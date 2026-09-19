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La historia del boxeador argentino que es barrendero, ganó 100 mil dólares en una pelea y va por otro título internacional

Kevin Ramírez, invicto en 14 combates y campeón del Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo, enfrenta este 19 de septiembre en Cerdeña al congoleño Jonathan Kogasso por el cinturón bridger

Kevin Ramírez, invicto en 14 combates y campeón del Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo, enfrenta este 19 de septiembre en Cerdeña al congoleño Jonathan Kogasso por el cinturón bridger
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Kevin Ramírez tiene 26 años, nació en Wilde, provincia de Buenos Aires, y todavía reparte su día entre las tareas de barrendero municipal y los entrenamientos que lo llevaron a coronarse campeón del Boxing Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Riad, Arabia Saudita. Este sábado 19 de septiembre buscará dar un nuevo salto en su carrera: peleará por el título internacional de la categoría bridger del CMB en Cerdeña, Italia, con transmisión de Telefe.

El boxeador debutó como profesional en 2022 y desde entonces mantiene un invicto que asciende a 14 combates, con 12 victorias, cuatro de ellas por nocaut, y dos empates. Ese registro lo ubica en el puesto 12 del ranking mundial de la categoría crucero del CMB, un dato que respalda su ascenso desde los circuitos locales hasta los escenarios internacionales.

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El salto de Ramírez a la escena internacional se produjo a través del WBC Boxing Grand Prix, un certamen organizado por el CMB durante 2025 en Arabia Saudita. El pugilista, único representante argentino en la competencia, debutó el 20 de abril con un nocaut en el primer asalto ante el neerlandés Brian Zwart.

flayer ramírez vs kogasso
(@wbcboxeo)

El recorrido continuó en junio, cuando venció por decisión unánime al congoleño Reagan Apanu, y se complicó en agosto frente al polaco Piotr Łącz, con quien igualó en las tarjetas tradicionales. En ese cruce, el resultado se definió por el sistema de puntuación ampliado del CMB, que le otorgó el avance a semifinales. Allí, en octubre, superó por decisión dividida al estadounidense Dante Stone y se clasificó a la final.

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El 20 de diciembre de 2025, en el Global Theater Boulevard de Riad, Ramírez enfrentó al bosnio Ahmed Krnjić en la definición del Grand Prix. Se impuso por decisión unánime, con tarjetas de 77-75, 77-75, 77-75, 78-74 y 78-74, pese a competir en una categoría superior a la habitual y con una diferencia de peso desfavorable frente a su rival.

El triunfo le significó el Trofeo José Sulaimán y un premio económico de 100.000 dólares. El resultado también lo posicionó como retador natural del cinturón Plata del CMB en la división de los pesados, un logro adicional al título del Grand Prix.

Un apellido con historia en el boxeo argentino

Invicto en 14 combates y campeón del Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo, el argentino de 26 años enfrenta este 19 de septiembre en Cerdeña al congoleño Jonathan Kogasso por el cinturón bridger

Ramírez es hermano de Víctor Emilio Ramírez, conocido como “Tyson del Abasto”, excampeón mundial del peso crucero. El vínculo familiar con el boxeo se combina con una trayectoria personal marcada por changas: trabajó en el mercado frutihortícola junto a su padre y sus hermanos desde los 13 hasta los 24 años, y también se desempeñó como taxista en 2025, cuando llegó a considerar el retiro del deporte.

Actualmente representa al Club Camioneros, con sede en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Su ingreso al trabajo de barrendero, gestionado por un hermano, le permitió organizar horarios compatibles con los entrenamientos y sostener económicamente su carrera deportiva.

Ramírez peleará hoy en la Piazza Pietro Addis de Trinità d’Agultu e Vignola, en la provincia de Sassari, Cerdeña, ante el congoleño Jonathan Kogasso, apodado “La Mamba”, radicado en Italia y también invicto como profesional. El combate, pactado a 12 rounds, definirá el título internacional bridger del CMB, con un límite de peso de 90,7 a 101,6 kilogramos (200 a 224 libras).

Tres imágenes de un boxeador: en un pesaje sin camiseta, celebrando con una medalla y de pie en la calle con uniforme verde reflectante.
Kevin Ramírez, invicto en 14 combates y campeón del Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo, enfrenta este 19 de septiembre en Cerdeña al congoleño Jonathan Kogasso por el cinturón bridger (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento está organizado por A&B Events y Team Magnesi, bajo la conducción de la promotora Alessandra Branco, en colaboración con Team Gigliotti y Shardana Boxe. La transmisión estará a cargo de Telefe a partir de las 17:15, hora argentina.

El ganador del combate en Cerdeña quedará mejor posicionado para acceder a una oportunidad titular en la categoría crucero del CMB, división en la que compite Ramírez de manera habitual. Ese escenario cobra relevancia porque el actual campeón crucero, el armenio Noel Mikaelian, evalúa dejar vacante su corona para sumarse a “The Ring”, una nueva entidad promovida por Zuffa Boxing.

Con ese resultado abierto, Ramírez busca consolidar en Europa el reconocimiento que obtuvo en Medio Oriente meses atrás, en un proceso que combina la rutina laboral cotidiana con la proyección hacia una eventual pelea por el título mundial.

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