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Bianca Censori reaparece con un atrevido bikini dorado y revive las comparaciones con Kim Kardashian

La esposa de Kanye West dejó atrás su habitual cabello oscuro y apostó por una melena rubia para sus nuevas fotografías

Las comparaciones entre ambas mujeres comenzaron varios años antes de las recientes fotografías de Bianca.(Grosby BACKGRID/REUTERS)
Las comparaciones entre ambas mujeres comenzaron varios años antes de las recientes fotografías de Bianca.(Grosby BACKGRID/REUTERS)
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Bianca Censori volvió a ser comparada con Kim Kardashian por una de sus recientes elecciones de moda. La esposa de Kanye West sorprendió con un diminuto bikini dorado y una transformación de cabello que recordó de inmediato a una de las sesiones de fotos más comentadas de la empresaria, cuatro años atrás.

Censori, exarquitecta de 31 años, compartió esta semana varias fotografías en Instagram en las que aparece con un top de bikini metalizado dorado y una falda a juego, de estilo cadena. El conjunto dejó buena parte de su figura al descubierto y siguió la línea de los atrevidos atuendos que se han convertido en una característica de su imagen.

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La pareja de Kanye también cambió su cabello, pues se le fotografió con una melena rubia, lisa y con un flequillo recto. El peinado, junto con el maquillaje de ojos marcado, el rubor discreto y los labios en un tono pálido, le dio una apariencia retro.

Bianca Censori es comparada con Kim Kardashian
La transformación de cabello supuso un cambio respecto a la habitual melena oscura de Bianca Censori. (Composición fotográfica/Instagram/SKIMS)

Las fotografías fueron tomadas frente a unas cortinas beige y Censori no escribió ningún mensaje junto a las tres publicaciones. Para algunos usuarios, esa combinación de elementos recordó a Kim Kardashian y, en particular, a una campaña que protagonizó para SKIMS en 2022.

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En aquella ocasión, la estrella de telerrealidad posó con diferentes diseños de baño metalizados. La empresaria también apostó por una transformación rubia para aquella producción.

Su cabello apareció en un tono rubio platino, con mucho volumen y un acabado inspirado en una estética retro. Las fotografías estuvieron a cargo de Nadia Lee Cohen, mientras que Chris Appleton y Sami Knight participaron como estilistas y Mario Dedivanovic y Lilly Keys estuvieron a cargo del maquillaje.

Bianca Censori es comparada con Kim Kardashian
El look de Censori recordó a una sesión que Kim Kardashian protagonizó para SKIMS en 2022 (Composición fotográfica/Instagram/SKIMS)

El debate se encendió en redes. “Ella es mucho más atractiva que Kim”, escribió un usuario citado por el Daily Mail. Otro afirmó: “Más sexy que Kim. No puedes inventar esto”. También hubo seguidores que relacionaron la apariencia de Censori con la imagen de Cleopatra.

Bianca Censori y Kim Kardashian ya fueron comparadas antes

La conexión entre ambas famosas es inevitable por su relación con Kanye West. Kardashian y el rapero se casaron en 2014 y finalizaron su divorcio en 2022. La expareja tiene cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Censori, por su parte, se casó con West en 2022.

En marzo de 2024, Censori fue fotografiada en Los Ángeles con un top de estilo bikini plateado y una minifalda, un atuendo que TMZ comparó con un bikini plateado que Kardashian había utilizado anteriormente.

Kim Kardashian luce un atuendo similar a Bianca Censori, la actual esposa de su exmarido, Kanye West. (Créditos: Backgrid/The Grosby Group/(@kimkardashian)
Kim Kardashian luce un atuendo similar a Bianca Censori, la actual esposa de su exmarido, Kanye West. (Créditos: Backgrid/The Grosby Group/(@kimkardashian)

Ese mismo año, Kardashian fue acusada de imitar a Censori cuando apareció en un evento usando un abrigo de piel Balenciaga en color marrón y de gran tamaño, combinándolo con pantimedias negras y tacones altos. La ausencia de una prenda superior recordó a los outfits que la esposa de West suele usar en público.

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