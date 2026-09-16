El Salvador podría registrar más lluvias desde el 23 de septiembre, según autoridades ambientales

El Ministerio de Medio Ambiente advirtió que entre el 23 y el 25 de septiembre podrían registrarse lluvias más frecuentes y de mayor duración en distintas zonas de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Medio Ambiente (Marn) advirtió en un informe que entre el 23 y el 25 de septiembre podrían registrarse lluvias más frecuentes y de mayor duración en distintas zonas de El Salvador, de acuerdo con el boletín emitido este martes por el Centro de Pronóstico Meteorológico.

La institución estatal señaló que el período requerirá atención por la persistencia prevista de las precipitaciones. El escenario difiere de jornadas en las que los eventos de lluvia se concentran en lapsos breves y aislados, ya que la proyección oficial contempla una mayor recurrencia de las lluvias durante esos tres días.

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El reporte forma parte de los comunicados oficiales de corto plazo que el organismo actualiza según la evolución del tiempo.

El boletín del Centro de Pronóstico Meteorológico indicó que el escenario difiere de jornadas con lluvias breves y aisladas. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Centro de Pronóstico Meteorológico mantiene sus observaciones sobre la nubosidad, el comportamiento de los vientos y otros factores que inciden en la formación de lluvias. Esos elementos permiten establecer tendencias para las siguientes 24 y 48 horas, además de emitir avisos cuando las condiciones requieren un seguimiento más cercano.

La advertencia cobra relevancia para las actividades cotidianas, el tránsito y los desplazamientos en áreas urbanas y rurales. Las lluvias prolongadas pueden modificar las condiciones de circulación y aumentar la presencia de agua en calles, carreteras y puntos con drenaje limitado, en especial si se producen de forma repetida durante una misma jornada.

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El pronóstico oficial se actualizará según la evolución atmosférica

La cartera estatal indicó que sus informes se basan en el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas. La entidad mantiene canales de información para comunicar cambios en el pronóstico y alertas vinculadas a fenómenos atmosféricos que puedan afectar al país.

En este caso, la proyección anticipa un período de tres días con una mayor presencia de lluvias. La institución pidió mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en la distribución, duración o intensidad de las precipitaciones.

La recomendación para los próximos días es consultar los comunicados del Ministerio de Medio Ambiente antes de realizar desplazamientos o actividades al aire libre, sobre todo entre el 23 y el 25 de septiembre, cuando el pronóstico prevé un aumento en la frecuencia y la duración de las lluvias en distintas zonas del territorio.

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Medio Ambiente informó que actualizará el pronóstico según la evolución atmosférica y el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Pronóstico del tiempo para el miércoles 16 de septiembre

El miércoles 16 de septiembre se prevé una noche con lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento en la zona paracentral y central del país, con posible desplazamiento posterior hacia la costa occidental. Durante la madrugada, el cielo estará poco nublado y no se esperan precipitaciones; por la mañana, las condiciones serán despejadas y, durante la tarde, habrá poca nubosidad.

Las lluvias comenzarán por la noche en Cabañas, San Vicente, Cuscatlán, San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador, y La Libertad. Las precipitaciones estarán acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas superiores a 35 km/h. El viento variará entre 10 y 25 km/h, con brisas de hasta 32 km/h. El ambiente se mantendrá muy cálido durante el día y fresco en horas de la noche y la madrugada.

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