“Me toca sacar a mi niña adelante”: hondureña es detenida por ICE cuando iba a trabajar en Nashville

El operativo migratorio ocurre durante las primeras horas de la mañana, según el relato de sus familiares. (Foto: Mundo New / referencia)

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Una hondureña es detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando se dispone a salir hacia su trabajo en un complejo de apartamentos ubicado en la zona de Barrow, en Nashville, Tennessee, según el relato proporcionado por sus familiares a medios locales.

La mujer se encuentra en el estacionamiento del lugar alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando varios agentes migratorios la interceptan y se la llevan. De acuerdo con sus familiares, la detención ocurre de manera rápida y la hondureña no tiene oportunidad de comunicarse inmediatamente con sus seres queridos.

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La familia conoce lo ocurrido aproximadamente dos horas después, cuando recibe una llamada desde las oficinas de inmigración en Nashville. Según el relato familiar, es en ese momento cuando les informan que la mujer permanece bajo custodia de las autoridades migratorias.

El caso es reportado por Nashville Noticias, medio que recoge el testimonio de la pareja de la hondureña y de sus familiares. Hasta el momento, no se conoce públicamente una explicación de ICE sobre las circunstancias específicas de la detención ni sobre el estatus migratorio de la mujer.

La pareja de la hondureña explica que comenzó a preocuparse cuando la mujer no llegó a su trabajo a la hora acostumbrada, algo que, según asegura, no era habitual en ella.

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La hondureña es detenida por agentes de ICE cuando se dispone a salir hacia su trabajo en Nashville, Tennessee. (Foto: AP Foto/Felix Marquez / referencia)

Una compañera de trabajo se comunica con él poco después de las 6:50 de la mañana para preguntarle por su paradero, ya que la mujer debía presentarse a trabajar y, de acuerdo con el relato, suele ser puntual.

Ante la falta de información, el hombre sale a buscarla. Primero piensa que pudo haber sufrido algún accidente o inconveniente durante el trayecto, por lo que decide trasladarse hasta el lugar donde ella acostumbraba dejar su vehículo.

Al llegar al estacionamiento encuentra el automóvil y observa que las pertenencias de la hondureña permanecen dentro del vehículo, situación que aumenta su preocupación.

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“De buenas a primeras, pues no llegó al trabajo y ya se comunicaron conmigo que no había llegado al horario que tenía que llegar”, relata la pareja, quien explica que inicialmente desconoce que se trata de una intervención migratoria.

El hombre también cuenta que intenta localizar las llaves del automóvil, pensando que la mujer pudo haberlas dejado en algún sitio o que quizá había ocurrido una emergencia.

Según el testimonio familiar, alrededor de las 7:30 de la mañana, la hondureña logra comunicarse con su pareja y le informa que agentes de Migración la han detenido.

El vehículo de la hondureña permanece en el estacionamiento donde ocurre la detención. La familia busca información sobre el proceso migratorio que enfrenta la mujer tras su detención. (Foto: REUTERS/John Rudoff / Referencia)

La comunicación permite a la familia conocer finalmente qué ocurre con ella, después de haber intentado ubicarla durante aproximadamente una hora.

Durante esa conversación, la hondureña también le pide a su pareja que se haga cargo de la niña, mientras ella enfrenta el proceso migratorio derivado de su detención.

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“Me toca echarle ganas, y sacar a mi niña adelante”, le expresa, según el relato compartido por su pareja.

La situación genera preocupación entre sus familiares, quienes ahora buscan conocer dónde permanecerá detenida, cuál será el procedimiento que deberá enfrentar y cuáles son las alternativas legales disponibles para su caso.

Otro de los detalles relatados por la pareja está relacionado con el automóvil de la hondureña. Según su versión, durante la intervención un agente de ICE toma las llaves del vehículo.

La mujer le habría explicado que intenta pedirle al agente que le deje las llaves, pero el funcionario finalmente se las lleva.

“Cuando ella habló conmigo, me dijo que uno de ICE le quitó la llave y que ella le dijo que le dejara la llave del carro y que él mejor se la llevó”, cuenta el hombre.

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La familia asegura que la mujer tiene una hija, de quien su pareja queda a cargo mientras ella permanece detenida. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton / referencia)

El vehículo permanece en el estacionamiento mientras la familia intenta resolver qué ocurrirá con las pertenencias y con el automóvil de la hondureña.

La preocupación aumenta cuando, de acuerdo con el testimonio de la familia, la hondureña les comunica que las autoridades migratorias le indican que será enviada a Honduras.

Su pareja asegura que desconoce en ese momento los detalles del procedimiento y cuál será el plazo para una eventual deportación.

“Ella dijo que la mandaron para Honduras. Primeramente Dios todo va salir bien, vamos a salir adelante”, expresa el hombre, quien también manifiesta su desconcierto por la forma en que ocurre la detención.

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Según su relato, había varias personas en el estacionamiento cuando ocurre el operativo, pero asegura que la hondureña es la única persona detenida.

“Es medio raro porque habiendo tantos en un parqueo fue la única que detuvieron”, afirma.

El familiar también sostiene que la mujer no es una criminal, aunque no proporciona información pública sobre su situación migratoria, antecedentes o posibles procesos pendientes ante las autoridades estadounidenses.