Tragamonedas y pandillas en Guatemala: el dinero que fortalece a las estructuras, el reclutamiento de menores y la red de “banderas” que las protege

La PNC de Guatemala vinculó las máquinas tragamonedas con el control de las pandillas y afirmó que muchas son propiedad de esas estructuras criminales. (PNC de Guatemala)

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La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala vinculó las máquinas tragamonedas, con el control de las pandillas, ya que muchas de estos aparatos son propiedad de estas estructuras criminales y sirven, no sólo para capitalizarlo, sino para cooptar, principalmente a menores de edad.

Según el director de la policía, David Custodio Boteo, el problema se concentra en comunidades urbanas y municipios donde el control es más difícil.

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La policía sostuvo que desde hace aproximadamente un mes y medio instaló mesas de análisis para definir el alcance legal del problema de las máquinas tragamonedas y establecer qué acciones pueden tomarse sin vulnerar normas sobre propiedad privada.

No obstante, Custodio Boteo advirtió que muchas de estas “maquinitas” son propiedad de los mismos pandilleros, con las que “recaudan grandes cantidades de dinero que es utilizado para fortalecer (económicamente) a estos mismos grupos” delincuenciales.

Por su parte, Jorge Aguilar, portavoz de la PNC de Guatemala, explicó a Infobae que no notas las máquinas tragamonedas son propiedad de las pandillas, pero sí una gran cantidad.

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Los operativos contra juegos ilícitos se dificultan porque tiendas, viviendas y negocios cierran cuando las pandillas alertan la llegada de la policía. (PNC de Guatemala)

Esto ha dificultado el retiro de las mismas, debido a que al momento de realizar operativos, las viviendas, tiendas o negocios donde mantienen estos juegos ilícitos, suelen cerrar para evitar que los oficiales puedan incautarlos, ya que son alertados por “las banderas”.

Violencia y cooptación

Aguilar explicó que, además de ser ilegales, las máquinas tragamonedas suelen ser utilizadas por pandilleros para atraer a menores de edad, principalmente y, aprovechando su vulnerabilidad, los reclutan para formar parte de los grupos ilegales.

“Suelen ser espacios de ocio, donde converge el consumo de alcohol u otras sustancias ilícitas. Entonces, suelen generarse conflictos que, algunas veces, terminan en ataques armados”, detalló.

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Para el portavoz de la PNC, uno de los puntos más críticos, es que estos lugares para pasar el tiempo son aprovechados por los pandilleros para acercarse a los menores de edad e involucrarlos en sus estructuras. “Comienzan por una especie de diversión y luego los enrolan en sus filas”, lamentó.

La PNC sostuvo que las máquinas tragamonedas generan conflictos, consumo de alcohol y drogas, y episodios de violencia armada en zonas como la 18 de Guatemala. (PNC de Guatemala)

Además, “los juegos, como los tragamonedas, generan conflictos, porque allí se juntan los pandilleros y al ver que otro ganó, los despojan del dinero y comienzan los problemas, más cuando hay drogas y alcohol de por medio”, detalló.

Según Aguilar, hay varios lugares de conflictividad identificados en los que suelen concurrir las máquinas tragamonedas como las colonias Lomas de Santa Faz, La Maya y la Kennedy, todas ubicadas en la zona 18.

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Los tragamonedas están prohibidas en Guatemala

Si bien en Guatemala no existe una ley general que legalice y regule las máquinas tragamonedas, el Código Penal establece en su artículo 477 establece sanciones con penas de prisión y multas para los establecimientos que promueva los juegos de suerte.

“Los banqueros, administradores, empresarios, gerentes, dueños o personas encargadas de casas o establecimientos de juegos de suerte, envite o azar serán sancionados con penas de prisión de uno a cinco años y multas que van de Q1 mil (USD 130) a Q10 mil (USD 1.299)”, se lee en el artículo.

