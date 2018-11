"Biscay sufrió un hecho muy duro que fue una sanción de dos años. Cuando él estaba en la Reserva de River, en el año '93, fue con un combinado Sub 20 a un torneo en Colombia que se preparaba para el Sudamericano Sub 20. Fue un partido donde también jugó Luigi Villalba, hoy técnico de la Reserva, y en donde jugó César Zinelli, que es integrante también del cuerpo técnico, que era el arquero. Biscay era el capitán y me contó que el árbitro era muy localista, que lo amonestaron por algo que no correspondía y después en otro momento le iban a sacar la roja por una pelota que me contó que fue a trabar normalmente y cuando ve que le va a sacar la segunda, y en consecuencia la roja, Biscay le agarró la mano, el árbitro le tiró un cabezazo y ahí se armó un lío infernal. Lo expulsaron a él y a Zinelli y a los tres meses salió la sanción de la FIFA: les dieron dos años de suspensión".