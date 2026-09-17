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“Intento desesperado”: los detalles detrás del interés de un grande de la Premier League por Mauro Icardi

El delantero, de 33 años, sigue siendo agente libre tras su salida del Galatasaray

Mauro Icardi - ﻿Galatasaray
Icardi ganó seis títulos en el Galatasaray
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Mauro Icardi continúa como agente libre después de que se enfriaran las negociaciones con la Lazio de Italia, y en las últimas horas surgió un nuevo pretendiente inesperado: el Tottenham Hotspur. Según información del portal italiano Cronache di Spogliatoio, amplificada por Calcio Mercato, los Spurs, dirigidos por Roberto De Zerbi, evalúan sumar al delantero rosarino de 33 años como agente libre, en una operación a costo cero.

El interés londinense surge en medio de una crisis goleadora del equipo: cuatro partidos sin convertir en la Premier League, con derrotas ante el Brentford (3-0) y el Newcastle (0-2), y empates sin goles frente al Nottingham Forest y el Everton. La única victoria en lo que va de la temporada llegó en la Carabao Cup ante el Charlton (5-1), resultado que el Liverpool relativizó al eliminar al Tottenham de ese torneo con un 3-1 el martes 15 de septiembre. En ofensiva, De Zerbi cuenta con Dominic Solanke como centrodelantero, Omar Marmoush como alternativa adaptada y Richarlison fuera del plantel.

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El portal británico The Sun analizó la negociación y fue contundente. Calificó a la búsqueda del Tottenham como “sorprendente” y “un intento desesperado por marcar un gol en la Premier League”. “Los Spurs han encajado ocho goles en la liga esta temporada, con dos derrotas y dos empates, y ocupan el 17.º puesto de la tabla”, añadió el artículo, que también hizo hincapié en la vida privada del atacante, con alusiones a su ex pareja y representante (Wanda Nara) y a su actual novia, la actriz María Eugenia Suárez.

The Sun también puso el foco en la gran inversión realizada por la escuadra londinense, que por ahora no está redundando en resultados. “El equipo en dificultades desembolsó mucho este verano, incorporando a jugadores como Sandro Tonali, por 100 millones de libras (134 millones de dólares), y Mateus Fernandes, por 85 millones de libras (USD 114 millones). También aseguraron la cesión de Omar Marmoush, del Manchester City, con una obligación de compra de 80 millones de dólares, así como la del extremo Savio por otros USD 114 millones”, puso en duda las decisiones gerenciales.

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“De Zerbi esperará refuerzos para devolver a su plantilla a una forma competitiva, aunque un movimiento por Icardi es poco probable”, arriesgó. Con más de 250 goles en su carrera y pasos por el Inter, el París Saint-Germain y el Galatasaray —club en el que ganó seis títulos—, Icardi había estado cerca de firmar con la Lazio, que le había ofrecido primero 2,5 millones de euros por una temporada y luego un contrato de dos años a tres millones anuales. Sin embargo, el técnico Gennaro Gattuso rechazó la incorporación por preferir a Andrea Pinamonti para liderar su ataque, pese a que este no logró destacarse en sus primeras presentaciones.

Su representante, Letterio Pino, había señalado que la prioridad del delantero no es el dinero sino un proyecto técnico que le permita permanecer en un club durante dos o tres años. Además del interés del Tottenham, Icardi mantiene otras conversaciones sobre la mesa: el Olympiacos y el PAOK de Grecia, el Atlético Mineiro de Brasil y, según trascendió, también el Everton de Inglaterra.

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