“Ya comencé a hacer mi casa”: Ángela pasó de recoger conchas en el estero a trabajar formalmente en Canadá

Ángela Elizabeth Domínguez encontró en el Programa de Migración Laboral una vía para construir su vivienda y apoyar a su familia desde Canadá. (Foto cortesía Ministerio de Trabajo)

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Ángela Elizabeth Domínguez encontró en el Programa de Migración Laboral una vía para impulsar la construcción de su vivienda y apoyar a su familia desde Canadá. La joven, originaria del caserío Ranchón, en San Luis La Herradura, relató que la oportunidad llegó después de años de trabajos vinculados a la pesca y la recolección de curiles que dejaba ingresos muy bajos.

Domínguez trabaja actualmente en Alexandria, Canadá, y afirma que su experiencia le ha permitido avanzar en metas que consideraba difíciles de alcanzar en su comunidad. “Ya comencé a hacer mi casa. Estoy sacando adelante a mi familia”, expresó.

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Antes de viajar, su rutina transcurría entre jornadas en embarcaciones de carga, labores de conducción y la recolección de curiles en la zona costera. Ese trabajo era su principal fuente de ingresos, aunque, según contó, no le alcanzaba para concretar proyectos personales y familiares.

Conoce las conmovedoras historias de Ángela y Noé, dos salvadoreños que, gracias al Programa de Migración Laboral, encontraron en Canadá una oportunidad para trabajar, prosperar y construir un futuro digno para sus familias en El Salvador.

La beneficiaria señaló que al inicio dudó de que podría acceder a un empleo en el extranjero. “Pensé que no iba a poder lograrlo”, recordó. Ahora considera que su paso por Canadá le abrió una posibilidad de desarrollo económico que no veía posible en su lugar de origen.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social mantiene este programa para vincular a trabajadores salvadoreños con empleos temporales fuera del país. La iniciativa incluye destinos como Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, España y Francia de acuerdo con información institucional.

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Datos divulgados en junio por las autoridades indicaron que más de 11 mil salvadoreños han sido beneficiados desde el inicio del programa en 2019. Los contratos abarcan áreas como agricultura, gastronomía, limpieza, atención al cliente y otros servicios, bajo una modalidad temporal que contempla el retorno de los trabajadores al país.

La salvadoreña de San Luis La Herradura dejó trabajos en la pesca y la recolección de curiles porque esos ingresos no le permitían concretar proyectos personales y familiares. (Foto cortesía Ministerio de Trabajo)

Noé construyó su casa tras viajar desde el campo a Hamilton

La experiencia de Noé Rodríguez Martínez, de 38 años, también refleja el impacto que el programa ha tenido en familias de zonas rurales. El salvadoreño trabaja en Hamilton, Canadá, en una empresa dedicada al lavado de maquinaria y la producción de pan.

Rodríguez se desempeñaba antes como trabajador del campo y realizaba labores en esteros, donde recolectaba curiles y punches. Tras obtener un contrato laboral en Canadá, logró comprar un terreno y comenzar la construcción de su vivienda.

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“Pude comprar mi solarcito, hacer mi casita”, dijo Rodríguez al describir los cambios que su empleo temporal generó en su hogar.

Su esposa, Brenda Cuatro, explicó que con los ingresos enviados desde Canadá la familia colocó el piso, el techo y construyó un baño que antes no tenía. La vivienda continúa en proceso de mejora, mientras Rodríguez permanece vinculado a su trabajo en el país norteamericano.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, sostuvo que el propósito de estos programas debe centrarse en mejorar las condiciones de vida de las personas. “El éxito de la vida es transformar la vida de las personas que más lo necesitan”, afirmó. El funcionario añadió que el Programa de Migración Laboral ya reúne “cientos de ejemplos y experiencias” de salvadoreños que han accedido a empleos temporales en el extranjero.

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