Guatemala

El desbordamiento del río Nahualate inunda la Carretera Centroamericana y complica el paso en Guatemala

Las lluvias de las últimas horas anegaron el tramo a la altura de San Miguel Panán y San Antonio, donde automovilistas intentaron avanzar entre corrientes mientras otros esperaron a que el nivel bajara

Las fuertes lluvias cambiaron la dirección de la barra del río Nahualate y llevaron el oleaje hacia la zona afectada de playa El Semillero.
El desbordamiento del río Nahualate en Guatemala anegó la Carretera Centroamericana y complicó la movilidad. (Cortesía)
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Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, han provocado el desbordamiento del río Nahualate, afectando de manera directa la Carretera Centroamericana, generando complicaciones de movilidad.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) explicó a Infobae que el desbordamiento del río ha generado complicaciones de paso a la altura de San Miguel Panán y San Antonio, ambos municipios en Suchitepéquez.

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“La carretera se encuentra anegada debido al desbordamiento del río Nahualate”, detallaron. En un video publicado en las redes sociales se observa cómo varios vehículos se han arriesgado cruzando por encima del agua del río, mientras que varios motoristas esperan a un lado mientras que los niveles regresen a la normalidad.

Vehículos se arriesgan a cruzar sobre la Carretera Centroamericana (CA-2), luego del desbordamiento del río Nahualate, a la altura de Suchitepéquez en Guatemala. (Redes Sociales)

Ranchos destruidos

Sin embargo, no es el primer problema que se ha generado el río Nahualate. A la altura de Tiquisate, Escuintla, varios ranchos ubicados en la playa El Semillero han sido destruidos debido a un incremento del oleaje.

Al respecto, el alcalde de Tiquisate, Héctor Cifuentes, afirmó que más de 10 ranchos fueron afectados, sin embargo, por ahora sólo se reportan daños materiales.

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“La gente está muy asustada. Nunca había pasado esto”, dijo. Además, detalló que el problema surgió luego de que las fuertes lluvias cambiaran la dirección de la barra del río, llevándolo hacia la playa afectada.

Las fuertes lluvias cambiaron la dirección de la barra del río Nahualate y llevaron el oleaje hacia la zona afectada de playa El Semillero.
Las fuertes lluvias cambiaron la dirección de la barra del río Nahualate y llevaron el oleaje hacia la zona afectada de playa El Semillero. (Cortesía)

Según explicó, antes el oleaje se ubicada a más de un kilómetro. La emergencia más grande se registró desde hace cinco días, pero desde hace más de un mes se comenzó el incremento del oleaje y de crecimiento del río, generando erosión y la destrucción de los ranchos, así como la caída y el arrastre de unos 30 árboles, principalmente de coco.

Cifuentes aseguró también que autoridades de la Conred ya realizaron una evaluación y están por recibir un informe sobre las acciones que se llevarían a cabo.

Construyen una borda artificial

No obstante, las autoridades municipales decidieron actuar, junto con residentes de la localidad, quienes colocaron máquinas para la construcción de una borda.

Las fuertes lluvias cambiaron la dirección de la barra del río Nahualate y llevaron el oleaje hacia la zona afectada de playa El Semillero.
La municipalidad de Tiquisate y vecinos construyen una borda artificial para encausar el río Nahualate hacia el mar y proteger viviendas y ranchos. (Cortesía)

“Este es un problema natural, pero tenemos que buscar soluciones para evitar de que el río siga afectando a más personas”, detalló el alcalde de Tiquisate. La solución que encontraron fue la construcción de una boca barra con la que buscan cambiar el caudal del río Nahualate.

Esta borda pretende encausar las aguas del río hacia el mar, generando de esta manera una nueva barra que protegerá a las viviendas y ranchos que aún se mantienen de pie en playa El Semillero.

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