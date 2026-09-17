Una mujer realiza un cambio de billetes en el mostrador de una oficina de la casa de cambio Cadeca en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La primera casa de cambio privada de Cuba ya opera en Santa Clara y sus transacciones sirven al Banco Central de Cuba para fundamentar la tasa oficial del Segmento III, destinada principalmente a personas naturales y actores económicos no estatales.

La entidad comenzó a funcionar como parte de un programa piloto, después de cumplir los requisitos regulatorios fijados para este tipo de actividad. Su apertura fue confirmada por Ian Pedro Carbonell Karell, director del sistema de pagos del Banco Central de Cuba, durante una intervención en la Mesa Redonda recogida por Cubadebate y difundida por CiberCuba.

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El alcance del establecimiento no se limita al intercambio de monedas. Las operaciones ya liquidadas aportan información sobre compraventas efectivamente realizadas, en lugar de referencias basadas en publicaciones de redes sociales o en intenciones de compra y venta.

Operaciones reales para la tasa del Segmento III

Carbonell explicó que las transacciones de la casa privada “no responden a publicaciones en redes ni a intenciones de compra o de venta, sino a operaciones reales, liquidadas y confirmadas de cambio”. Esos registros permitirían “fundamentar mejor” la tasa oficial que el Banco Central construye para el Segmento III.

Una pintura al óleo representa la compraventa informal de divisas entre dos personas mediante la entrega de dólares estadounidenses y pesos cubanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre las cotizaciones oficiales y las utilizadas en operaciones informales ha sido una característica persistente del mercado cambiario cubano. Por eso, la incorporación de datos procedentes de intercambios concretados puede influir en la formación de una referencia oficial para personas y actores económicos fuera del sector estatal.

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La autorización se concedió tras verificar las regulaciones del Banco Central de Cuba, que buscan garantizar condiciones seguras de funcionamiento y proteger a los consumidores. El funcionario sostuvo, sin precisar de qué modo, que la entidad puede beneficiar la operatoria y la vida cotidiana en la localidad donde fue instalada.

La existencia de la casa de cambio había sido anticipada en julio por el primer ministro Manuel Marrero, quien informó que el primer establecimiento privado de este tipo estaba listo para comenzar sus actividades. En ese momento no divulgó su nombre, propietarios, ubicación, tasas aplicadas ni la fecha exacta de apertura.

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Datos aún reservados sobre el servicio y sus propietarios

La confirmación de que el piloto funciona en Santa Clara despeja parte de la información pendiente, pero no permite conocer cómo opera para el público. Las autoridades no identificaron a la empresa ni a sus dueños, tampoco difundieron la dirección, los horarios, las monedas disponibles, las comisiones, los límites por operación o las condiciones de acceso para los ciudadanos.

También permanece sin información pública el volumen de divisas que mueve la entidad y el peso que tendrán sus transacciones dentro de la metodología utilizada para determinar la cotización del Segmento III. La explicación oficial no detalló qué otros intercambios integrarán ese cálculo ni cómo se valorarán los registros procedentes de esta casa de cambio.

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Aunque ya funciona en Santa Clara y aporta datos para la referencia cambiaria, las autoridades no revelaron propietarios, ubicación, horarios, monedas, topes por operación ni si venderá dólares al público. EFE/Yander Zamora

Las omisiones generaron preguntas entre lectores de Cubadebate. Una persona cuestionó que no hubiera “dirección, tasas de cambio, una web ni presencia en las redes sociales”, mientras otra preguntó: “¿Es posible informar dónde está esa casa de cambio?”.

Entre las dudas planteadas también figuró la disponibilidad de dólares estadounidenses: “No entendí nada porque no explica si van a vender USD”. Otro lector pidió conocer a quién atenderá el servicio: “La nueva casa de cambio, ¿a quién va a atender: a los actores económicos estatales y no estatales o a todo el que quiera cambiar?”.

La posibilidad de atraer operaciones que hoy ocurren fuera del circuito formal dependerá, entre otros factores, del precio al que compre y venda las divisas y de si dispone de moneda extranjera para responder a la demanda. Tampoco se ha precisado cómo el Banco Central convertirá esos datos en la tasa oficial que prepara para el Segmento III.

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