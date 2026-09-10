Sociedad

Brutal accidente en Misiones: una mujer de 28 años perdió el control del auto, volcó y murió

La víctima fue identificada como Carla Antonella Vera y otros dos pasajeros, un hombre y una mujer, resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Samuel W. Robinson

Una mujer despistó en la ruta 129 en Corrientes, volcó y murió
El Ford Focus perdió el control en una curva cerca del arroyo Timboy, volcó y se incendió después del accidente en Monte Caseros.
Guardar

Una mujer murió y dos personas resultaron heridas este miércoles por la mañana tras el despiste y vuelco de un Ford Focus gris sobre la Ruta Provincial 129, a la altura del kilómetro 19, en inmediaciones del arroyo Timboy, en el ingreso a Monte Caseros, provincia de Corrientes. El vehículo, en el que viajaban tres personas mayores de edad, perdió el control en una curva ubicada a escasos metros del puente y, tras el vuelco, se incendió.

La víctima fue identificada como Carla Antonella Vera, de 28 años. El dato fue confirmado por el doctor Daniel Benítez Recio, médico policial interviniente, en declaraciones a MonteCaserosOnline. Vera murió en el lugar del siniestro. Los otros dos ocupantes del vehículo —un hombre y una mujer— fueron trasladados de urgencia en ambulancia al Hospital Samuel W. Robinson de Monte Caseros para recibir atención médica.

PUBLICIDAD

Según precisó Benítez Recio al citado medio, ambos heridos presentan politraumatismos y se encuentran bajo evaluación médica, con los estudios correspondientes en curso. Sobre las pericias médico-legales, el profesional aclaró que interviene en carácter de médico policial, mientras que el Juzgado cuenta con una médica forense que interviene en el caso. El cuerpo de Vera fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

Una mujer despistó en la ruta 129 en Corrientes, volcó y murió
La víctima fatal del siniestro en Corrientes fue identificada como Carla Antonella Vera, de 28 años, quien murió en el lugar.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Efectivos de la Comisaría Distrito Segunda de Monte Caseros, personal pericial y representantes de la Fiscalía interviniente se hicieron presentes en el lugar y llevaron adelante las diligencias y pericias destinadas a establecer la mecánica y las circunstancias exactas del accidente. Según trascendió, la víctima fatal era hija de conocidos comerciantes de la localidad.

PUBLICIDAD

Los restos de Carla Vera serán velados en la Sala “A” del establecimiento ubicado en Juan Pujol 660 e inhumados este miércoles 9 de septiembre a las 17:45 en el Cementerio de la Misericordia de Monte Caseros.

Una mujer despistó en la ruta 129 en Corrientes, volcó y murió
El cuerpo de Carla Vera fue derivado a la morgue judicial para la autopsia y sus restos serán inhumados en el Cementerio de la Misericordia de Monte Caseros.

Volcó un colectivo en Corrientes, murió una mujer y 14 personas resultaron heridas

Sobre la Ruta Nacional 14, específicamente en el tramo que atraviesa la localidad de Alvear en la provincia de Corrientes, un colectivo de larga distancia protagonizó un accidente en el que volcó sobre la calzada. A consecuencia de este vuelco, una mujer que viajaba como pasajera falleció y al menos 14 personas más sufrieron distintas heridas. El hecho ocurrió el pasado 17 de agosto.

Según indicó la Policía de Corrientes en diálogo con Infobae, el hecho tuvo lugar durante la noche, cuando el colectivo, que tenía previsto un recorrido desde Oberá con destino a La Noria, Buenos Aires, perdió el dominio y salió de la carretera en el kilómetro 625 de la mencionada ruta.

Vista nocturna de una carretera con personal de emergencia transportando una camilla, un vehículo de emergencia con luces y varias personas observando en el arcén
Otro accidente en Corrientes dejó una mujer muerta y 14 heridos tras el vuelco de un colectivo en la Ruta Nacional 14, a la altura de Alvear.

En el colectivo se encontraban en total 28 pasajeros. El siniestro ocurrió por razones que todavía se encuentran bajo investigación, ya que el conductor perdió el control de la unidad, lo que derivó en que el vehículo se despistara y finalmente volcara sobre la vía. Como resultado directo de este episodio, una mujer de 48 años resultó muerta.

Tal como informó Diario El Libertador, luego de ocurrido el accidente se implementó un operativo de emergencia en el que participaron efectivos de la Policía de Corrientes, miembros de Prefectura Naval, personal de Gendarmería Nacional, integrantes de Bomberos y equipos sanitarios provenientes de las ciudades de Alvear, Santo Tomé y Torrent. En una primera instancia, los heridos recibieron atención médica en el Hospital Dr. Miguel Sussini de Alvear y aquellos que presentaron cuadros de mayor gravedad fueron derivados posteriormente al Hospital San Juan Bautista, localizado en Santo Tomé.

