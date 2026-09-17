Las vacaciones de Sol Pérez en el Caribe: entrenamiento al amanecer, juegos en la pileta con Marco y mensajes de amor

Tras la gran final de Gran Hermano Generación Dorada, Sol Pérez se tomó unas vacaciones en familia (Instagram)

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Sol Pérez cerró una etapa de meses de trabajo televisivo y la reemplazó, casi sin pausa, por unos días de playa. Apenas terminó su participación como panelista en Gran Hermano Generación Dorada, el reality que consagró a Sol Abraham como ganadora bajo la conducción de Santiago del Moro en Telefe, viajó junto a su pareja y su hijo a un resort de República Dominicana.

Las historias que fue compartiendo en Instagram durante la estadía funcionan como un registro casi diario de esas vacaciones: la rutina de entrenamiento que no abandonó ni en el Caribe, los juegos con su hijo en la pileta y algunos mensajes que le dedicó entre foto y foto.

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Una de esas imágenes, tomada a la mañana, condensa bien el ritmo de esos días: su hijo dormido bajo las sábanas, un ejemplar de “Caballo de fuego”, de la autora Florencia Bonelli, y el siguiente texto de Sol Pérez: “Ahora el Gordo duerme una siesta. Papá entrena (yo fui hoy a las 6am). Mamá lee”. Cada uno con lo suyo, al mismo tiempo, en la misma habitación. Esa mención al entrenamiento de las 6 de la mañana no es casual, sino que va de la mano con su día a día.

La tierna foto de Marco jugando con agua

El pequeño amaneció bien temprano, listo para comenzar su día

El resort donde se hospedó la familia, ubicado en República Dominicana, aparece etiquetado en casi todas las publicaciones junto al grupo hotelero al que pertenece y el hashtag #familyselection. Las imágenes muestran una pileta bordeada de palmeras, reposeras, sombrillas y un sector con mobiliario de mimbre tejido junto al agua, todo bajo un calor de 32 grados centígrados (89,6 grados Fahrenheit).

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Ahí, en esa pileta, transcurre buena parte del contenido que compartió Sol Pérez. Su hijo aparece en varias tomas con un gorro de baño celeste con protección para el cuello y un traje térmico verde agua con un caballo estampado, jugando entre salpicaduras de agua. En una de esas fotos, ella escribió: “Te amo amor de mi vida”.

Hay otra escena, esta vez lejos del agua, que también le dedicó a su hijo: sentado sobre una cama, con pijama a rayas y chupete en la boca, después de que ella volviera de entrenar. El texto que acompaña esa imagen dice: “Llegué de entrenar y el rey me estaba esperando así. Te amo mi amor”.

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Sol eligió un traje de baño de dos piezas color celeste con puntos en bordo

El pequeño fue el gran protagonista de las fotos que subió Pérez

De vuelta en la pileta, madre e hijo comparten varias tomas juntos. En una, ella lleva un bikini celeste de lunares marrones y él el mismo gorro celeste de otras fotos, con un juguete de playa gris en la mano. En otra, muy similar, ambos están de pie en un sector de agua poco profunda, con las palmeras del predio de fondo.

Ese mismo bikini reaparece en dos imágenes más del viaje. En una, Sol Pérez está sentada en el borde de la pileta junto a su hijo, que juega con un balde y un juguete de plástico gris a su lado. En la otra, aparece recostada en una reposera, con una mano cubriéndole parcialmente el rostro y una toalla verde debajo del cuerpo, dejando ver algunos de sus tatuajes: entre ellos, un sol pequeño y una cruz sobre uno de sus costados.

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Tras meses de trabajo, la abogada aprovechó para descansar al máximo, dejando atrás la tensión del estudio y las peleas del resto de los participantes del panel.

Para estas vacaciones, Sol eligió leer "Caballo de Fuego"

Durante la noche del miércoles tuvo lugar la gran final del reality, un evento al que asistieron numerosos invitados y participantes relacionados con el programa. En la gala se celebró el triunfo de Solange, quien se convirtió en la primera mujer ganadora desde el logro que había conseguido Marianela Mirra. Entre las personas que concurrieron al festejo, la panelista no estuvo presente ni figuró entre los asistentes.