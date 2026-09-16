República Dominicana impulsa nuevas rutas con Europa mientras el turismo francés crece 14.3% hasta agosto de 2026

República Dominicana presentó nuevas conexiones aéreas con Europa durante la feria turística IFTM Top Resa en París. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

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La República Dominicana presentó nuevas conexiones aéreas con Europa durante la feria turística IFTM Top Resa, celebrada durante dos días en París. La delegación estuvo encabezada por el ministro de Turismo, David Collado, y mantuvo reuniones con agencias de viajes, turoperadores, compradores y representantes de empresas del sector.

El país participó con más de 21 coexpositores relacionados con la industria turística. La agenda reunió encuentros comerciales, anuncios sobre rutas directas y actividades destinadas a presentar elementos de la cultura y la gastronomía dominicanas ante el público profesional de la feria.

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Francia concentró parte de la promoción dominicana en el encuentro. Durante 2025, República Dominicana recibió 132,747 turistas extranjeros residentes en Francia, según los datos presentados por la delegación.

Entre enero y agosto de 2026, el país contabilizó 112,056 visitantes procedentes de Francia. El registro fue 14.3% superior al del mismo período de 2025 y equivalió a 14,039 viajeros adicionales.

Durante ese período, Francia ocupó el noveno lugar entre los mercados emisores de turistas hacia República Dominicana. La feria se celebró mientras el país busca ampliar sus conexiones desde Europa y mantener sus relaciones con operadores que comercializan viajes hacia el Caribe.

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La delegación dominicana, encabezada por David Collado, reunió a más de 21 coexpositores de la industria turística en Top Resa. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

“Europa es un mercado estratégico para República Dominicana”, afirmó Collado. El ministro añadió que cada ruta aérea puede generar oportunidades para el turismo, los destinos nacionales y las comunidades vinculadas con esa actividad.

Air France reforzará la conexión entre París y Punta Cana

Air France prevé reforzar su conexión directa entre París-Charles de Gaulle y Punta Cana desde el 30 de noviembre de 2026. La empresa operará tres frecuencias semanales, con lo que ampliará las opciones de viaje sin escalas desde Francia hacia ese destino dominicano.

Air Caraïbes mantiene vuelos hacia Punta Cana, Santo Domingo y Samaná. La operación de la compañía ofrece acceso desde el mercado francés a tres aeropuertos situados en distintas zonas de República Dominicana.

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La conectividad aérea fue uno de los puntos de la agenda dominicana en Top Resa. Los encuentros con empresas europeas estuvieron orientados a mantener alianzas comerciales, promover nuevos negocios y ampliar las alternativas de transporte para los viajeros.

La propuesta presentada en la feria incluyó destinos de playa, además de opciones vinculadas con la naturaleza, la gastronomía, la cultura y actividades de ocio. Las autoridades dominicanas buscaron mostrar una oferta que abarque diferentes tipos de experiencias y regiones del país.

Francia se consolidó como mercado emisor para República Dominicana con 132,747 turistas franceses en 2025 y 112,056 visitantes entre enero y agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ITA Airways abrirá una ruta entre Roma y Santo Domingo

ITA Airways iniciará una ruta directa entre Roma Fiumicino y Santo Domingo el 30 de noviembre de 2026. La operación marcará la entrada de la aerolínea italiana al Caribe y conectará de forma directa a la capital italiana con la ciudad dominicana.

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El servicio comenzará con una frecuencia semanal. La compañía prevé aumentar su operación a dos vuelos por semana desde mediados de diciembre.

La nueva conexión desde Italia se suma a las novedades anunciadas para el mercado europeo durante la feria. Junto con la ruta de Air France y las operaciones de Air Caraïbes, forma parte de las alternativas de acceso aéreo presentadas por la delegación.

La programación comercial incluyó reuniones con actores que participan en la venta de paquetes turísticos y servicios de viaje en Europa. Esos contactos buscaron sostener los vínculos con socios ya establecidos y abrir conversaciones con nuevas empresas del sector.

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La feria reunió a empresas de alojamiento, vuelos y operación turística

La representación dominicana incluyó cadenas hoteleras, aerolíneas, operadores turísticos, empresas de gestión de destinos y otras compañías relacionadas con el turismo. La presencia de esas firmas permitió presentar servicios de alojamiento, vuelos, traslados y actividades para los visitantes.

Air Caraïbes mantuvo vuelos a Punta Cana, Santo Domingo y Samaná como parte de la conectividad aérea entre Francia y República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expositores participaron en contactos con profesionales que trabajan en la comercialización de viajes internacionales. La feria funcionó como un espacio para difundir destinos dominicanos y conversar sobre la llegada de turistas desde el continente europeo.

Collado indicó que la participación buscaba ampliar alianzas con los socios del país y mostrar una oferta diversa. El ministro mencionó la combinación de playas, cultura, gastronomía, naturaleza y experiencias turísticas dentro de esa presentación.

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La delegación desarrolló sus actividades durante las dos jornadas de IFTM Top Resa. La feria reunió a compradores, agencias, turoperadores y representantes de destinos internacionales en París.

El larimar, el ámbar y la cocina local formaron parte de la muestra

El espacio dominicano incluyó una experiencia dedicada al larimar y al ámbar, materiales asociados con el patrimonio natural y artesanal del país. La exposición presentó referencias sobre su procedencia, su historia y su valor cultural.

La gastronomía dominicana también integró la programación. El menú temático y las degustaciones se inspiraron en preparaciones y productos de distintas regiones del territorio nacional.

Entre las propuestas figuraron chivo, chen-chén, camarones de Sánchez, emulsión de coco, frutas tropicales y buche de perico. La muestra incorporó además coctelería de inspiración dominicana.

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Los bailarines y artistas participantes acompañaron las actividades con presentaciones de merengue y bachata. Esa parte cultural se desarrolló junto con las reuniones comerciales y las acciones de promoción organizadas por la delegación.