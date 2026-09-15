El Salvador

“Ya comencé a hacer mi casa”: Ángela pasó de recoger conchas en el estero a trabajar formalmente en Canadá

Casos difundidos por el Gobierno muestran que trabajadores de zonas rurales han comprado terrenos y avanzado en la construcción de sus casas tras acceder a contratos en el exterior mediante este esquema oficial

Ángela Elizabeth Domínguez encontró en el Programa de Migración Laboral una vía para construir su vivienda y apoyar a su familia desde Canadá. (Foto cortesía Ministerio de Trabajo)
Ángela Elizabeth Domínguez encontró en el Programa de Migración Laboral una vía para construir su vivienda y apoyar a su familia desde Canadá. (Foto cortesía Ministerio de Trabajo)
Guardar

Ángela Elizabeth Domínguez encontró en el Programa de Migración Laboral una vía para impulsar la construcción de su vivienda y apoyar a su familia desde Canadá. La joven, originaria del caserío Ranchón, en San Luis La Herradura, relató que la oportunidad llegó después de años de trabajos vinculados a la pesca y la recolección de curiles que dejaba ingresos muy bajos.

Domínguez trabaja actualmente en Alexandria, Canadá, y afirma que su experiencia le ha permitido avanzar en metas que consideraba difíciles de alcanzar en su comunidad. “Ya comencé a hacer mi casa. Estoy sacando adelante a mi familia”, expresó.

PUBLICIDAD

Antes de viajar, su rutina transcurría entre jornadas en embarcaciones de carga, labores de conducción y la recolección de curiles en la zona costera. Ese trabajo era su principal fuente de ingresos, aunque, según contó, no le alcanzaba para concretar proyectos personales y familiares.

Conoce las conmovedoras historias de Ángela y Noé, dos salvadoreños que, gracias al Programa de Migración Laboral, encontraron en Canadá una oportunidad para trabajar, prosperar y construir un futuro digno para sus familias en El Salvador.

La beneficiaria señaló que al inicio dudó de que podría acceder a un empleo en el extranjero. “Pensé que no iba a poder lograrlo”, recordó. Ahora considera que su paso por Canadá le abrió una posibilidad de desarrollo económico que no veía posible en su lugar de origen.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social mantiene este programa para vincular a trabajadores salvadoreños con empleos temporales fuera del país. La iniciativa incluye destinos como Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, España y Francia de acuerdo con información institucional.

PUBLICIDAD

Datos divulgados en junio por las autoridades indicaron que más de 11 mil salvadoreños han sido beneficiados desde el inicio del programa en 2019. Los contratos abarcan áreas como agricultura, gastronomía, limpieza, atención al cliente y otros servicios, bajo una modalidad temporal que contempla el retorno de los trabajadores al país.

La salvadoreña de San Luis La Herradura dejó trabajos en la pesca y la recolección de curiles porque esos ingresos no le permitían concretar proyectos personales y familiares. (Foto cortesía Ministerio de Trabajo)
La salvadoreña de San Luis La Herradura dejó trabajos en la pesca y la recolección de curiles porque esos ingresos no le permitían concretar proyectos personales y familiares. (Foto cortesía Ministerio de Trabajo)

Noé construyó su casa tras viajar desde el campo a Hamilton

La experiencia de Noé Rodríguez Martínez, de 38 años, también refleja el impacto que el programa ha tenido en familias de zonas rurales. El salvadoreño trabaja en Hamilton, Canadá, en una empresa dedicada al lavado de maquinaria y la producción de pan.

Rodríguez se desempeñaba antes como trabajador del campo y realizaba labores en esteros, donde recolectaba curiles y punches. Tras obtener un contrato laboral en Canadá, logró comprar un terreno y comenzar la construcción de su vivienda.

“Pude comprar mi solarcito, hacer mi casita”, dijo Rodríguez al describir los cambios que su empleo temporal generó en su hogar.

Su esposa, Brenda Cuatro, explicó que con los ingresos enviados desde Canadá la familia colocó el piso, el techo y construyó un baño que antes no tenía. La vivienda continúa en proceso de mejora, mientras Rodríguez permanece vinculado a su trabajo en el país norteamericano.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, sostuvo que el propósito de estos programas debe centrarse en mejorar las condiciones de vida de las personas. “El éxito de la vida es transformar la vida de las personas que más lo necesitan”, afirmó. El funcionario añadió que el Programa de Migración Laboral ya reúne “cientos de ejemplos y experiencias” de salvadoreños que han accedido a empleos temporales en el extranjero.

