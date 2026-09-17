Así es el proyecto que quiere crear el primer Mundial de MMA con 32 atletas de cuatro continentes

La nueva promotora presentó en Nueva York un torneo de peso pluma con 32 peleadores de cuatro continentes, previsto para 2027 - REUTERS/Clodagh Kilcoyne

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Scott Coker, histórico promotor de las artes marciales mixtas (MMA), presentó el lunes en Nueva York Ki MMA, una nueva promotora global que planea lanzar en el primer trimestre de 2027 un torneo inédito: un mundial de peso pluma con 32 participantes provenientes de cuatro continentes.

El anuncio se realizó en una rueda de prensa donde el promotor estuvo acompañado por el matchmaker Rich Chou —persona encargada de armar las peleas— y el ejecutivo de medios Peter Levin, quien asumirá la presidencia de la organización. Según el medio español Mundo Deportivo, el formato del torneo es uno de sus rasgos más distintivos.

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La competición arrancará con ocho luchadores por región —Norteamérica, Sudamérica, Asia y Europa— que se enfrentarán en eventos locales para determinar un finalista por continente. Esos cuatro representantes avanzarán a una fase internacional de semifinales, cuyo desenlace definirá al campeón del mundo de Ki MMA. El esquema busca otorgarle al torneo una dimensión global que pocas organizaciones de MMA intentaron alcanzar.

Ki MMA usará ring en lugar del octágono y competirá en siete países

Dirigentes y peleadores de artes marciales mixtas, entre ellos Scott Coker, Fedor Emelianenko y Randy Couture, se reúnen durante un evento (@ki_mmaofficial)

De acuerdo con el portal deportivo, entre los países elegidos para albergar eventos figuran Estados Unidos, Irlanda, Hungría, Brasil, Japón, Corea del Sur y, como alternativa, Italia o Francia. La elección de un ring cuadrado en lugar del octágono que usa la UFC no es casual: refleja la afinidad histórica del promotor con el estilo de los deportes de combate japoneses, una influencia que marcó su carrera desde sus inicios.

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La categoría elegida para el torneo inaugural es el peso pluma, con un límite de 145 libras (66 kilogramos). El ejecutivo justificó la decisión señalando que esa división produjo algunos de los peleadores más importantes de la historia del deporte. La promotora también dejó abierta la puerta a fichajes. “Tenemos presupuesto para contratar a cualquier agente libre, así que pueden llamarnos”, afirmó durante la presentación.

La nueva promotora arrancó con 60 millones de dólares de financiación privada

Las estimaciones iniciales indican que Ki MMA comenzó su actividad con USD 60 millones de capital privado. Sin embargo, la compañía no reveló la identidad de sus inversores, ni precisó quiénes serán sus socios audiovisuales ni cuándo presentará el primer grupo de luchadores confirmados para el torneo. Tampoco informó en qué orden se desarrollarán los eventos regionales ni cuáles serán las sedes definitivas de la fase internacional.

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La organización competirá en siete países y usará un cuadrilátero como sello, en un mundial de peso pluma con 32 atletas

La trayectoria de Coker le da al proyecto una base de credibilidad sólida en el sector. Condujo Strikeforce hasta convertirla en uno de los principales rivales de la UFC, antes de que Zuffa —empresa matriz de la promotora líder— la adquiriera en 2011. Luego asumió la dirección ejecutiva de Bellator MMA, organización que la Professional Fighters League (PFL) absorbió en 2023. Ese recorrido lo posiciona como uno de los ejecutivos con mayor experiencia en la construcción de organizaciones de MMA a escala internacional.

Ki MMA entra a un mercado dominado por la UFC, la PFL y ONE Championship

El lanzamiento ocurre en un ecosistema de MMA muy competido. La UFC sigue siendo la promotora dominante a nivel global, pero convive con la PFL, ONE Championship y la japonesa Rizin, todas en disputa por los mejores peleadores, los derechos televisivos y los públicos internacionales. En España, la promotora WOW —vinculada a Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo— lleva dos años consolidando su presencia en el mercado europeo.

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Frente a ese escenario, la propuesta de Ki MMA se distingue por su estructura continental, su apuesta por el formato de ring y la experiencia acumulada de su equipo directivo. Chou, encargado de las relaciones con los luchadores, trabajó durante años como uno de los matchmakers de referencia en el circuito internacional de MMA. La organización prevé anunciar en los próximos meses los nombres de los atletas que integrarán el torneo inaugural.