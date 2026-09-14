República Dominicana

Detuvieron a un hombre de 40 años acusado de causar la muerte de una adolescente en República Dominicana

Según la investigación preliminar, Luis Miguel Santiago Guzmán está vinculado al caso ocurrido en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este

La violencia de género en República Dominicana quedó bajo investigación tras la muerte de la adolescente Zaidy Fragoso Lizardo en Santo Domingo Este. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
La violencia de género en República Dominicana quedó bajo investigación tras la muerte de la adolescente Zaidy Fragoso Lizardo en Santo Domingo Este. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
Guardar

La violencia de género golpeó nuevamente a la población de República Dominicana, tras confirmarse la muerte de una adolescente de 17 años en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este. Las autoridades mantienen abierta una investigación, pero las primeras investigaciones apuntan a un hombre de 40 años como presunto responsable.

La víctima fue identificada como Zaidy Fragoso Lizardo, conocida como “Michel”. Su cuerpo fue encontrado el viernes por la mañana en la calle A, detrás de un establecimiento comercial situado sobre la carretera Mella, en una zona transitada del municipio.

PUBLICIDAD

El cuerpo de Zaidy Fragoso Lizardo, de 17 años, fue hallado en Alma Rosa, detrás de un comercio sobre la carretera Mella. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
El cuerpo de Zaidy Fragoso Lizardo, de 17 años, fue hallado en Alma Rosa, detrás de un comercio sobre la carretera Mella. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

El informe preliminar del levantamiento estableció que la joven murió a causa de un shock hipovolémico, provocado por la pérdida de sangre tras las heridas que presentaba. La Policía Nacional no ha divulgado el número ni la ubicación de las lesiones, mientras los investigadores avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido durante la madrugada.

Las cámaras de videovigilancia del sector se sumaron a las pruebas revisadas por los investigadores. En los registros aparece un Mazda Demio blanco durante la madrugada de los hechos. El vehículo ha sido vinculado con el detenido, de acuerdo con la información policial.

Las autoridades investigan si un destornillador incautado en el vehículo del sospechoso fue el arma homicida en Santo Domingo Este. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
Las autoridades investigan si un destornillador incautado en el vehículo del sospechoso fue el arma homicida en Santo Domingo Este. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

Un destornillador podría ser el arma homicida

Por el caso fue detenido Luis Miguel Santiago Guzmán, de 40 años, quien es señalado de forma preliminar como el presunto responsable de las lesiones que causaron la muerte de la adolescente. Las autoridades investigan si esas heridas fueron provocadas con un destornillador localizado dentro del vehículo que utilizaba el sospechoso.

PUBLICIDAD

El objeto fue incautado para someterlo a peritajes. Los análisis deberán establecer si tiene rastros que lo vinculen con la muerte de Fragoso Lizardo y si fue utilizado durante la agresión. Hasta ahora, la Policía no ha confirmado de forma oficial que el destornillador haya sido el arma empleada.

Durante las diligencias, los agentes también encontraron prendas de vestir que, según las pesquisas, habrían sido usadas por Santiago Guzmán. La ropa tenía manchas de un fluido rojizo, presuntamente sangre, por lo que fue enviada a análisis científicos.

Las cámaras de videovigilancia registraron un Mazda Demio blanco que la Policía Nacional vinculó con el detenido por el caso. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
Las cámaras de videovigilancia registraron un Mazda Demio blanco que la Policía Nacional vinculó con el detenido por el caso. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

Las autoridades buscan determinar cómo ocurrió el ataque

La investigación está a cargo de la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas, conocida como Homicidios, con apoyo de técnicos de la Policía Científica y en coordinación con el Ministerio Público. Las autoridades deberán definir si la víctima y el sospechoso se conocían, cuál era su vínculo y qué circunstancias rodearon el ataque.

El Ministerio Público también tendrá que establecer la tipificación penal del caso. La muerte de la adolescente es investigada en un contexto marcado por los asesinatos de mujeres y las denuncias de agresiones de género en el país caribeño.

La Procuraduría General de la República informó a inicios de septiembre que 62 mujeres habían sido asesinadas en República Dominicana durante 2026 en hechos atribuidos a parejas o exparejas. La cifra expone la persistencia de una violencia que afecta a mujeres de distintas edades y que suele quedar fuera del alcance de las instituciones antes de que ocurra un hecho fatal.

