Crimen y Justicia

Tras el cambio de juez, cómo sigue la causa por el crimen del empresario en Misiones: el exsuegro aún no pudo ser indagado

La causa pasó al Juzgado de Instrucción Nº2 de Eldorado después del apartamiento del magistrado que intervenía. La Justicia ordenó evaluar el estado de salud de Ángel Ramón Zalazar mientras espera los resultados de testimonios, peritajes y otras medidas de prueba

La víctima, Alfredo Wiebel
La víctima, Alfredo Wiebel
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La investigación por el asesinato de Alfredo Wiebel avanza sin que el principal sospechoso aún haya sido indagado. Ángel Ramón Zalazar, de 82 años y exsuegro de la víctima, permanece internado bajo custodia policial, mientras la Justicia busca establecer si está en condiciones de prestar declaración.

El expediente quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Nº2 de Eldorado, que conduce el juez César Lirussi, luego de que su colega Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Penal Nº3 de Puerto Iguazú, se apartara de la investigación por el vínculo de parentesco que mantiene con quien era la pareja de Wiebel.

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Según pudo saber este medio, una de las medidas en curso apunta a definir el estado clínico de Zalazar. La Justicia ordenó estudios médicos para conocer si puede afrontar una indagatoria. En el expediente ya fueron incorporados certificados y otros informes que refieren problemas de salud, además de un tratamiento psicológico y psiquiátrico.

El hombre fue localizado en una clínica privada de Puerto Iguazú horas después del crimen y continúa allí desde entonces. Fuentes judiciales consultadas indicaron que, cuando los agentes tomaron contacto con él en el sanatorio, no presentaba heridas que pudieran vincularse con un enfrentamiento ocurrido en el lugar del homicidio. Eso se desprende del informe policial inicial.

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Wiebel, empresario hotelero y piloto de automovilismo de 48 años, fue encontrado asesinado el viernes pasado en un local en construcción de la Zona Industrial de Puerto Iguazú. La autopsia determinó que recibió cinco disparos de una pistola calibre 9 milímetros.

Durante un allanamiento en la casa de Zalazar, los investigadores secuestraron una Glock del mismo calibre, además de ropa -un pantalón, un par de zapatillas y una campera- que será sometida a peritajes. El resultado del estudio balístico será una de las claves para establecer si esa pistola fue utilizada para matar a Wiebel.

Crimen Alfredo Wiebel
Wiebel tenía 48 años y era piloto de automovilismo

Hasta el momento, la causa también reúne testimonios de personas que estaban en el predio cuando ocurrió el ataque, filmaciones y otros elementos recolectados en las primeras horas. Por ahora, esa prueba apunta al detenido, aunque todavía deben determinarse las circunstancias del hecho y el móvil.

Así, los investigadores prevén avanzar con peritajes sobre teléfonos y otras medidas para reconstruir qué sucedió antes del crimen.

Lo que se supo es que la relación entre ambos incluía un vínculo familiar y actividades comerciales: Wiebel era socio del estudio aduanero Echeverría y Asociados, encabezado por Zalazar. En este contexto, entre las hipótesis bajo análisis figuran posibles diferencias económicas, financieras o patrimoniales.

También se analiza el contexto personal posterior a la separación de Wiebel con la hija de Zalazar, ocurrida hace unos seis meses. La víctima tenía dos hijos en común con la mujer.

Lo concreto es que ninguna de esas líneas fue confirmada hasta ahora como el motivo del ataque.

Crimen Alfredo Wiebel
El principal sospechoso, Ángel Ramón Zalazar, se encuentra internado en una clínica privada

Wiebel Giampaoli era uno de los empresarios más reconocidos de Misiones. Administraba emprendimientos de hotelería y gastronomía en Puerto Iguazú. También era piloto de carreras: compitió en el rally misionero, el TC 4000 Misionero y el Procar 4000.

Zalazar, por su parte, es un empresario con fuerte presencia en la actividad comercial de la Triple Frontera. Desarrolló negocios de exportación de harina, posee inversiones inmobiliarias en distintos puntos del país y del exterior, además de ser titular de la mencionada Despacho Aduanero Echeverría y Asociados, una firma vinculada al comercio exterior y a operaciones aduaneras entre Argentina, Brasil y Paraguay.

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