Policía de Control de Drogas de Costa Rica detiene a empleado municipal sospechoso de vender drogas desde su vivienda

El detenido es un hombre de apellido Salas, de 57 años, quien trabajaba para la Municipalidad de Montes de Oro, según informó el Ministerio de Seguridad Pública. Crédito: MSP

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Un empleado de la Municipalidad de Montes de Oro, en la provincia de Puntarenas, fue detenido por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) como sospechoso de utilizar su propia vivienda para comercializar crack y marihuana.

El operativo se desarrolló en una casa ubicada en la comunidad de Miramar de Montes de Oro, luego de que los agentes antidrogas mantuvieran abierta una investigación durante varios meses.

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Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, el detenido es un hombre de apellido Salas, de 57 años, quien laboraba para la municipalidad del mismo cantón donde residía.

Las autoridades sospechan que el funcionario utilizaba la vivienda intervenida como punto para desarrollar la presunta venta ilegal de sustancias ilícitas.

Tras recopilar información durante la investigación, los oficiales de la PCD realizaron el allanamiento con apoyo de efectivos de la Fuerza Pública, quienes colaboraron con la seguridad durante la intervención.

Dentro del inmueble, los agentes localizaron varias dosis de crack y marihuana, según el reporte policial.

Además, decomisaron dinero en efectivo y diferentes utensilios presuntamente utilizados para la preparación y dosificación de las drogas, elementos que serán incorporados como evidencia dentro de la investigación que ahora continuará en sede judicial.

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Investigación se extendió durante varios meses

De acuerdo con la información divulgada por Seguridad Pública, la captura fue producto de varios meses de labores de investigación desarrolladas por la Policía de Control de Drogas.

Las diligencias permitieron identificar al sospechoso y determinar el inmueble que presuntamente utilizaba para comercializar los estupefacientes.

La PCD es el cuerpo policial especializado del Ministerio de Seguridad Pública encargado de investigar delitos relacionados con el tráfico local e internacional de drogas. En este caso, la pesquisa se concentró en una aparente actividad de venta de sustancias a pequeña escala dentro del cantón puntarenense.

Las autoridades no detallaron en su informe inicial las cantidades exactas de crack y marihuana decomisadas ni el monto del dinero en efectivo localizado durante el allanamiento.

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Una vez finalizadas las diligencias dentro de la vivienda, Salas fue puesto a disposición de la Fiscalía de Puntarenas, instancia que continuará con el proceso correspondiente y determinará las solicitudes que presentará ante los tribunales.

La Policía de Control de Drogas allanó una vivienda en Miramar de Montes de Oro como parte de una investigación por presunta venta de drogas. Crédito: MSP

Podría enfrentar penas de hasta 15 años

El Ministerio de Seguridad Pública recordó que el delito de venta de drogas puede ser sancionado en Costa Rica con penas de entre ocho y 15 años de prisión, dependiendo de las circunstancias establecidas durante el proceso judicial.

Por tratarse de una investigación en desarrollo, el funcionario municipal permanece en condición de sospechoso, mientras el Ministerio Público avanza con la causa y se determina su situación jurídica.

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La captura llama particularmente la atención debido a que el detenido trabajaba para la Municipalidad de Montes de Oro, institución pública correspondiente al mismo cantón donde se realizó el allanamiento.

Sin embargo, la información policial suministrada hasta el momento no detalla qué puesto desempeñaba Salas dentro del gobierno local, desde cuándo laboraba para la institución o si las actividades investigadas guardaban alguna relación con sus funciones municipales.

El operativo se desarrolló en Miramar, cabecera del cantón de Montes de Oro, y contó con la participación conjunta de agentes especializados de la PCD y oficiales de Fuerza Pública.

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Durante el operativo, los agentes decomisaron dosis de crack y marihuana, además de dinero en efectivo. Crédito: MSP

Las sustancias, el dinero y los demás objetos localizados fueron decomisados como parte de las evidencias que serán remitidas a las autoridades judiciales.

Ahora corresponderá a la Fiscalía de Puntarenas continuar con la investigación y establecer las actuaciones judiciales contra el funcionario, mientras se determina si existen otros elementos o personas relacionadas con la presunta actividad de comercialización de drogas investigada por las autoridades.