Las autoridades dominicanas también registraron alrededor de 73 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual durante 2025. El dato refleja la presión que enfrentan los sistemas de protección, investigación y atención a víctimas en el territorio.

Mientras continúan los peritajes sobre el destornillador, las prendas incautadas y las grabaciones de seguridad, Santiago Guzmán será puesto a disposición del Ministerio Público para que enfrente el proceso judicial correspondiente.

Temas Relacionados

Violencia de géneroRepública DominicanaSanto DomingoFeminicidioViolenciaPolicía NacionalPolicía CientíficaDivisión de Crímenes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Mi perro y todas las cosas se quemaron” en voraz incendio que consumió al menos cinco casas en República Dominicana

Un incendio ocurrido la noche del viernes en Villa Esperanza, Santiago, destruyó al menos cinco viviendas y dejó a varias familias sin sus pertenencias ni animales. Los afectados lograron salir a tiempo, pero no pudieron rescatar nada.

“Mi perro y todas las cosas se quemaron” en voraz incendio que consumió al menos cinco casas en República Dominicana

Detienen a hombre acusado de embarazar a dos hermanas de 14 y 16 años en República Dominicana

El sujeto fue arrestado en La Caleta, Boca Chica, y quedó a disposición del Ministerio Público por hechos denunciados en Santo Domingo Este

Detienen a hombre acusado de embarazar a dos hermanas de 14 y 16 años en República Dominicana

La Policía Nacional detuvo a tres colombianos por presuntos robos con sedación en Santo Domingo Este

La pesquisa apunta a una red que habría captado hombres, creado confianza y después anulado su reacción. En el apartamento se levantaron pruebas y dinero en varias monedas. El Ministerio Público define los próximos pasos

La Policía Nacional detuvo a tres colombianos por presuntos robos con sedación en Santo Domingo Este

República Dominicana acumula 1,227 muertes infantiles en lo que va de 2026

De ese total, 1,026 defunciones fueron neonatales, es decir, ocurrieron en los primeros 28 días de vida, según el sistema de vigilancia

República Dominicana acumula 1,227 muertes infantiles en lo que va de 2026

La campaña de cuadernos usados permitió beneficiar a niños de cuatro a 17 años en República Dominicana

La jornada realizada en Los Meléndez permitió fabricar 300 ejemplares para 55, tras clasificar hojas rescatables y enviar el resto a reciclaje en el marco del programa Cuadernos por un Mañana

La campaña de cuadernos usados permitió beneficiar a niños de cuatro a 17 años en República Dominicana

TECNO

Apple activa iOS 27 para iPhone pero no sirve para todos: lista completa y cómo descargar el sistema operativo

Apple activa iOS 27 para iPhone pero no sirve para todos: lista completa y cómo descargar el sistema operativo

Un abogado es multado con 5.000 dólares tras presentar en un juicio datos inventados por ChatGPT

Bitcoin: este es su valor en el mercado este lunes

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

“Hay que creer en las advertencias”: una especialista alertó por el uso de inteligencia artificial en salud, empleo y seguridad

ENTRETENIMIENTO

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

Quién fue Elizabeth Holmes, la mujer que engañó a inversores de Wall Street con una revolucionaria promesa

Murió Hana Kuraki, actriz de cine para adultos a los 25 años

¿Otra víctima del fentanilo? Nuevos detalles de la muerte de Hayden Panettiere salen a la luz

La serie de Netflix que encabeza el Top 10 y no puedes dejar de ver

MUNDO

La UE condenó el ataque hutí contra Arabia Saudita y respaldó a sus socios del Golfo

La UE condenó el ataque hutí contra Arabia Saudita y respaldó a sus socios del Golfo

El papa León XIV revocó los recortes salariales que Francisco impuso a los cardenales durante la pandemia

El líder mejor pago del planeta: no gobierna ninguna potencia, pero gana más que seis presidentes juntos

Las tecnológicas se desploman en Wall Street tras el llamado a frenar el desarrollo de la IA

Estados Unidos bloqueó la participación del jefe nuclear de Irán en la conferencia del OIEA en Viena