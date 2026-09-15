Se le escapó la pelota, dio un paso atrás y se metió adentro del arco: el blooper que le permitió a Instituto ganar y ser líder del Torneo Clausura

Guardar

Era un tiro largo y casi sin riesgo desde más de 25 metros que buscaba mucho más terminar la jugada que generar una acción de peligro real. Pero todo finalizó de la peor manera para Lucas Bruera: controló mal la pelota, dio un paso para atrás para remendar su falla y se metió adentro de su arco para darle el 1-0 a Instituto ante Estudiantes de Río Cuarto en un partido clave para las luchas disímiles de ambos equipos en el campeonato.

La maniobra se inició a los 2 minutos del segundo tiempo con una infracción sobre la banda de Matías Valenti sobre Giuliano Cerato que le dio a Instituto una pelota parada cerca del área del Loco Bruera. El centro de Jeremías Lázaro no se tradujo en una situación de peligro e, incluso, la pelota que cayó en los pies de Juan Ignacio Méndez para una segunda chance impactó en el cuerpo de un defensor de Estudiantes y salió bien lejos del área.

PUBLICIDAD

Cerato, parado más cerca del círculo central que del arco de Bruera, apareció en la zona del rebote lejano y trató de terminar la jugada para disipar el peligro. Su remate de aire picó en el área chica antes de caer en las manos del arquero. Sin embargo, el control defectuoso encontró al guardameta de 28 años dando un pequeño paso para atrás, antes de desviar el balón por una inesperada complicación.

Bruera la tomó y, en medio de la confusión por los reclamos evidentes de los jugadores locales, sacó largo. La pelota cayó en los pies del arquero rival Marcos Ledesma, quien no dudó y la tiró afuera para que sea revisada la acción por el VAR. El juez principal, Luis Lobo Medina, debió esperar indicaciones desde la cabina tecnológica a cargo de José Carreras para tomar una decisión ya que el asistente Ernesto Callegari no logró divisar en ese momento lo ocurrido en el campo.

PUBLICIDAD

Las repeticiones no dejaron lugar a las dudas: tras el pique, Bruera controló la pelota de manera defectuosa por delante de la línea, pero se le escurrió de las manos. El paso atrás para atraparla definitivamente lo encontró ya dentro de su propio arco. La directiva desde la cabina fue señalar el gol. “Luego de una revisión en la cabina VAR, se observa que el balón ingresó completamente. Es gol”, mencionó por los altoparlantes Lobo Medina para oficializar la decisión.

Los dirigidos por el Traductor Diego Flores celebraron el segundo tanto a los 27 minutos: Jonatan Galván sacó un envío frontal al área, Gustavo Abregú la capturó luego de que la peinara un compañero y sacó un centro al punto penal que encontró el acierto de Leonel Mosevich.

PUBLICIDAD

Si bien en la jugada siguiente llegó el descuento de los pupilos de Rubén Forestello tras un blooper del arquero Marcos Ledesma, ya no quedaría tiempo para revertir el marcador y la Gloria celebró un 2-1 que lo envió directo a la cima del Torneo Clausura.

Instituto lleva seis victorias, un empate y dos derrotas en nueve fechas: lidera el Grupo A con 19 puntos con dos unidades diferencia sobre Vélez y Defensa y Justicia. Es el equipo que más unidades sumó entre ambos grupos del Clausura y la próxima fecha recibirá a Talleres en el Estadio Juan Domingo Perón desde las 21.15 del sábado 19 de septiembre. Además, tras acumular 21 unidades en el Apertura, aparece con 40 puntos entre los equipos que hoy clasificarían a la Copa Sudamericana por Tabla Anual.

PUBLICIDAD

El presente de Estudiantes de Río Cuarto está en la vereda opuesta. Otro de los equipos cordobeses de la categoría parece estar encaminado a volver a la Primera B Nacional: ganó 2 de los 25 encuentros que lleva disputados entre Apertura y Clausura con 18 derrotas y 5 empates. En esta parte del certamen, aparece 13° del Grupo A con seis puntos que le permiten aventajar solamente a Aldosivi y Racing (ambos con 5) en el Clausura. En ese tramo, a siete fechas del final de la fase regular, figura último en los Promedios y en la Anual, las dos tablas que definirán los descensos.

Tras el partido, el arquero de Instituto se refirió al presente del equipo: “No sé si lo imaginábamos pero sí sabíamos que nos podía ir muy bien porque hicimos una pretemporada muy buena. Tenemos un gran equipo, un gran grupo de trabajo, Merecemos estar donde estamos”. Y, en ese tramo, habló también de su blooper en el descuento de Estudiantes de Río Cuarto que puso en riesgo la victoria de la Gloria: “Estamos bien... La verdad ese gol de mierda que nos hicimos, bah que me hice yo. Metí un manotazo, no la pude sacar. Pero bueno, más allá de eso, venimos mostrando una solidez importante durante el campeonato. hay que seguir trabajando, pero contento de lo que logramos”.

PUBLICIDAD

Bruera, por su parte, tiene una historia particular para el fútbol argentino. En diciembre del 2024 se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata, una carrera que estudió al mismo tiempo que realizaba su trayectoria como futbolista profesional. Surgió de Estudiantes de La Plata, pasó por Independiente Rivadavia de Mendoza, Chacarita, Villa Dálmine, Estudiantes de Buenos Aires y Aldosivi antes de realizar su única experiencia fuera del país hasta ahora a los 28 años: pasó dos temporadas en Carabobo de Venezuela hasta que a mediados de este año firmó con Estudiantes de Río Cuarto.

En lo que va del Clausura, mantuvo su valla invicta ante Tigre (1-0), Banfield (0-0) y San Lorenzo (0-0): en total, recibió 11 de los 35 tantos que sufrió Estudiantes de Río Cuarto en la Liga Profesional a lo largo de este 2026.

PUBLICIDAD

TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA ANUAL