERS/Ciro De Luca)

El vigente campeón de la Premier League ocupa el sexto lugar global con un plantel de US$ 1.260 millones. Entre los integrantes del llamado Big Six, fue el que menos invirtió para alcanzar su conformación actual, aunque el monto continúa en la franja de los mil millones de dólares.

Los dirigidos por Mikel Arteta habían comenzado la Premier League con cuatro victorias consecutivas y apenas un gol recibido, pero este sábado sufrieron su primera derrota de la temporada al caer 3-0 ante Brighton, resultado que los dejó en el segundo puesto por diferencia de gol. En la Champions League, el último subcampeón del certamen debutó con una victoria de visitante por 1-0 ante Nápoli.

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7. Real Madrid (US$ 1.180 millones)

Real Madrid figura en la séptima posición global con una inversión de US$ 1.180 millones en su plantel (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

Real Madrid aparece en la séptima posición, rompiendo con la hegemonía de los clubes ingleses. En el último mercado de pases, el informe registró una inversión de US$ 1.180 millones para su plantel actual. La contratación de Marc Cucurella por US$ 63 millones fue una de las más destacadas.

Por otra parte, el equipo de José Mourinho comenzó la temporada con cinco triunfos y una derrota en seis fechas, con 17 goles convertidos. Además, debutó en la Champions League con una victoria por 2-1 sobre Inter.

8. Paris Saint-Germain (US$ 1.060 millones)

Paris Saint-Germain es el octavo equipo del ranking con una nómina que demandó US$ 1.060 millones en transferencias (REUTERS/Tom Nicholson)

El actual bicampeón de Europa ocupa el octavo puesto con una nómina que demandó US$ 1.060 millones en transferencias. Es el segundo representante no inglés dentro de los diez primeros y mantiene una estructura respaldada por inversiones elevadas.

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Su primera presentación defendiendo la corona terminó con un aplastante 6-1 frente a Slovan Bratislava, resultado que le permitió ubicarse entre los líderes de la fase de liga.

9. Newcastle United (US$ 999 millones)

Newcastle quedó a un millón de dólares de los mil millones y marcha 12.º tras cuatro fechas de la liga (REUTERS/Chris Radburn)

Newcastle United se queda a un millón de dólares de la barrera de los mil millones: su primer equipo costó US$ 999 millones. El club afrontó el verano con la necesidad de reconstruir el núcleo de la plantilla, un movimiento que consolidó su presencia entre las grandes inversiones de Inglaterra.

Tras la victoria 2-1 ante Hull City de este sábado, las Urracas acumulan dos triunfos, dos empates y una derrota en cinco fechas, con nueve goles a favor y nueve en contra. El resultado les permitió llegar a ocho puntos y subir provisionalmente al octavo lugar de la clasificación.

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10. Aston Villa (US$ 736 millones)

Aston Villa cierra el top 10 con US$ 736 millones y combina un mal inicio en la liga con un triunfo en la Champions League ante Brujas (REUTERS/Paul Childs)

Por último, Aston Villa cierra el grupo de los diez primeros con US$ 736 millones. También tuvo que recomponer piezas centrales durante el mercado de pases, según el relevamiento.

El inicio de la temporada había sido adverso, con tres derrotas y un empate en las primeras cuatro fechas. Sin embargo, este sábado el Aston Villa consiguió su primera victoria en la Premier League al imponerse 3-2 como visitante ante Tottenham, resultado que le permitió alcanzar los cuatro puntos. En la Champions League, en tanto, debutó con un triunfo 3-2 ante Brujas.