Además, sanciona a las personas que concurren a estas casas de suerte o de juegos de azar a multas que van de los Q200 (USD 26) a los Q2 mil (USD 260). Sin embargo, no es difícil adquirir una máquina tragamonedas. Incluso, suelen venderse a través de las redes sociales.

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El Código Penal de Guatemala castiga los juegos de suerte con penas de prisión de uno a cinco años y multas para establecimientos y asistentes. (PNC de Guatemala)

En una revisión en el MarketPlace se ubicaron varias publicaciones con información de venta. Las tragamonedas oscilan entre los Q2 mil usadas (USD 260), hasta los Q7 mil nuevas (USD 975), dependiendo el tamaño y el estilo.

También hay anuncios donde se promueve el alquiler de estas máquinas. Un tendero que fue entrevistado pero que pidió guardar su identidad, comentó a Infobae que él tiene una máquina alquilada y que no sólo le sirve como ingresos, sino también para que visiten su negocio.

“Las personas vienen porque tenemos la maquinita (tragamonedas). Están aquí bastante tiempo y se juntan varias personas para ver. Mientras están aquí consumen y eso le ayuda a mi negocio”, manifestó.

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Al consultarle si sabía que están prohibidas por la ley, afirmó que era la primera vez que lo escuchaba y se negó a seguir conversando.

Mientras que Aguilar afirmó que, además de estar prohibidas, estas máquinas tampoco generan ingresos al fisco, porque no pagan impuestos, debido a que no están registradas bajo ningún control estatal ni municipal.

La PNC denunció falta de apoyo de alcaldes de municipios de Guatemala y Escuintla para retirar tragamonedas vinculadas con pandillas en áreas metropolitanas y zonas rojas. (PNC de Guatemala)

Algunos municipios ya retiraron tragamonedas y otros alegan riesgo para intervenir

Pese a los riesgos y a las constantes intervenciones de la PNC, hay divergencia entre las autoridades de Seguridad y las municipales.

Una de las medidas impulsadas por la policía fue establecer mesas de diálogo con alcaldes para buscar mecanismos de regulación o prohibición, pero la postura no es uniforme entre municipios.

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Por ejemplo, hay municipios como Palencia donde las máquinas tragamonedas están absolutamente prohibidas, pero hay otros lugares donde los alcaldes han manifestado que los grupos involucrados o dueños (como las pandillas) son “muy peligrosos” y que por eso resulta muy difícil intervenir.

Custodio Boteo fue más directo y afirmó: “Hay municipalidades que no nos están ayudando. Queremos hacer operativos multidisciplinarios con los jueces de asuntos municipales para retirar estas traganíqueles, pero los alcaldes no quieren apoyar”.

El director de la PNC no quiso entrar en detalle y se limitó a indicar que los Municipalidades que no colaboran están en los departamentos de Guatemala y Escuintla.

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No obstante, de manera extraoficial se conoció que se trata específicamente de Mixco, San José Pinula, Santa Catarina Pinula, Villa Nueva, Guatemala y Fraijanes.

Fuentes allegadas a la policía indicaron que estos lugares suelen ser los de mayor conflictividad y los que poseen la mayor cantidad de máquinas tragamonedas con propiedad de las pandillas pues, en su mayoría, están ubicadas en zonas catalogadas como “rojas”.

La Policía Nacional Civil advirtió que las máquinas tragamonedas permiten a las pandillas recaudar dinero y cooptar a menores de edad en comunidades urbanas. (PNC de Guatemala)

“Podríamos decir que las traganíqueles de los pandilleros están en el área Metropolitana y Escuintla, las que funcionan en los departamentos, no tanto”, comentaron las fuentes.

Aunque, hay autoridades municipales que actúan junto con la PNC y han llegado hasta a clausurar los negocios que reinciden con la instalación de traganíqueles.

Mientras tanto, la advertencia de la institución fue concreta: si el blanco del ataque está en uno de esos establecimientos y hay 10 personas “incluyendo niños”, los atacantes “van a dispararle a lo que venga”.