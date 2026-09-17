La terminante reflexión de Gustavo Alfaro tras el retiro de Lionel Messi de la selección argentina

El entrenador de fútbol Gustavo Alfaro habla ante los micrófonos de ESPN durante una entrevista sobre Lionel Messi y el reconocimiento en el fútbol argentino.

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El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, aseguró que la selección argentina se reinventará después del retiro de Lionel Messi de la Albiceleste. El técnico de 64 años dejó la reflexión al dialogar con la prensa en el estadio Marcelo Bielsa, donde presenció el triunfo de la Albirroja de Antolín Alcaraz por 2 a 1 sobre el equipo de Diego Placente en el debut de ambas selecciones en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Alfaro no eludió la consulta sobre el impacto que tendrá la ausencia del capitán en el funcionamiento del equipo. “No es lo mismo tener a Messi que no tenerlo”, reconoció el entrenador, aunque sostuvo que el plantel argentino cuenta con material suficiente para atravesar la transición sin sobresaltos.

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“Argentina se va a reinventar, sin dudas. No tengo ninguna duda”, afirmó Alfaro, quien calificó al proceso que conduce Scaloni como “una de las mejores selecciones” en la historia del país. El fundamento de su optimismo se apoya en la cantidad de futbolistas argentinos que compiten en el continente europeo: “Tiene 58 jugadores en las cinco ligas más grandes del mundo. ¿Cómo no va a tener una selección competitiva?”, planteó.

El DT, que recientemente extendió su vínculo con la Federación Paraguaya de Fútbol (APF) hasta el Mundial de 2030, trazó un paralelismo con la etapa posterior a la final perdida ante Alemania en Italia 90, cuando la Selección atravesó una larga racha sin superar los cuartos de final en las Copas del Mundo. “Tal vez va a tener que luchar con la sombra y el nivel que dejó esta selección, pero siempre pasa”, advirtió, y recordó: “¿Cuánto nos llevó a nosotros hasta que Sabella pudo llegar a una final de la Copa del Mundo?”. La referencia apunta al proceso de Alejandro Sabella, que devolvió al equipo nacional a una final mundialista 24 años después de Italia 90.

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Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina de fútbol

A partir de esa experiencia, Alfaro planteó una condición para que el recambio funcione: la unidad interna del entorno futbolístico. “Ojalá que la historia nos enseñe, le enseñe a Argentina que si empezamos a comparar y a discutir en lugar de unirnos todos para conseguir un determinado objetivo, va a ser difícil llegar nuevamente”, sostuvo. Y agregó: “Yo creo que el poder de reconstrucción lo tiene. Obviamente no va a ser lo mismo sin Messi, pero Argentina va a seguir siendo Argentina”.

Y compartió una frase de reconocimiento hacia el capitán: “Siempre lo dije: él es tan grande porque el tamaño de su talento es igual al de su humildad. Me acuerdo que se acercó cuando jugamos contra Argentina y me saludó con un abrazo. Eso es de un grande”.

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Gustavo Alfaro seguirá siendo el entrenador de Paraguay hasta 2030

Tras la derrota argentina en su debut en los Juegos Suramericanos, el entrenador paraguayo también se dirigió a los futbolistas del combinado nacional. “Les dije que los felicitaba por la victoria y que nadie les impida a ellos hacer realidad los sueños que tienen, que luchen por sus sueños pero que para eso van a tener que trabajar mucho”, relató Alfaro sobre la conversación que mantuvo con los jugadores.

El DT explicó por qué decidió presenciar el partido en el predio santafesino: “Los vengo a ver porque son parte del futuro y uno espera que en el día de mañana ellos puedan estar”. Y remarcó las exigencias que implica vestir la camiseta nacional: “Ser jugador de una selección nacional son las 24 horas del día, los 365 días del año. No es únicamente durante las tres horas que dura el entrenamiento, hay que trabajar todos los días para construir la realidad que ellos quieren”.

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Alfaro cerró su análisis con una reflexión sobre las cualidades que exige el alto rendimiento. “No alcanza con el talento, lo otro lo da todo lo que viene desde el temperamento, el carácter y la templanza que tenés para soportar las adversidades que siempre te van a aparecer en el deporte”, concluyó el entrenador, que además compartió un momento en el vestuario paraguayo junto al presidente de la APF, Robert Harrison.

Argentina cayó 2-1 ante Paraguay en el debut en los Suramericanos.