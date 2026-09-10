Brutal accidente en Misiones: una mujer de 28 años perdió el control del auto, volcó y murió

El Ford Focus perdió el control en una curva cerca del arroyo Timboy, volcó y se incendió después del accidente en Monte Caseros.

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Una mujer murió y dos personas resultaron heridas este miércoles por la mañana tras el despiste y vuelco de un Ford Focus gris sobre la Ruta Provincial 129, a la altura del kilómetro 19, en inmediaciones del arroyo Timboy, en el ingreso a Monte Caseros, provincia de Corrientes. El vehículo, en el que viajaban tres personas mayores de edad, perdió el control en una curva ubicada a escasos metros del puente y, tras el vuelco, se incendió.

La víctima fue identificada como Carla Antonella Vera, de 28 años. El dato fue confirmado por el doctor Daniel Benítez Recio, médico policial interviniente, en declaraciones a MonteCaserosOnline. Vera murió en el lugar del siniestro. Los otros dos ocupantes del vehículo —un hombre y una mujer— fueron trasladados de urgencia en ambulancia al Hospital Samuel W. Robinson de Monte Caseros para recibir atención médica.

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Según precisó Benítez Recio al citado medio, ambos heridos presentan politraumatismos y se encuentran bajo evaluación médica, con los estudios correspondientes en curso. Sobre las pericias médico-legales, el profesional aclaró que interviene en carácter de médico policial, mientras que el Juzgado cuenta con una médica forense que interviene en el caso. El cuerpo de Vera fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

La víctima fatal del siniestro en Corrientes fue identificada como Carla Antonella Vera, de 28 años, quien murió en el lugar.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Efectivos de la Comisaría Distrito Segunda de Monte Caseros, personal pericial y representantes de la Fiscalía interviniente se hicieron presentes en el lugar y llevaron adelante las diligencias y pericias destinadas a establecer la mecánica y las circunstancias exactas del accidente. Según trascendió, la víctima fatal era hija de conocidos comerciantes de la localidad.

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Los restos de Carla Vera serán velados en la Sala “A” del establecimiento ubicado en Juan Pujol 660 e inhumados este miércoles 9 de septiembre a las 17:45 en el Cementerio de la Misericordia de Monte Caseros.

El cuerpo de Carla Vera fue derivado a la morgue judicial para la autopsia y sus restos serán inhumados en el Cementerio de la Misericordia de Monte Caseros.

Volcó un colectivo en Corrientes, murió una mujer y 14 personas resultaron heridas

Sobre la Ruta Nacional 14, específicamente en el tramo que atraviesa la localidad de Alvear en la provincia de Corrientes, un colectivo de larga distancia protagonizó un accidente en el que volcó sobre la calzada. A consecuencia de este vuelco, una mujer que viajaba como pasajera falleció y al menos 14 personas más sufrieron distintas heridas. El hecho ocurrió el pasado 17 de agosto.

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Según indicó la Policía de Corrientes en diálogo con Infobae, el hecho tuvo lugar durante la noche, cuando el colectivo, que tenía previsto un recorrido desde Oberá con destino a La Noria, Buenos Aires, perdió el dominio y salió de la carretera en el kilómetro 625 de la mencionada ruta.

Otro accidente en Corrientes dejó una mujer muerta y 14 heridos tras el vuelco de un colectivo en la Ruta Nacional 14, a la altura de Alvear.

En el colectivo se encontraban en total 28 pasajeros. El siniestro ocurrió por razones que todavía se encuentran bajo investigación, ya que el conductor perdió el control de la unidad, lo que derivó en que el vehículo se despistara y finalmente volcara sobre la vía. Como resultado directo de este episodio, una mujer de 48 años resultó muerta.

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Tal como informó Diario El Libertador, luego de ocurrido el accidente se implementó un operativo de emergencia en el que participaron efectivos de la Policía de Corrientes, miembros de Prefectura Naval, personal de Gendarmería Nacional, integrantes de Bomberos y equipos sanitarios provenientes de las ciudades de Alvear, Santo Tomé y Torrent. En una primera instancia, los heridos recibieron atención médica en el Hospital Dr. Miguel Sussini de Alvear y aquellos que presentaron cuadros de mayor gravedad fueron derivados posteriormente al Hospital San Juan Bautista, localizado en Santo Tomé.

Las tareas correspondientes en el lugar del siniestro quedaron a cargo tanto de la Comisaría Segunda de Alvear como de la Unidad Fiscal de Instrucción que se encontraba de turno, de acuerdo a la información suministrada por la Policía de Corrientes. Las pericias necesarias para determinar las causas por las que se produjo el vuelco todavía estaban realizándose. Hasta ahora, no ha trascendido información oficial sobre el estado de los heridos ni sobre los primeros resultados obtenidos en las diligencias forenses e investigativas.

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