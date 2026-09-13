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Polonia acusó a Rusia de intensificar la guerra tras los ataques con dron cerca de la frontera con Ucrania: “Putin está escalando”

El primer ministro polaco confirmó que un dron ruso impactó a solo 800 metros del paso fronterizo. Advirtió que los ataques rusos “se intensificarán” y podrían alcanzar al país miembro de la OTAN

Un dron ruso alcanza un tren en Ucrania que iba rumbo a Varsovia

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El ataque de drones rusos cerca de la frontera con Polonia, incluido uno contra un tren con destino a Varsovia, constituye una “escalada” de la guerra por parte de Moscú, afirmó el domingo en Kiev el canciller polaco, Radoslaw Sikorski.

“Esto es una escalada, supone otro gran desafío para Ucrania y para las hipotéticas futuras víctimas de la agresión rusa, y significa que debemos redoblar nuestros esfuerzos para apoyar a las víctimas de la agresión”, declaró Sikorski en una rueda de prensa. “Putin está escalando”, había escrito antes en redes sociales.

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Tusk: la escalada “puede afectar” a Polonia

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó que uno de los drones rusos impactó a apenas 800 metros de la frontera polaca.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó que uno de los drones rusos impactó a apenas 800 metros de la frontera polaca.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó que uno de los drones rusos impactó a apenas 800 metros de la frontera polaca y advirtió que los ataques rusos “se intensificarán” en las próximas semanas, con una escalada que podría llegar a afectar a Polonia, país miembro de la OTAN.

Con el espacio aéreo ucraniano cerrado, los trenes hacia la vecina Polonia son una de las principales vías de salida del país en guerra, y suelen trasladar refugiados, muchas veces mujeres y niños. El tren alcanzado el domingo viajaba de Kiev a Varsovia con 206 pasajeros, según la empresa ferroviaria polaca PKP Intercity. Ninguno de los dos países reportó heridos entre los pasajeros, aunque el servicio sufrió una demora de más de seis horas.

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El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, dijo que un segundo dron impactó cerca del paso fronterizo de Dorohusk-Yagodyn. “Estamos tratando estos hechos con la máxima seriedad. La situación se está monitoreando de manera constante”, afirmó.

El ex primer ministro británico Boris Johnson y el ex primer ministro sueco Carl Bildt escaparon por minutos del ataque: ambos viajaban en el tren inmediatamente anterior al alcanzado por el dron ruso, de regreso de una conferencia de seguridad en Kiev, junto a otros diplomáticos y asesores europeos. “No fue en nuestro tren, sino en uno que iba unos minutos por detrás del nuestro, cerca de la frontera con Polonia”, precisó Bildt en su cuenta de X. “Los ataques rusos contra Ucrania se están intensificando”, agregó.

Los ataques rusos mataron a al menos dos personas el domingo, ambas en la ciudad de Kramatorsk, en el frente de batalla. Otras 20 personas, incluidos dos niños, resultaron heridas en un segundo día de ataques contra la ciudad portuaria de Odesa, en el sur del país, según autoridades ucranianas.

Rusia justifica el ataque al tren

Un dron ruso alcanza un tren en Ucrania que iba rumbo a Varsovia
Pasajeros huyendo tras el ataque ruso con dron.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso confirmó este domingo que atacó “infraestructura ferroviaria” en el oeste de Ucrania utilizada para “transportar carga militar” desde países europeos, luego de que Polonia y Ucrania denunciaran que un dron alcanzó un tren de pasajeros rumbo a Varsovia y otro impactó cerca de un puesto fronterizo polaco.

“Han continuado los ataques contra la infraestructura ferroviaria en las regiones occidentales de Ucrania, que se utiliza para transportar carga militar desde países europeos”, indicó Moscú en un comunicado.

Los ataques se producen días después de que enviados estadounidenses visitaran Kiev y Moscú con la esperanza de reactivar las negociaciones lideradas por Washington para poner fin al conflicto, sin lograr avances concretos. El Kremlin dijo el domingo que no descarta una nueva ronda de conversaciones tripartitas con Ucrania y Estados Unidos en octubre, aunque rechazó una reunión entre Putin y Zelensky fuera de Rusia, después de que el mandatario ucraniano planteara la posibilidad de un encuentro en la cumbre del G20 en Miami, en diciembre.

El asesor del Kremlin Yuri Ushakov dijo además que todavía no existe un “paquete coordinado” que sirva de base para las negociaciones, mientras Rusia mantiene su exigencia de que Ucrania ceda territorio en el este que sus tropas no lograron capturar en el campo de batalla.

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