Cuba

Ocho de cada diez cubanos desconfía de las reformas económicas del régimen en Cuba

Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos revela también que el 95% desaprueba la gestión económica y social del régimen; el malestar casi unánime es por la pobreza, inflación, cortes eléctricos y escasez

FOTO DE ARCHIVO: Personas hacen fila para comprar arroz en una tienda estatal en el centro de La Habana, Cuba, el 10 de mayo de 2019. REUTERS/Alexandre Meneghini/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Personas hacen fila para comprar arroz en una tienda estatal en el centro de La Habana, Cuba, el 10 de mayo de 2019. REUTERS/Alexandre Meneghini/Foto de archivo
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La gestión del régimen de Cuba recibe una evaluación negativa de parte de casi todos los ciudadanos consultados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), organización de la sociedad civil cubana. El IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba señala que el 95% de los encuestados desaprueba el desempeño económico y social del Ejecutivo, en un escenario marcado por pobreza, inflación, apagones y falta de alimentos.

El documento también indica que el 84% de los cubanos desconfía de las medidas económicas anunciadas por la dictadura. Ocho de cada diez de los consultados no confía en que esas disposiciones puedan mejorar la grave situación que vive la isla. Solo el 6% espera resultados favorables; el 7% no tiene una posición definida y el 3% no respondió.

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El nivel de desconfianza alcanza el 88% entre las personas de 18 a 30 años. Entre quienes tienen de 61 a 70 años, el porcentaje que espera una mejora llega solo al 9%, el nivel más alto entre los grupos etarios.

La encuesta expone una distancia entre la confianza en las políticas públicas y las expectativas personales sobre el futuro. Mientras una amplia mayoría cuestiona la eficacia de las medidas oficiales, el 50% considera posible un cambio favorable para la población durante el segundo semestre de 2026.

La crisis en Cuba a través de una familia que sobrevive con 60 dólares al mes
(Fotografías por Lisette Poole González/The New York Times)

La mitad de los encuestados espera una mejora en el corto plazo. El 32% de los entrevistados no espera una evolución favorable durante el semestre siguiente. Otro 15% manifestó no saber qué puede ocurrir y el 3% no respondió.

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Las expectativas positivas alcanzan el 56% entre las personas de 18 a 30 años y entre el grupo de 46 a 60 años. Entre los mayores de 70 años, esa cifra baja al 38%, mientras que el 40% anticipa que no habrá cambios positivos.

Según el informe, el 73% calificó la gestión del régimen como muy negativa y el 22% como negativa. Solo el 3% expresó una opinión positiva, mientras que el 2% no respondió. La investigación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) se basó en 1,318 entrevistas realizadas entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2026 en 79 municipios, incluido el municipio especial Isla de la Juventud.

El rechazo supera el 90% entre jóvenes, adultos y mayores. La desaprobación atraviesa todos los segmentos de edad. Los porcentajes de evaluación negativa oscilan entre el 92% y el 96%, sin variaciones amplias entre jóvenes, adultos y personas mayores.

Un grupo de ancianos espera en un comedor para recibir ayuda alimentaria a través del Sistema de Atención a la Familia (SAF) en La Habana, Cuba, el 10 de marzo de 2026. Las pensiones en Cuba se han reducido al equivalente de 7 dólares al mes en el mercado negro, ya que el peso ha perdido cerca de un tercio de su valor frente al dólar desde el inicio del bloqueo. REUTERS/Norlys Pérez
Un grupo de ancianos espera en un comedor para recibir ayuda alimentaria a través del Sistema de Atención a la Familia (SAF) en La Habana, Cuba, el 10 de marzo de 2026. Las pensiones en Cuba se han reducido al equivalente de 7 dólares al mes en el mercado negro, ya que el peso ha perdido cerca de un tercio de su valor frente al dólar desde el inicio del bloqueo. REUTERS/Norlys Pérez

Entre los factores que condicionan esa percepción figuran el deterioro de los ingresos, la escasez de alimentos, los problemas de transporte y las deficiencias de los servicios básicos. El informe también registra que el 94% de la población vive en extrema pobreza y que ocho de cada diez personas han debido omitir alguna comida diaria durante los últimos seis meses por falta de dinero, alimentos o ambas causas.

Además, la población encuestada situó los apagones como el principal problema que debe atenderse en estos seis meses. Esa opción obtuvo el 70% de las menciones, seguida por la crisis alimentaria, con 52%, y el costo de vida, con 45%.

Cubanos urgen cambios políticos en la isla

Al consultar por el tipo de transformación deseada, el 77% eligió cambios políticos y económicos de forma simultánea. El 9% planteó reformas limitadas a la economía y el 4% priorizó modificaciones solo en el plano político. El 7% señaló el levantamiento del embargo de Estados Unidos como la principal vía de cambio. Ningún encuestado optó por mantener la situación actual.

La depreciación del peso cubano y la percepción de crisis es otro factor que golpea. El estudio incorpora el comportamiento del tipo de cambio como uno de los elementos que condicionan la vida de los hogares. La depreciación del peso cubano frente al dólar en el mercado no estatal reduce la capacidad de compra de salarios, pensiones y remesas.

FOTO DE ARCHIVO: Una persona sostiene dólares estadounidenses y pesos cubanos en el centro de La Habana, Cuba, 9 de agosto de 2025.REUTERS/Norlys Perez/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: Una persona sostiene dólares estadounidenses y pesos cubanos en el centro de La Habana, Cuba, 9 de agosto de 2025.REUTERS/Norlys Perez/File Photo

El Observatorio calculó la línea de pobreza extrema con la referencia de USD 1.90 diarios por persona utilizada por el Banco Mundial. Para un hogar de tres integrantes en Cuba, ese umbral equivale a 87,210 pesos cubanos mensuales (USD 126.76). Pero el 68% de los hogares cubanos, según el informe, recibe menos de 20,001 pesos al mes (USD 29.07).

La distancia entre los ingresos declarados y el costo de bienes esenciales ayuda a explicar la desconfianza frente a las medidas económicas. Para los encuestados, la recuperación de la capacidad adquisitiva, el acceso a alimentos y la estabilidad eléctrica forman parte de las demandas urgentes que condicionan su evaluación sobre la dictadura cubana.

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