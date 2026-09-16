República Dominicana

República Dominicana: Imponen tres meses de prisión preventiva a “el Pastor” acusado de maltrato infantil en una fundación

La medida fue dictada por el Ministerio Público contra el hombre señalado por agresiones físicas y psicológicas a 13 niños y adolescentes alojados en una fundación de Bajos de Haina

Parte posterior del torso de un hombre con camiseta verde y las manos esposadas a la espalda.
Un juez de San Cristóbal dictó tres meses de prisión preventiva contra Ángel C., alias “el Pastor”, por presuntos maltratos contra niños en una fundación de Bajos de Haina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un juez de San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva a Ángel C., conocido como “el Pastor”, principal imputado en una investigación por presuntos maltratos físicos y psicológicos contra niños alojados en una fundación de Bajos de Haina, en República Dominicana.

El individuo deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo San Cristóbal. La decisión fue adoptada por el juez José Carlos Arias, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa provincia, a pedido del Ministerio Público (MP).

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El caso se refiere a la Fundación Restaurando Vida, Un Muerto que Revive, una entidad que funcionaba dentro de una finca en el municipio Bajos de Haina, provincia de San Cristóbal. Las autoridades sostienen que el lugar operaba bajo la apariencia de una fundación y un espacio religioso.

La fiscalía atribuye al detenido delitos de maltrato físico y psicológico, además de trabajo o servicio forzado, en perjuicio de varios menores de edad. La investigación se encuentra en una etapa inicial y las imputaciones deberán ser examinadas durante el proceso judicial.

Pintura al óleo de una casa con fachada celeste, puerta doble de madera, ventana y árboles a los lados.
La investigación se centra en la Fundación Restaurando Vida, Un Muerto que Revive, que operaba en Bajos de Haina bajo la apariencia de fundación y espacio religioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro imputado deberá pagar una garantía económica

En la misma audiencia, el tribunal impuso a Isaías M. una garantía económica de 20 mil pesos dominicanos (USD 338), presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país.

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Isaís también enfrenta cargos en el expediente abierto por los hechos denunciados en la fundación. La medida aplicada contra él es distinta a la prisión preventiva que deberá cumplir Capellán, a quien el Ministerio Público identifica como el principal acusado.

La solicitud de coerción fue presentada por Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, junto con la fiscal titular de San Cristóbal, Ramona Santana, y Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

Durante la audiencia, los fiscales Fanny Garabitos Guerrero y Roberto Reyes expusieron las pruebas reunidas por el órgano acusador. Las personas afectadas estuvieron representadas por abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima.

El operativo permitió rescatar a 13 niños y adolescentes

Según informó el Ministerio Público, la investigación derivó en allanamientos simultáneos realizados entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto en los sectores La Pared y El Carril, en Bajos de Haina.

Durante el procedimiento, las autoridades rescataron a 13 niños, niñas y adolescentes de entre cuatro meses y 13 años. La fiscalía indicó que los menores presentaban signos de presunto maltrato físico y psicológico.

Un oso de peluche sobre el suelo de madera junto a las piernas y el calzado formal de un hombre.
El Ministerio Público informó que los allanamientos simultáneos en La Pared y El Carril permitieron rescatar a 13 niños y adolescentes en Bajos de Haina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo contó con la participación de la Fiscalía de San Cristóbal, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Policía Nacional y la Unidad Especializada de Investigación Conjunta contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos. También intervinieron organismos de protección de la niñez, entre ellos el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.

Las diligencias comenzaron después de que uno de los menores que se encontraba en el establecimiento escapó y acudió a un destacamento policial. De acuerdo con el MP, el niño alertó a los agentes sobre las condiciones en las que permanecían los menores dentro de la fundación.

Tras esa denuncia, la fiscalía solicitó las órdenes judiciales que permitieron detener a Capellán y Muñoz Rodríguez. La defensa de Capellán adelantó que apelará la medida, según informaron medios locales.

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