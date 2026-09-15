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River Plate presentó ante jueces y fiscales el proyecto para ampliar y techar el Monumental

La dirigencia del Millonario recibió a magistrados y funcionarios para explicar el cronograma de los trabajos que se llevarán adelante en el estadio

Tres hombres con traje sentados en sillas altas frente a una pantalla con la leyenda River 2013 / 2029 y ocho puntos de gestión
Ignacio Villarroel, Mariano Taratuty y Juan Manuel Gallo encabezaron el encuentro
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River Plate presentó el Proyecto de Remodelación del Estadio Monumental ante jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial, en una reunión que tuvo lugar este lunes 14 de septiembre en el Salón de Usos Múltiples del club, en Núñez.

La iniciativa contempla la construcción de una nueva bandeja perimetral de 360 grados y el techado integral del estadio. El plan apunta a ampliar la capacidad del recinto a 101 mil espectadores y a incorporar cambios en su infraestructura para eventos deportivos y espectáculos masivos.

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La jornada reunió a integrantes del Poder Judicial con autoridades de River Plate, que expusieron las características de una obra prevista en etapas. El encuentro también formó parte de las acciones institucionales que el club sostiene con jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales. Los encargados de las presentaciones fueron el vicepresidente segundo, Ignacio Villarroel; el vicepresidente tercero, Mariano Taratuty; y el presidente de la Comisión de Disciplina, Juan Manuel Gallo. Los tres directivos detallaron el alcance institucional de la propuesta y compartieron información sobre el proceso de transformación previsto para el estadio.

El eje central del proyecto es la construcción de una nueva tribuna que rodeará el campo de juego. Esa estructura, denominada quinta bandeja, tendrá un recorrido perimetral de 360 grados y sumará localidades al actual esquema de tribunas y plateas del Monumental. La obra incluirá además un techo integral. Según las previsiones informadas por el club, la cubierta protegerá las plateas y otros sectores de la estructura de las condiciones climáticas, además de aportar mejoras acústicas para los partidos y los espectáculos que se realicen en el estadio.

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El proyecto prevé que la cubierta combine una membrana traslúcida, que permitirá el ingreso de luz solar, con sectores metálicos destinados a reducir la propagación del sonido hacia el exterior. Ese aspecto resulta relevante para el mantenimiento del césped híbrido, que requiere exposición a la luz natural. La planificación también incluye sistemas de sujeción para escenarios y estructuras de recitales. De ese modo, el estadio podría recibir montajes para shows masivos sin depender de instalaciones temporales en todos los casos.

Render Monumental Techado
Así lucirá el nuevo estadio Monumental

Durante el encuentro, las autoridades expusieron las etapas de desarrollo y el cronograma previsto para los trabajos. El plan presentado por River Plate estima que el estadio alcanzará una capacidad de 101.000 espectadores cuando finalice la remodelación.

La nueva bandeja aportaría 16.000 ubicaciones adicionales. De acuerdo con la información difundida por el club, esos lugares estarían destinados a socios y no implicarían un costo extra. Con esa ampliación, el Monumental tendría 40.000 localidades sin arancel adicional dentro del esquema de acceso para asociados.

El diseño de las nuevas butacas contempla los colores rojo y blanco, con una disposición que formará una bandera alrededor de la estructura superior. La propuesta también incluye zonas de circulación bajo la grada del nivel 5, un patio gastronómico en la tribuna San Martín Baja y una fachada exterior con paneles de aluminio.

Las autoridades del club señalaron que los trabajos se organizarán para reducir el impacto sobre la localía. La estimación inicial indica que River debería trasladar sus partidos en no más de tres ocasiones a lo largo de los 36 meses de ejecución proyectados.

Un público sentado en un auditorio observa a tres hombres trajeados sobre un escenario debajo de una pantalla con la imagen de un estadio
Tres panelistas dialogan durante un seminario en un auditorio mientras una pantalla gigante proyecta la vista aérea de un estadio de fútbol.

La reunión con jueces, fiscales y funcionarios judiciales se realizó en el marco de un encuentro que el club lleva adelante todos los años con representantes de ese ámbito. Esta vez, la presentación del proyecto de remodelación ocupó un lugar central dentro de la agenda.

Ignacio Villarroel, Mariano Taratuty y Juan Manuel Gallo explicaron ante los asistentes los lineamientos generales de la iniciativa, que abarca cuestiones arquitectónicas, operativas e institucionales. El club busca fortalecer el vínculo con integrantes del Poder Judicial a través de este tipo de actividades.

En paralelo, River mantiene reuniones informativas con grupos de socios para mostrar los avances y las características de la remodelación. Esos encuentros se realizan los lunes y reúnen a grupos reducidos de asociados en el club.

“Durante la jornada, se expusieron los alcances, las etapas de desarrollo y el cronograma previsto de la obra, que ampliará la capacidad del Monumental y modernizará su infraestructura, consolidándolo como uno de los grandes escenarios del deporte a nivel mundial”, explicó el club.

El proyecto fue diseñado junto con la firma alemana Schlaich Bergermann Partner, que participó en obras de estadios como el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Maracaná y el Santiago Bernabéu. La propuesta prevé una estructura sostenida por 100 columnas, de las cuales 50 tendrán forma de V.

Las fundaciones requerirán excavaciones de entre 16 y 27 metros de profundidad. El plan técnico contempla el movimiento de 17.000 metros cúbicos de tierra, el uso de 1.684 toneladas de acero y 17.230 metros cúbicos de hormigón.

Si se cumplen los plazos difundidos por el club, la obra concluirá en 2029. El Monumental quedaría entonces en condiciones de recibir uno de los partidos inaugurales de la selección argentina durante el Mundial 2030, que tendrá partidos en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

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