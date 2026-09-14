Detuvieron a un hombre de 40 años acusado de causar la muerte de una adolescente en República Dominicana

La violencia de género en República Dominicana quedó bajo investigación tras la muerte de la adolescente Zaidy Fragoso Lizardo en Santo Domingo Este. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

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La violencia de género golpeó nuevamente a la población de República Dominicana, tras confirmarse la muerte de una adolescente de 17 años en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este. Las autoridades mantienen abierta una investigación, pero las primeras investigaciones apuntan a un hombre de 40 años como presunto responsable.

La víctima fue identificada como Zaidy Fragoso Lizardo, conocida como “Michel”. Su cuerpo fue encontrado el viernes por la mañana en la calle A, detrás de un establecimiento comercial situado sobre la carretera Mella, en una zona transitada del municipio.

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El cuerpo de Zaidy Fragoso Lizardo, de 17 años, fue hallado en Alma Rosa, detrás de un comercio sobre la carretera Mella. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

El informe preliminar del levantamiento estableció que la joven murió a causa de un shock hipovolémico, provocado por la pérdida de sangre tras las heridas que presentaba. La Policía Nacional no ha divulgado el número ni la ubicación de las lesiones, mientras los investigadores avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido durante la madrugada.

Las cámaras de videovigilancia del sector se sumaron a las pruebas revisadas por los investigadores. En los registros aparece un Mazda Demio blanco durante la madrugada de los hechos. El vehículo ha sido vinculado con el detenido, de acuerdo con la información policial.

Las autoridades investigan si un destornillador incautado en el vehículo del sospechoso fue el arma homicida en Santo Domingo Este. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

Un destornillador podría ser el arma homicida

Por el caso fue detenido Luis Miguel Santiago Guzmán, de 40 años, quien es señalado de forma preliminar como el presunto responsable de las lesiones que causaron la muerte de la adolescente. Las autoridades investigan si esas heridas fueron provocadas con un destornillador localizado dentro del vehículo que utilizaba el sospechoso.

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El objeto fue incautado para someterlo a peritajes. Los análisis deberán establecer si tiene rastros que lo vinculen con la muerte de Fragoso Lizardo y si fue utilizado durante la agresión. Hasta ahora, la Policía no ha confirmado de forma oficial que el destornillador haya sido el arma empleada.

Durante las diligencias, los agentes también encontraron prendas de vestir que, según las pesquisas, habrían sido usadas por Santiago Guzmán. La ropa tenía manchas de un fluido rojizo, presuntamente sangre, por lo que fue enviada a análisis científicos.

Las cámaras de videovigilancia registraron un Mazda Demio blanco que la Policía Nacional vinculó con el detenido por el caso. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

Las autoridades buscan determinar cómo ocurrió el ataque

La investigación está a cargo de la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas, conocida como Homicidios, con apoyo de técnicos de la Policía Científica y en coordinación con el Ministerio Público. Las autoridades deberán definir si la víctima y el sospechoso se conocían, cuál era su vínculo y qué circunstancias rodearon el ataque.

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El Ministerio Público también tendrá que establecer la tipificación penal del caso. La muerte de la adolescente es investigada en un contexto marcado por los asesinatos de mujeres y las denuncias de agresiones de género en el país caribeño.

La Procuraduría General de la República informó a inicios de septiembre que 62 mujeres habían sido asesinadas en República Dominicana durante 2026 en hechos atribuidos a parejas o exparejas. La cifra expone la persistencia de una violencia que afecta a mujeres de distintas edades y que suele quedar fuera del alcance de las instituciones antes de que ocurra un hecho fatal.

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Las autoridades dominicanas también registraron alrededor de 73 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual durante 2025. El dato refleja la presión que enfrentan los sistemas de protección, investigación y atención a víctimas en el territorio.

Mientras continúan los peritajes sobre el destornillador, las prendas incautadas y las grabaciones de seguridad, Santiago Guzmán será puesto a disposición del Ministerio Público para que enfrente el proceso judicial correspondiente.