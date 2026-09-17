Honduras

La pobreza volvió a aumentar en Honduras y alcanzó al 61.1% de los hogares, según el Instituto Nacional de Estadísticas

La encuesta también reportó un aumento del desempleo, que llegó al 7.1%, y más de 2 millones de personas con problemas de empleo

La Encuesta Permanente de Hogares mostró que en 2026 Honduras tuvo 1.702.006 hogares pobres frente a 1.085.544 no pobres.
La Encuesta Permanente de Hogares mostró que en 2026 Honduras tuvo 1.702.006 hogares pobres frente a 1.085.544 no pobres.
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La pobreza alcanzó al 61.1% de los hogares de Honduras en 2026, según los resultados de la nueva Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, presentada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), organismo oficial de estadística del país.

El dato interrumpe cuatro años de reducción consecutiva e implica un incremento de un punto porcentual frente al 60.1% registrado en 2025.

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En términos absolutos, el INE contabilizó 1,702.006 hogares en condición de pobreza, frente a 1,625,077 un año antes. En 2021, la pobreza alcanzaba al 73,6% de los hogares hondureños y descendió de manera consecutiva hasta llegar al 60,1% en 2025.

El deterioro no se limitó al indicador general. La encuesta registró también un aumento de la pobreza extrema, que pasó del 38,3% en 2025 al 39.7% en 2026. En 2021, ese indicador alcanzaba al 53,7% de los hogares. La mayor caída de la serie se produjo entre 2021 y 2022, cuando la pobreza extrema pasó de 53,7% a 43,2%.

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Entre 2025 y 2026, el número de hogares considerados pobres aumentó en 76,929, al pasar de 1.625.077 a 1.702.006. Durante ese mismo período, los hogares clasificados como no pobres crecieron en 8.437, de 1.077.107 a 1.085.544.

La diferencia entre ambos movimientos explica por qué el porcentaje nacional de pobreza aumentó después de la reducción registrada en los cuatro años anteriores.

El desempleo también subió

La encuesta examinó además el comportamiento del mercado laboral y encontró un aumento en la tasa de desocupación. La fuerza de trabajo está integrada por 4.085.577 personas, de las cuales 3.795.263 se encontraban ocupadas al momento de la medición.

El número de personas desempleadas llegó a 290.314, equivalente a una tasa de desocupación del 7,1%. El resultado representa un aumento respecto al 4,9% registrado en 2025.

La tasa, con todo, se ubica por debajo del 8,6% de 2021, cuando el desempleo alcanzó uno de los niveles más altos de la serie.

El informe sobre Honduras incorporó la Curva de Lorenz y señaló una concentración de los ingresos en los segmentos superiores.
El informe sobre Honduras incorporó la Curva de Lorenz y señaló una concentración de los ingresos en los segmentos superiores.

La situación laboral va más allá del número de personas que aparecen oficialmente como desempleadas. El INE contabilizó 2.077.483 personas con problemas de empleo, una categoría que permite observar otras dificultades dentro del mercado laboral además de la desocupación.

El dato adquiere relevancia al analizarlo junto con el aumento de la pobreza registrado durante el mismo período, aunque la encuesta no establece que uno de estos indicadores sea la causa directa del otro.

Una anciana sentada en un banco de madera abraza a un niño y una niña en un cuarto con paredes azules y un altar religioso de fondo.
La pobreza extrema en Honduras aumentó del 38,3% al 39,7% de los hogares entre 2025 y 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese componente permite observar el problema desde otra perspectiva: no solo cuántos hogares se encuentran por debajo del umbral de pobreza, sino también cómo se distribuyen los ingresos entre los distintos grupos.

Un escenario mixto

Los resultados publicados este jueves presentan un panorama de dos caras para Honduras. Por un lado, la pobreza y la pobreza extrema siguen por debajo de los niveles de 2021. Por otro, ambos indicadores aumentaron en 2026 después de varios años de reducción.

Algo similar ocurre con el mercado laboral: la tasa de desempleo del 7,1% supera la registrada en 2025, pero permanece por debajo del 8,6% de 2021.

La encuesta corresponde a junio de 2026 y constituye una de las principales fuentes estadísticas para conocer las condiciones económicas y laborales de los hogares hondureños.

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