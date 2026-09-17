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La nueva “Resident Evil” rompe un récord histórico y recibe elogios inesperados de la crítica

Con 96% de aprobación entre la crítica, la película se convirtió en la producción basada en un videojuego con mejor valoración en Rotten Tomatoes

Una nueva era de maldad. De la mente de Zach Cregger, director de La Hora de la Desaparición y Bárbaro. Mira el nuevo tráiler teaser de Resident Evil: Noche Cero. Filmada para IMAX (Créditos: Sony Pictures)
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La nueva película de Resident Evil, dirigida por Zach Cregger, llegó a los cines y la respuesta de la crítica ha sido inusualmente favorable. La producción, que propone una historia original dentro del universo de los videojuegos de Capcom, alcanzó un récord en Rotten Tomatoes y se convirtió en la entrega de acción real mejor valorada de la saga hasta ahora.

A la fecha del 17 de septiembre, Resident Evil registra 96% de aprobación entre la crítica en Rotten Tomatoes, con 116 reseñas contabilizadas. La cifra puede cambiar conforme se incorporen nuevas evaluaciones. El resultado supera ampliamente a las anteriores películas de la franquicia, ninguna de las cuales había conseguido superar el 40% en el agregador.

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El desempeño también la posicionó como una de las películas basadas en videojuegos con mejor recepción crítica. En los primeros registros, cuando acumulaba 97% y 91 reseñas, había superado a Sonic the Hedgehog 3, que tenía 86%, y había establecido el nuevo máximo para una adaptación cinematográfica de un videojuego.

Resident Evil, película dirigida por Zach Cregger
La producción se convirtió en la entrega de acción real de Resident Evil con la mejor valoración crítica en Rotten Tomatoes. (Captura web)

Una historia nueva dentro del universo de ‘Resident Evil’

La película sigue a Bryan, interpretado por Austin Abrams, un repartidor médico que recibe la misión de llevar un misterioso paquete al Hospital General de Raccoon City. Lo que parecía un encargo rutinario se transforma en una lucha por sobrevivir cuando se encuentra con una ciudad devastada y criaturas infectadas.

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A diferencia de las anteriores producciones protagonizadas por Milla Jovovich como Alice o del intento de reinicio de Resident Evil: Welcome to Raccoon City, la cinta de Cregger no adapta directamente una historia conocida de los videojuegos ni utiliza a sus personajes principales. En cambio, presenta un relato original que conserva elementos del universo de la franquicia.

Resident Evil, película dirigida por Zach Cregger
Zach Cregger apostó por una historia original que transcurre dentro del universo de Resident Evil, sin adaptar directamente uno de los videojuegos (IMDb)

Con una duración de apenas 90 minutos, la película apuesta por un ritmo acelerado, horror corporal, acción, criaturas grotescas y momentos de humor. Rotten Tomatoes resume la propuesta como una reinvención de la franquicia que sigue a Bryan en una carrera por la supervivencia.

El nuevo largometraje también representa otro paso en la carrera de Cregger, quien previamente dirigió las películas de terror Barbarian y Weapons. Forbes destacó precisamente el desempeño de ambas producciones en Rotten Tomatoes: Barbarian consiguió 92% y Weapons (La hora de la desaparición) alcanzó 93%.

¿Qué dijeron los críticos?

Las primeras reseñas destacaron precisamente la combinación de terror y entretenimiento. Tessa Smith, de Mama’s Geeky, resumió su impresión con una frase contundente: Resident Evil es todo lo que quería y todo lo que no sabía que quería”.

Resident Evil, película dirigida por Zach Cregger
Resident Evil llegó a los cines con una recepción crítica muy favorable y un récord histórico para la franquicia. (IMDb)

Matt Donato, de Daily Dead, coincidió con esa percepción y escribió: “Esta es la Resident Evil que nunca supiste que querías porque Cregger no había tenido la oportunidad de hacerla hasta ahora”. Por su parte, Tom Jorgensen, de IGN, pidió a los espectadores dejar de lado sus expectativas sobre cómo debería ser una película de la saga para apreciar la propuesta del director.

El ritmo también recibió elogios. Frank Scheck, de The Hollywood Reporter, describió la cinta como una película de “90 minutos refrescantemente despojados”, con una secuencia atractiva detrás de otra. Asimismo, Jesse Hassenger, de The Guardian, destacó que la tensión y el entretenimiento no pierden fuerza mientras la historia avanza.

Imagen de 'Resident Evil'
Imagen de 'Resident Evil'. Zach Cregger llegó a Resident Evil después de dirigir Barbarian y Weapons, dos producciones de terror que también tuvieron una buena recepción crítica.

La actuación de Austin Abrams también aparece entre los elementos más destacados para la revista Empire. Otras reseñas destacaron su capacidad para sostener la película.

No obstante, algunas críticas señalaron problemas hacia el desenlace, que fue calificado como “abrupto” para el portal Decoding Everything.

Resident Evil de Zach Cregger ya está disponible en los cines de América Latina desde el 17 de septiembre, un día antes de su estreno señalado para Estados Unidos.

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