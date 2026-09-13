Cuba

El deterioro de hospitales y escuelas impulsa el debate por un sistema público y privado en Cuba

La falta de medicamentos y las deficiencias sanitarias figuran entre las prioridades ciudadanas, aunque los cortes eléctricos ocupan el primer lugar en las demandas urgentes de los cubanos, según informe

Un médico habla con un paciente en un hospital público, mientras que el otrora prestigioso sistema de salud cubano, considerado durante mucho tiempo un pilar de la revolución de 1959, se ha deteriorado en medio de años de crisis económica y sanciones estadounidenses, un declive que se ha acelerado este año con las restricciones estadounidenses al suministro de petróleo, en La Habana, Cuba, 18 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
Un médico habla con un paciente en un hospital público, mientras que el otrora prestigioso sistema de salud cubano, considerado durante mucho tiempo un pilar de la revolución de 1959, se ha deteriorado en medio de años de crisis económica y sanciones estadounidenses, un declive que se ha acelerado este año con las restricciones estadounidenses al suministro de petróleo, en La Habana, Cuba, 18 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
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En un país donde el 82% de los encuestados califica como malo el estado de hospitales y centros de salud, dos de cada tres personas consultadas respaldan una fórmula distinta para la provisión de servicios esenciales. El IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), señala que el 66% prefiere que la salud y la educación combinen oferta pública y privada ante la crisis que viven porque el régimen no puede prestarle esos servicios básicos de forma óptima.

El sondeo, realizado entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2026, reunió 1,318 entrevistas personales en 79 municipios de todas las provincias cubanas y en el municipio especial Isla de la Juventud. El estudio plantea un escenario en el que las demandas sobre hospitales, escuelas, electricidad, alimentos y medicamentos forman parte de una misma preocupación por las condiciones de vida.

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La preferencia por un modelo mixto supera con amplitud a las otras alternativas. Solo el 21% de los consultados prefiere que educación y salud queden exclusivamente bajo gestión pública. El 6% opta por una oferta solo privada; otro 6% no sabe qué alternativa elegir y el 1% no respondió.

La evaluación de la infraestructura de salud es una de las más bajas entre los servicios públicos. El 82% considera malo el estado de hospitales y centros de salud, según los resultados presentados por el OCDH. El 13% lo define como regular, el 3% lo califica de bueno y el 2% no ofrece una respuesta.

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Un automóvil antiguo pasa frente al hospital Calixto García, mientras que el otrora prestigioso sistema de salud cubano, considerado durante mucho tiempo una piedra angular de la revolución de 1959, se ha deteriorado en medio de años de crisis económica. Este declive se ha acelerado este año con las restricciones estadounidenses al suministro de petróleo, en La Habana, Cuba, el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
Un automóvil antiguo pasa frente al hospital Calixto García, mientras que el otrora prestigioso sistema de salud cubano, considerado durante mucho tiempo una piedra angular de la revolución de 1959, se ha deteriorado en medio de años de crisis económica. Este declive se ha acelerado este año con las restricciones estadounidenses al suministro de petróleo, en La Habana, Cuba, el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

Los jóvenes concentran el mayor apoyo a una oferta pública y privada

La distancia entre generaciones aparece como uno de los datos centrales de la encuesta del Observatorio. El 78% de las personas de 18 a 30 años respalda un sistema de salud y educación con participación estatal y privada. Entre los mayores de 70 años, esa proporción baja al 53%.

La posición favorable a una gestión exclusivamente pública sigue el camino opuesto. Solo el 12% de los jóvenes escoge esa modalidad, frente al 35% de las personas de más de 70 años. El informe no indaga en las razones de cada respuesta, aunque la diferencia coincide con una evaluación desfavorable de los servicios e infraestructuras estatales.

La elección de un modelo mixto se abre paso en medio de dificultades que atraviesan la atención sanitaria y el sistema educativo en la isla. Las valoraciones de los encuestados no describen aspectos médicos o pedagógicos, pero sí exponen una percepción extendida sobre el estado físico de los espacios donde se prestan ambos servicios.

Las escuelas reciben una evaluación menos negativa que los hospitales, aunque el resultado conserva una mayoría de opiniones desfavorables. El 56% de los entrevistados afirma que el estado de los centros educativos es malo. El 32% los considera regulares, el 5% expresa una valoración positiva y el 7% no responde o no sabe.

Centro escolar en La Habana, Cuba. Foto de archivo. EFE/Yander Zamora
Centro escolar en La Habana, Cuba. Foto de archivo. EFE/Yander Zamora

La salud y los medicamentos ocupan el cuarto lugar entre las urgencias

Hospitales y centros de salud se ubican, además, entre los servicios públicos con las peores calificaciones del estudio.

La encuesta permitió a cada persona mencionar hasta tres problemas que deberían abordarse durante los próximos seis meses. La sanidad y el acceso a medicamentos aparecen en el 34% de las respuestas, detrás de los apagones, la crisis alimentaria y el costo de la vida o inflación.

Los cortes eléctricos encabezan la lista, con el 70% de las menciones. La crisis alimentaria ocupa el segundo lugar con el 52%, seguida por el costo de la vida, señalado por el 45%. Los salarios figuran en el 27% de las respuestas y la inseguridad y violencia, en el 24%.

La posición de la salud en esa lista adquiere relieve ante la valoración de los hospitales. La encuesta recoge, a la vez, la presión de otras carencias que inciden sobre los hogares y condicionan la prioridad que cada persona asigna a los servicios médicos.

Pacientes cubanos con insuficiencia renal reciben tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras de La Habana, Cuba (Yamil Lage/AFP)
Pacientes cubanos con insuficiencia renal reciben tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras de La Habana, Cuba (Yamil Lage/AFP)

Los servicios básicos amplían el malestar sobre la infraestructura pública

El estado de hospitales y escuelas forma parte de una evaluación negativa de la infraestructura pública en general. El 95% de los encuestados considera malo el sistema eléctrico, la cifra más alta entre los nueve rubros analizados. La recogida de basura y la gestión de vertederos alcanza 87% de opiniones negativas; internet y telefonía, 86%; y los acueductos y alcantarillado, 84%.

Las carreteras son evaluadas de forma negativa por el 80% de los entrevistados. Las viviendas y edificaciones alcanzan un 74%, mientras que los mercados y las zonas industriales registran un 64%.

El OCDH señala que el 95% de los consultados considera regular o malo el conjunto de las infraestructuras analizadas, frente a apenas un 2% que las califica como buenas. En ese marco, la preferencia por una provisión mixta de educación y salud se combina con reclamos inmediatos por electricidad, alimentos, inflación, atención médica y medicamentos.

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