Las tareas correspondientes en el lugar del siniestro quedaron a cargo tanto de la Comisaría Segunda de Alvear como de la Unidad Fiscal de Instrucción que se encontraba de turno, de acuerdo a la información suministrada por la Policía de Corrientes. Las pericias necesarias para determinar las causas por las que se produjo el vuelco todavía estaban realizándose. Hasta ahora, no ha trascendido información oficial sobre el estado de los heridos ni sobre los primeros resultados obtenidos en las diligencias forenses e investigativas.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoCorrientesVuelcoÚltimas noticiasAccidente fatal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno de Neuquén continúa la política de “tolerancia cero” y despidió a siete empleados públicos

El Poder Ejecutivo provincial efectuó el cese de siete personas en una sola jornada, con expedientes que abarcan desde indisciplinas hasta una denuncia por tentativa de abuso sexual. Además, hay tres trabajadores de la salud con meses de ausencias sin justificar

El Gobierno de Neuquén continúa la política de “tolerancia cero” y despidió a siete empleados públicos

Un ex titular del Puerto de Rosario preso por narcotráfico será indagado por lavado junto a su esposa y sus hijos

Gustavo Shanahan, condenado en 2023, ahora será acusado por maniobras de lavado de activos. Tres integrantes de su familia fueron detenidos este miércoles en allanamientos que realizó Gendarmería

Un ex titular del Puerto de Rosario preso por narcotráfico será indagado por lavado junto a su esposa y sus hijos

Trágico accidente en Mendoza: murió un bebé de un año tras caer a una pileta

El pequeño habría salido solo de la vivienda ubicada en calle Ignacio Sueta al 4100, en San Rafael. La policía investiga las circunstancias del siniestro

Trágico accidente en Mendoza: murió un bebé de un año tras caer a una pileta

Mar del Plata: encabezaba marchas para pedir justicia por el femicidio de su hermana y lo detuvieron por una entradera

Daniel Antonich, de 22 años, está acusado de ser el chofer de una banda que asaltó a un jubilado de 74 años y escapó con $1,2 millones. La pista clave que permitió identificarlo

Mar del Plata: encabezaba marchas para pedir justicia por el femicidio de su hermana y lo detuvieron por una entradera

Vialidad Nacional le impuso una multa a la concesionaria del peaje de la Riccheri por cobrar de más en el Telepase

El organismo nacional avanzó con la medida contra la empresa Rutas Sur Atlántico por el cobro de tarifas que se multiplicaron por cien y llegaron hasta $155.802

Vialidad Nacional le impuso una multa a la concesionaria del peaje de la Riccheri por cobrar de más en el Telepase

DEPORTES

Banfield eliminó por penales a Riestra y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Banfield eliminó por penales a Riestra y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Cómo los Philadelphia 76ers lograron reunir a LeBron James y Jaylen Brown para cambiar su futuro

Estudiantes de La Plata vence a Corinthians por la ida de los cuartos de final de Libertadores

Histórico: un equipo europeo masculino designó como entrenadora a una ex futbolista de 22 años

El golazo de Cristiano Ronaldo que le dio a Al Nassr un histórico récord que pertenecía a River Plate: a cuánto quedó CR7 de los 1.000

TELESHOW

La llamativa foto que compartió Felipe Fort con su novia en la cama después de un momento íntimo

La llamativa foto que compartió Felipe Fort con su novia en la cama después de un momento íntimo

Flavia Miller despidió a Chiche Gelblung y recordó su entrevista sin anteojos en Memoria: “Nunca le podía decir que no”

El dolor de Cristina Seoane en la despedida de Chiche Gelblung, su gran amor

Yanina Latorre despidió a Chiche Gelblung y recordó sus momentos juntos: "Yo estaba enamorada de él"

Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski de Gran Hermano anunciaron su separación: el mensaje que él borro y el rumor de infidelidad

INFOBAE AMÉRICA

Una médica cubana ve llegar lágrimas a la consulta: apagones de más de 24 horas, depresión severa y padres que esconden el hambre

Una médica cubana ve llegar lágrimas a la consulta: apagones de más de 24 horas, depresión severa y padres que esconden el hambre

El Parque Zoológico Nacional de Cuba cierra por tiempo indefinido a raíz de las fallas de agua y electricidad

Los casos de dengue aumentaron 7,1% en una semana en Panamá

Fiscal general de Guatemala se reúne con la Fuerza Conjunta de Trabajo Alfa de Estados Unidos para coordinar la lucha contra la trata de personas

Uno de cada cinco niños en Costa Rica vive en pobreza y más del 63% no tiene computadora en su hogar