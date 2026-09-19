El Salvador

La Selecta Playera de El Salvador busca el liderato y la gloria ante Brasil en la Copa de Naciones 2026

Con paso firme y boleto asegurado a la gran final, la selección masculina de fútbol playa de El Salvador afronta este sábado su duelo ante Brasil por el liderato de grupo en la Copa de Naciones 2026

Los dirigidos por Rudis Gallo mantuvieron el paso firme tras vencer a Colombia y Perú en la Arena Guariroba (Cortesía: Selecta Sv).
Los dirigidos por Rudis Gallo mantuvieron el paso firme tras vencer a Colombia y Perú en la Arena Guariroba (Cortesía: Selecta Sv).
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La selección masculina de fútbol playa de El Salvador está viviendo una actuación destacada en la Copa de Naciones de Beach Soccer 2026, competición que se disputa en la Arena Guariroba de Ceilândia, en Brasil. Bajo la dirección técnica del experimentado profesor Rudis Gallo, el conjunto salvadoreño ha demostrado coraje, carácter y un alto nivel de juego que lo ubican entre los principales protagonistas del certamen internacional.

El recorrido de la Selecta masculina en el torneo ha sido consistente y lleno de emoción. En su debut oficial, el equipo cuscatleco midió fuerzas contra Colombia en un choque electrizante de principio a fin. Tras finalizar empatados 3-3 en el tiempo reglamentario y la prórroga, la victoria se definió en la tanda de penaltis, donde El Salvador mostró temple y efectividad para imponerse por 3-1 y sumar sus primeros puntos.

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En la segunda jornada, la escuadra ratificó su buen momento al derrotar 4-3 a la selección de Perú en un duelo cerrado que se resolvió en el último período. Con dos triunfos consecutivos en su cuenta, la selección nacional aseguró de forma matemática su boleto entre los dos mejores del torneo y garantizó su boleto a la gran final.

La Selecta Playera no se detiene. Después de una contundente victoria contra Perú, los guerreros de playa ya tienen la mira puesta en Brasil y piden el apoyo de todo un país.

Por lo que, este sábado a las 2:30 p. m. (hora de El Salvador), los cangrejitos playeros se enfrentarán a la selección absoluta de Brasil en el partido que cerrará la fase de grupos. Ambos combinados llegan a esta cita con el boleto a la final en la bolsa, por lo que el juego servirá para definir quién se queda con el primer lugar de la tabla de posiciones.

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Aunque el choque de hoy no altere la clasificación definitiva a la disputa del título, el duelo genera enorme expectativa. Para ambos planteles representa la oportunidad ideal de medir fuerzas, ajustar planteamientos tácticos y evaluar alternativas de rotación para evitar desgaste físico o tarjetas que afecten su rendimiento en el duelo decisivo.

Con la ilusión intacta frente al rey del mundo

El plato fuerte de la competición llegará este domingo 20 de septiembre, cuando El Salvador y Brasil se vuelvan a ver las caras en la gran final por el campeonato de la Copa de Naciones. Se tratará de una prueba de fuego para los guerreros de playa salvadoreños, que buscarán conquistar la gloria en territorio brasileño.

El reto para la Selecta es de dimensiones históricas. Brasil llega como el rey indiscutible del fútbol playa a nivel mundial. La verdeamarela es la vigente bicampeona del mundo tras haber conquistado la Copa Mundial de la FIFA en Emiratos Árabes Unidos 2024 y revalidar el título en Seychelles 2025 al superar a Bielorrusia en el partido por la corona.

A lo largo de la historia de esta disciplina, la selección de Brasil se ha consolidado como la máxima potencia global. Acumula 7 títulos mundiales en la era FIFA (conquistados en 2006, 2007, 2008, 2009, 2017, 2024 y 2025) y un impresionante registro total de 16 campeonatos si se suman las ediciones anteriores organizadas antes del reconocimiento de la FIFA.

La selección de Brasil, vigente bicampeona del mundo y máxima potencia histórica de la disciplina, busca defender su casa en la Copa de Naciones 2026 (Cortesía: CBF Beach Soccer).
La selección de Brasil, vigente bicampeona del mundo y máxima potencia histórica de la disciplina, busca defender su casa en la Copa de Naciones 2026 (Cortesía: CBF Beach Soccer).

Enfrascarse en un duelo de esta categoría en suelo brasileño representa la prueba más exigente a la que puede aspirar cualquier selección de fútbol playa. Sin embargo, el equipo salvadoreño ha construido su reputación a base de garra, esfuerzo colectivo y valentía en los escenarios más complicados.

La Selecta Playera saldrá a la arena dispuesta a escribir una página dorada en su historia deportiva, buscando frenar al gigante mundial y llevar el trofeo de la Copa de Naciones 2026 a territorio salvadoreño.

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