Encontraron un artefacto similar a una bala de mortero a la vera del río en San Isidro

Un artefacto similar a un mortero fue hallado este sábado a la vera del río en San Isidro

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Un objeto similar a un proyectil de mortero fue hallado este sábado a la vera del Río de la Plata, en la zona de las barrancas de San Isidro. Tras ello, el lugar quedó resguardado y se activó el protocolo ante la posibilidad de que se tratara de un artefacto explosivo.

El hallazgo ocurrió unos minutos antes de las 18 en la zona de la intersección de Roque Sáenz Peña y el río. Según pudo saber Infobae, el objeto mide aproximadamente 50 centímetros de largo y estaba ubicado sobre uno de los márgenes.

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La situación fue reportada al 911 y al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Cuarta de San Isidro. Fuentes oficiales informaron que el personal policial luego solicitó la intervención de especialistas en explosivos y aplicó el procedimiento de seguridad junto a efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Por el hecho se abrió una causa a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Boulogne, con la fiscal Mariana Castronovo en turno.

Los peritos ahora trabajan para determinar las características del artefacto y establecer si representa un riesgo.

El objeto tiene unos 50 centímetros de largo

El caso se suma a otros hallazgos de artefactos sospechosos registrados este año en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, un proyectil de artillería de 75 milímetros fue hallado junto a un contenedor de basura en Palermo en enero. El artefacto no tenía carga explosiva y fue trasladado para su neutralización.

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En febrero, la Policía de Córdoba encontró una granada de mano modificada dentro de un recipiente plástico, luego de que dos personas escaparan de un descampado y arrojaran el envase.

Las pericias determinaron que se trataba de una granada FM-1 desmilitarizada, sin carga activa. Ese mismo mes, un camión recolector detectó una bomba de aviación modelo MK-05 entre residuos en el barrio Villa Belgrano, en la capital cordobesa. El artefacto tampoco tenía carga explosiva y fue secuestrado para su análisis.

La bomba de aviación hallada entre la basura en la ciudad de Córdoba

También en febrero, la Gendarmería Nacional encontró granadas activas y bombas molotov cerca de una red de gas de alta presión en los Bosques de Ezeiza. Aquel operativo se inició luego de que dos personas armadas huyeran del lugar tras disparar contra un efectivo que intentó identificarlas.

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En mayo, agentes de la Policía de la Ciudad encontraron una granada de mano FM-1 deteriorada dentro de un tacho de basura en Constitución. Días más tarde, operarios que trabajaban en la refacción de un departamento de Recoleta hallaron una granada activa, que fue retirada para su posterior detonación controlada.