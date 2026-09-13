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El gol de tiro libre de Exequiel Zeballos en su debut en el Monza de Italia

El argentino ex Boca ingresó en el complemento y aportó desequilibrio y frescura, pero no pudo impedir la derrota por 3 a 2 ante el Lecce

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Exequiel Zeballos debutó con gol en el AC Monza, aunque su equipo cayó 3-2 ante Lecce en la Serie A. El extremo argentino ingresó desde el banco de suplentes en el Stadio Via del Mare y, en los minutos finales, convirtió de tiro libre para marcar el descuento de su nuevo equipo en Italia.

El futbolista de 24 años comenzó el encuentro entre los relevos por decisión del entrenador Ivan Juric, quien había optado por llevarlo “de a poco” luego de su período de adaptación al plantel. El partido presentó un escenario adverso para Monza desde temprano: Lecce tomó ventaja con un doblete de Lassana Coulibaly y otro tanto de Tiago Gabriel.

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Con el marcador en contra, Juric recurrió a Zeballos a los 63 minutos. El argentino reemplazó al juvenil inglés Jay Robinson y se ubicó sobre la izquierda, un sector habitual para su juego. Monza necesitaba modificar su producción ofensiva para buscar una reacción durante el tramo final del partido.

A los 89 minutos, el ex Boca Juniors ejecutó un tiro libre desde una posición cercana al vértice del área. Zeballos remató con potencia, a ras del suelo y hacia el primer palo, una elección que sorprendió al arquero Wladimiro Falcone. El guardameta local no logró contener el disparo y la pelota terminó dentro del arco.

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Zeballos fichó por Monza sobre el cierre del mercado de fichajes en Europa
Zeballos fichó por Monza sobre el cierre del mercado de fichajes en Europa

El tanto estableció el 3-2 definitivo y dejó una primera estadística favorable para el delantero en el fútbol italiano: un partido oficial jugado y un gol convertido. El descuento no alcanzó para revertir el resultado, pero le permitió al argentino cerrar su estreno con una incidencia directa en el marcador.

La llegada de Zeballos al Monza se resolvió en el cierre del libro de pases europeo. El club italiano adquirió el 60% de sus derechos federativos por una suma cercana a los 4,5 millones de euros, equivalente a alrededor de cinco millones de dólares, de acuerdo con la información difundida sobre la operación. El acuerdo también contempla variables vinculadas a objetivos deportivos.

Boca Juniors mantendrá el 40% de una futura venta del atacante, según reveló el periodista especializado en el mercado de transferencias Fabrizio Romano. La condición forma parte de la negociación por el futbolista surgido de las divisiones inferiores del club, que salió de la institución con 140 partidos oficiales, 16 goles y cinco títulos domésticos.

El vínculo de Zeballos con el Monza se extiende hasta el 30 de junio de 2030. El club italiano formalizó su incorporación tras el viaje del jugador a Europa y su posterior adaptación al nuevo equipo. La operación se concretó después de que otros equipos italianos aparecieran como posibles destinos. Napoli y Parma fueron mencionados entre los interesados, aunque Monza terminó por alcanzar un acuerdo con Boca para incorporar al jugador.

En la previa del encuentro ante Lecce, Juric se refirió al potencial del extremo y expresó su confianza en la incorporación. “Tenemos fe en Zeballos”, afirmó el entrenador, según publicó La Gazzetta dello Sport.

El director deportivo del Monza, Pedro Obiang, también explicó los motivos de la apuesta del club. “Buscábamos ese perfil de jugador diferente que le pueda dar un toque de calidad al club”, aseguró en declaraciones a ESPN.

Zeballos tuvo 27 minutos en cancha en Lecce y convirtió en su primera presentación oficial con la camiseta rojiblanca. La próxima jornada ante el Sassuolo definirá si su estreno modifica su lugar en la consideración inicial del cuerpo técnico.

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