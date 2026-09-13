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Argentina ganó su primera medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: “Lo soñé mucho tiempo”

La nadadora Romina Imwinkelried se quedó con la presea de bronce en la competición de 10 kilómetros en aguas abiertas. Su compatriota Candela Giordanino quedó cuarta

Romina Imwinkelried obtuvo la primera medalla de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al quedarse con el bronce en los 10 kilómetros de aguas abiertas
Romina Imwinkelried obtuvo la primera medalla de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al quedarse con el bronce en los 10 kilómetros de aguas abiertas
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Romina Imwinkelried obtuvo la primera medalla de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al quedarse con el bronce en los 10 kilómetros de aguas abiertas. La nadadora de San Jerónimo Norte compitió en el lago del Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe, y abrió el medallero nacional en un torneo que inicia el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

Las finales de aguas abiertas fueron las primeras competencias en entregar preseas. Imwinkelried registró un tiempo de 1:57:04,5 y terminó a 6,3 segundos de Ana Cunha, la brasileña que ganó la prueba y llegó a los Juegos como la principal referente sudamericana de la especialidad tras haber conquistado el oro olímpico en Tokio 2020.

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La medalla de plata quedó en manos de la brasileña Eichelberger. La otra representante argentina, Candela Giordanino, finalizó cuarta, por delante de Victoria Abad, de Ecuador, y Paola Pérez, de Venezuela. De hecho, la definición entre las argentinas fue ajustada: Imwinkelried cruzó la meta apenas una décima de segundo antes que su compatriota. La santafesina consiguió así un lugar en el podio de una prueba disputada ante el público local.

Los resultados de los 10 kilómetros de aguas abiertas en la rama femenina
Los resultados de los 10 kilómetros de aguas abiertas en la rama femenina

Lo soñé mucho tiempo. Me costó volver a la Selección. Pasaron muchas cosas en el medio, algunas decisiones que me perjudicaron. Siempre seguí trabajando con la cabeza gacha y en silencio. Tuve que hacer un cambio de vida: me mudé a Buenos Aires, cambié de entrenador y cambié toda mi vida para volver a estar en un ODESUR. Por suerte fue acá, con mi gente. Es inexplicable”, comentó entre lágrimas Romina Imwinkelried, en diálogo con ESPN.

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“Una satisfacción enorme. Muy feliz de poder aportar medallas a mi país. Segunda medalla en mi segundo ODESUR”, agregó en DSports. En la prueba masculina de 10 kilómetros participarán los argentinos Ivo Cassini y Joaquín Moreno, quienes finalizaron cuarto y quinto, respectivamente. El brasileño Matheus De Freitas se quedó con el oro.

La emoción de Romina Imwinkelried al ganar la medalla de bronce

La ceremonia de apertura se realizó el sábado y la actividad oficial comenzó este domingo. La competencia reúne a más de 4.000 atletas de 15 países en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El programa incluye 43 deportes y 60 disciplinas, se extenderá hasta el 26 de septiembre y otorgará, en más de 30 disciplinas, resultados clasificatorios para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La natación de pileta entregará medallas desde las 18:00 en 100 y 800 metros libre, 200 metros combinado, 50 y 100 metros pecho y relevo 4x200 metros. Macarena Ceballos y Andrea Berrino aparecen entre las principales candidatas argentinas a subir al podio.

Las duplas nacionales de vóley de playa también tendrán sus primeros partidos durante la jornada. El equipo femenino enfrentará a Chile a las 11:00 y a Colombia a las 15:00, mientras que el masculino jugará ante Venezuela a las 12:00 y Ecuador a las 17:00.

La gimnasia artística masculina repartirá medallas desde las 15:30. El buceo femenino definirá el salto de trampolín de un metro a partir de las 13:00, y la esgrima entregará preseas desde las 19:00 en florete individual femenino y sable individual masculino.

Candela Giordanino, finalizó cuarta, mientras que Romina Imwinkelried se quedó con la medalla de bronce
Candela Giordanino, finalizó cuarta, mientras que Romina Imwinkelried se quedó con la medalla de bronce

Los deportes colectivos sumarán sus primeros compromisos en los días siguientes. Las Leonas debutarán el lunes 14 de septiembre, desde las 10:00, frente a Paraguay. Las Panteras, el seleccionado femenino argentino de vóley, comenzarán su participación el martes 15 de septiembre. La selección argentina de fútbol iniciará su calendario el jueves 17, a las 10:00, también ante Paraguay.

Los cupos para Lima 2027 se resolverán mediante campeonatos, posiciones, marcas, rankings y resultados por equipos, de acuerdo con las reglas de cada deporte.

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