Temas Relacionados

CanadáMigraciónMigracionesMinisterio de TrabajoEl SalvadorSalvadoreños migrantesMigración de salvadoreñosTrabajos temporales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador reporta alta concentración de polvo del Sahara y este seguirá hasta el miércoles

El Ministerio de Medio Ambiente alertó que este lunes se midieron entre 60 y 70 microgramos por metro cúbico, un nivel de riesgo alto; la nube disminuiría desde el martes, aunque seguirá hasta el miércoles 16

El Salvador reporta alta concentración de polvo del Sahara y este seguirá hasta el miércoles

Bukele, Abinader y Fernández, entre los primeros puestos de mejor imagen de presidentes latinoamericanos

La medición, basada en sondeos nacionales realizados entre el 7 y el 11 de ese mes, muestra un margen mínimo entre las dos primeras figuras y reordena el mapa de apoyos en el istmo y el Caribe

Bukele, Abinader y Fernández, entre los primeros puestos de mejor imagen de presidentes latinoamericanos

La selección de El Salvador encara el camino al Mundial 2030 con Hernán “Bolillo” Gómez

El entrenador colombiano, de 70 años, asumió en febrero de 2025 y apunta a sostener al equipo en la Liga A de la Concacaf y a lograr el boleto a la próxima Copa Oro

La selección de El Salvador encara el camino al Mundial 2030 con Hernán “Bolillo” Gómez

“El incremento es bastante evidente”: un médico alerta por más consultas de dengue en El Salvador

El especialista Luis Merlos señaló que atendió 16 casos durante la última semana en su consulta privada, frente a uno o dos en períodos habituales. El último boletín oficial disponible registró seis semanas de alza en sospechas, aunque contiene datos hasta el 1 de agosto

“El incremento es bastante evidente”: un médico alerta por más consultas de dengue en El Salvador

La Ley de Geotermia de El Salvador cumple un año con incentivos fiscales y un nuevo esquema de concesiones

La normativa establece un esquema de tres etapas para desarrollar proyectos y habilita a la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas a regular, supervisar y licitar áreas con potencial para generación eléctrica y usos térmicos

La Ley de Geotermia de El Salvador cumple un año con incentivos fiscales y un nuevo esquema de concesiones

TECNO

En qué aspectos se inspira GTA 6 en Red Dead Redemption 2 según Rockstar Games

En qué aspectos se inspira GTA 6 en Red Dead Redemption 2 según Rockstar Games

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este martes

Criptomonedas: cuál es el valor de ethereum este martes<br>

Gratis en Steam: juego estilo puzle y lucha que puedes reclamar por tiempo limitado

CEO de Sony dijo que “la empresa aún no ha fijado una fecha para el lanzamiento de la PS6”

ENTRETENIMIENTO

“Empezaron a darme el reconocimiento que merezco”: Dave Franco habló sobre construir una carrera bajo la sombra de su hermano James

“Empezaron a darme el reconocimiento que merezco”: Dave Franco habló sobre construir una carrera bajo la sombra de su hermano James

Premios Emmy 2026: dónde ver las series ganadoras de la gala más importante de la TV

Murió Yuri Nakamura, estrella de 'Romantics Anonymous'

Una familia, un crimen y 30 años de silencio en la nueva serie Catedrales

“Gestioné muy mal mi relación con Hollywood, pero siempre para mi beneficio”: la particular autocrítica de Russell Crowe

MUNDO

A un año de su muerte, el testamento de Giorgio Armani obliga a vender parte de su empresa

A un año de su muerte, el testamento de Giorgio Armani obliga a vender parte de su empresa

Qatar alertó sobre consecuencias catastróficas ante la amenaza hutí de cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb

La economía china cayó en el último mes arrastrada por el consumo débil y la crisis inmobiliaria

Japón cruza una barrera histórica: ya son más de 100.000 los habitantes que superan los 100 años

Dinamarca denunció que un buque de guerra ruso disparó dos begalas hacia un helicóptero en el mar Báltico