Un grande de Sudamérica se mete en la pelea por quedarse con Mauro Icardi

Icardi, junto a la China Suárez, en sus últimos días como jugador del Galatasaray

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El Atlético Mineiro ingresó a la puja por Mauro Icardi y se convirtió en el club brasileño más reciente en manifestar interés por el delantero rosarino, que lleva dos meses en el mercado como agente libre tras su salida del Galatasaray. Sin embargo, el conjunto de Belo Horizonte tiene prioridades: su primera opción es Richarlison, atacante que atraviesa sus últimas semanas en el Tottenham Hotspur, e Icardi aparece como alternativa si esa negociación no prospera. La ventana de transferencias en Brasil cierra el 11 de septiembre, lo que convierte a los próximos días en decisivos para todas las partes.

El interés de los dos clubes brasileños por Richarlison se desencadenó luego de que el jugador de 29 años no encontrara destino en la Superliga turca ni en la Saudi Pro League. Ante ese panorama, una vuelta a su país natal, que hasta hace poco no figuraba en sus planes, empezó a ganar terreno. Según informó el periodista brasileño Guilherme Frossard, tanto el Vasco da Gama como el Atlético Mineiro contactaron a los representantes del delantero para conocer las condiciones de un préstamo.

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No obstante, Vasco da Gama aventaja a su rival en esta carrera. Los contactos entre el club carioca y el entorno del jugador están más avanzados, y el propio presidente del club, Pedrinho, se involucró personalmente en las gestiones ante el Tottenham. Un indicio adicional lo aportó el volante Savinho, compañero de Richarlison en los Spurs, quien reveló en redes sociales que el delantero le confesó su preferencia: “Me dijo que quiere ir a Vasco”, escribió, aunque luego bromeó que él intentó convencerlo de optar por el Atlético Mineiro. Se trata de un detalle que no es menor: Richarlison es un confeso hincha de Vasco, condición que podría facilitar un acuerdo en términos económicos.

Icardi, la opción B en Brasil mientras el Everton evalúa una oferta formal

En ese contexto, el ex capitán del Inter de Milán aparece como el plan alternativo del Atlético Mineiro. La ventaja de su nombre en cualquier negociación es evidente: al ser agente libre, no existe cláusula de traspaso que pagar ni necesidad de negociar con otro club. Basta con acordar las condiciones personales del contrato.

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El Atlético Mineiro no es el único equipo brasileño que lo tuvo en carpeta. El San Pablo y el propio Vasco da Gama también lo sondearon en las últimas semanas, aunque ninguno de los dos avanzó hacia una oferta concreta. El interés del fútbol brasileño llegó en un momento en que el mercado de Icardi tiene varios frentes abiertos simultáneamente.

El más concreto de todos, por ahora, proviene de Inglaterra. Según informó el periodista Germán García Grova, Icardi fue ofrecido formalmente al Everton, que ya lo tenía en consideración desde hacía días. El contexto del club de Liverpool explica el interés: el técnico David Moyes cerró el período de incorporaciones con un único atacante senior de experiencia reconocida en su plantilla, después de que la venta de Beto y el fracaso en la operación por Folarin Balogun dejaran un vacío evidente en la delantera. El lugar lo ocupa hoy el francés Thierno Barry, de 23 años, quien la temporada pasada anotó apenas cinco goles.

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El ex director ejecutivo del club, Keith Wyness, fue quien primero puso el nombre de Icardi sobre la mesa en declaraciones a Football Insider: “Mauro Icardi es una telenovela andante, pero podría funcionar. Esa podría ser una solución que realmente calme a los hinchas”, sostuvo. En esa misma línea, sugirió que la institución podría financiar una oferta utilizando los fondos obtenidos por las ventas recientes.

Su representante fijó las condiciones y la Lazio frenó su oferta

El perfil del destino que busca Icardi quedó definido con claridad por su representante, Letterio Pino. En declaraciones recogidas por el periodista Nicolò Schira, el agente fue explícito: “El dinero no es la prioridad. Busca un proyecto técnico y la posibilidad de quedarse en un lugar dos o tres años”. La búsqueda de estabilidad, en ese sentido, también explica por qué la negociación con la Lazio —que había llegado a ofrecer dos temporadas a tres millones de euros anuales— quedó en pausa.

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“Hubo la posibilidad, fue muy amable Fabiani, pero nos dijimos: esperemos un momento, paremos”, explicó Pino, en referencia al director deportivo del club romano, Angelo Fabiani. El agente aclaró que esa pausa no implica el cierre definitivo de esa puerta, y que la conversación sigue abierta.

La condición de agente libre le otorga a Icardi un margen que la mayoría de los jugadores del mercado no tienen: puede firmar con cualquier club incluso después de que cierren las ventanas oficiales. Eso le permite tomarse su tiempo, aunque tampoco indefinidamente.

Un historial que respalda el interés

Las cifras que dejó en Turquía justifican la atención que genera su nombre. En 134 partidos con el Galatasaray, Icardi convirtió 77 goles, repartió 25 asistencias y conquistó seis títulos de liga. Se fue del club tras rechazar una renovación que contemplaba una rebaja salarial del 50% y un contrato de apenas doce meses. Hasta su salida, percibía diez millones de dólares por año.

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Con 33 años, el delantero tiene varios frentes activos: el Everton en la Premier League, el Atlético Mineiro en Brasil, el Elche de España y la Lazio en Italia, que permanece en el horizonte. Cuál de esas opciones terminará concretándose dependerá, en buena medida, de los movimientos que se produzcan en las próximas horas.