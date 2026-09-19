Argentina clasificó al Mundial de vóley y definirá este domingo ante Brasil el boleto a los Juegos Olímpicos 2028

Argentina venció 3-0 a Bolivia en el Sudamericano de voleibol y clasificó al Mundial de Polonia 2027 (@Voley_FeVA)

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La selección argentina de vóley se clasificó al Mundial de 2027 con una victoria contundente ante Bolivia por 3 a 0 (parciales de 25-17, 25-15 y 25-21) en el Campeonato Sudamericano que se disputa en Río de Janeiro. Con el resultado, el equipo albiceleste aseguró su lugar en la Copa del Mundo que se realizará del 10 al 27 de septiembre del año próximo en Polonia y aguarda este domingo la final ante Brasil, con la posibilidad de sumar también una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El partido ante Bolivia fue el más holgado del torneo para el conjunto argentino. Tras vencer en las jornadas previas a Venezuela, Colombia y Chile, el equipo dirigido por Horacio Dileo salió con su formación titular habitual y mantuvo el control desde el primer set, aunque no sin resistencia inicial. Bolivia presionó en la apertura y obligó a Argentina a ajustar el saque antes de que la diferencia se hiciera clara en el marcador: 15-12 a mitad del parcial, que terminó 25-17.

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Con el armador Luciano De Cecco como eje del ataque, el segundo parcial tuvo un desarrollo diferente. El seleccionado del Altiplano no generó presión desde el saque y el capitán argentino distribuyó con precisión hacia todos los puntos de ataque. Cuando el conjunto rival lograba defender, aparecía el bloqueo como respuesta. El parcial se fue rápido: 14-7 en el medio y cerró 25-15.

Luciano De Cecco condujo el ataque argentino en el segundo set, que terminó 25-15 con dominio en saque, distribución y bloqueo. (@Voley_FeVA)

El tercer parcial sirvió como ensayo pensando en el duelo del domingo ante Brasil. Dileo rotó ampliamente: ingresaron Matías Sánchez, Germán Gómez, Joaquín Gallego y Fausto Díaz, entre otros, para que todo el plantel llegue con ritmo al partido decisivo. A pesar de una reacción boliviana que achicó la brecha, Argentina cerró el set 25-21 y el partido con comodidad.

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La formación incluyó a Pablo Kukartsev como opuesto, Manuel Armoa y Luciano Vicentín en las bandas, Agustín Loser (máximo anotador con 11 puntos) y Nicolás Zerba en el centro, y al líbero Franco Massimino.

El equipo dirigido por Horacio Dileo llegó a la final ante Brasil después de superar en el torneo a Venezuela, Colombia, Chile y Bolivia. (@Voley_FeVA)

Más temprano en la jornada del torneo, Brasil derrotó categóricamente 3-0 a Venezuela (25-19, 25-13 y 25-19) y aseguró su propia clasificación al Mundial. La final del domingo, desde las 10:00 horas en el estadio Maracanazinho de Río de Janeiro, definirá el campeón sudamericano y también entregará la última plaza olímpica disponible en el torneo para Los Ángeles 2028.

En caso de una derrota ante Brasil, Argentina no tendría las puertas olímpicas cerradas. La Copa del Mundo 2027 repartirá otras tres plazas entre los mejores clasificados que no hayan obtenido su pase por vía continental. Existe además una tercera vía: tres cupos adicionales por ranking, aunque para acceder a ellos la Albiceleste deberá mejorar su posición actual —se encuentra en el puesto 15 del escalafón mundial— con una destacada campaña en la Liga de Naciones (VNL).

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