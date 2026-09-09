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Lujo de Paredes a lo Riquelme y definición de Merentiel: el gol con el que Boca abrió el marcador ante San Pablo por la Sudamericana

El uruguayo gritó en La Bombonera luego de una gran jugada colectiva ante el elenco brasileño

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*El gol de Merentiel

Hubo que esperar hasta el segundo tiempo del partido entre Boca Juniors-San Pablo para la apertura del marcador y llegó por medio de Miguel Merentiel. El delantero uruguayo abrió el marcador en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en La Bombonera.

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En la primera mitad Boca Juniors buscó imponer condiciones, pero se encontró con un equipo ordenado que supo defenderse. Aunque el conjunto local no se desesperó y supo esperar el encuentro. Tampoco abundaron las chances y entre ellas Lautaro Blanco tuvo un remate que pasó cerca. Un error en la salida le permitió al elenco paulista exigir una vez a Álvaro Montero tras un cabezazo de Luciano.

No se sacaron diferencias y con ese resultado se fueron al descanso. Aunque a los 51 minutos, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena hilvanó una gran jugada que se inició en su campo. Leandro Lozano recibió por la derecha y cedió para Leandro Paredes, quien amagó a tocar la pelota, pero la dejó pasar y generó un caño. El volante de la Selección emuló una acción similar a la Juan Román Riquelme en un partido ante Lanús el 12 de mayo de 2014.

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Santiago Ascacibar recibió el balón y lo trasladó hasta el campo rival. Abrió para Alan Velasco, quien a su vez se apoyó en la proyección de Lautaro Blanco, cuyo centro fue conectado por Merentiel. En su primer intento, tapó el arquero Rafael, pero en el rebote el punta charrúa no perdonó y abrió el score.

El festejo de los jugadores de Boca Juniors (REUTERS/Rodrigo Valle)
El festejo de los jugadores de Boca Juniors (REUTERS/Rodrigo Valle)

Fue el gol número 62 de Merentiel en 179 partidos con la camiseta de Boca Juniors. Llegó al club a inicios de 2023 y pronto se destacó por su entrega en la ofensiva. Su contrato vencerá en diciembre de 2027.

El tanto desató la euforia de Merentiel, sus compañeros y la multitud que colmó el recinto xeneize, en un partido muy difícil ante los brasileños.

En el final del encuentro el árbitro Piero Maza Gómez primero expulsó a Domingos Duarte, quien fue a disputar una pelota contra Paredes. Aunque a instancias del VAR, el juez rectificó su decisión y le sacó la tarjeta roja al el portugués ya que constató que ambos fueron a pelear la pelota.

El 1-0 es un resultado ajustado, pero al menos el elenco local cumplió con el objetivo de plasmar la victoria ante un complicado conjunto tricolor que hizo lo suyo esta noche en La Bombonera.

La revancha será el martes próximo en San Pablo. Boca Juniors buscará mantener su diferencia y poder meterse entre los cuatro mejores del torneo, donde podría enfrentarse ante River Plate, si es que su clásico rival también accede a las semifinales.

Boca Juniors llegó a esta instancia luego de terminar segundo en su grupo. En los 16avos eliminó a O’Higgins de Chile y en los octavos a Recoleta de Paraguay. Dos veces levantó este trofeo, en 2004 y en 2005.

La agenda de Boca Juniors marca que este viernes jugará de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la novena fecha del Torneo Clausura.

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