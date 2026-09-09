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Mario Pergolini reveló cuál es su temor ante un posible encuentro con Susana Giménez: "Tengo miedo"

El conductor imaginó cómo sería una visita de la diva y confesó qué reacción de la figura de la televisión teme más

El conductor habló de un posible encuentro con la diva
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En medio de un intercambio al aire con Agustín Rada y Evelyn Botto, Mario Pergolini expuso cuál es su mayor miedo ante un eventual encuentro con Susana Giménez. La escena, en Otro Día Perdido (Eltrece), dejó una definición precisa sobre la inquietud del conductor frente a una posible reconciliación con la diva.

Todo comenzó cuando el conductor le preguntó a Rada si había hablado con Susana Giménez en un evento, a lo que el humorista respondió que apenas hubo un saludo a la distancia y que no había existido una charla extendida.

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A partir de esa respuesta, Pergolini abrió la posibilidad de ir personalmente a la casa de la diva y verse frente a frente. “¿Ustedes qué dicen, que debería ir un día y tocar el timbre con masitas?”, planteó, antes de sumar que, además del gesto, llevaría sus disculpas.

La propuesta fue respaldada por Rada, quien insistió en que esa podía ser una forma de iniciar el acercamiento. En ese marco, el conductor llevó la situación al terreno de la comedia y describió cuál sería, para él, el peor escenario posible al abrirse la puerta de Giménez: “Yo tengo miedo que abra la puerta y haga como una diva y me haga: ‘¡Paf!’”.

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Mario Pergolini quiere invitar a Susana Giménez a su programa e hizo un mea culpa: "Tiene derecho a estar enojada"

<b>Pergolini dijo que no iría si el recibimiento incluye “dos cachetazos”</b>

El eje de la conversación giró entonces sobre esa reacción imaginaria de Susana Giménez. Rada le respondió que, si eso ocurriera, debía tolerarlo y que incluso ese gesto podría derivar en una reconciliación inesperada. Pergolini, sin embargo, redobló la escena con otra frase que marcó el tono del diálogo en el programa: “Y ahora que lo dijimos le acabo de abrir la puerta y me pega dos cachetazos. No voy ni en pedo”.

Lejos de cerrar allí el tema, Rada insistió en que “dos cachetazos” eran parte de una situación que debía soportar si realmente buscaba recomponer el vínculo con la figura de la televisión. Según su mirada, la conductora no lo golpearía con fuerza, aunque la referencia se mantuvo siempre dentro de un registro humorístico.

En otro tramo, Evelyn Botto propuso que la visita fuera sorpresiva. “Vas, le das la sorpresa”, sugirió, mientras fantaseaba con una escena en la que él llegara con masitas y recibiera los golpes como parte del recibimiento.

susana giménez mario pergolini

A partir de allí, Pergolini extendió sus dudas a los detalles de la visita. Se preguntó si debía ir solo o acompañado por su esposa, e incluso evaluó la posibilidad de resguardarse detrás de ella al momento de tocar el timbre. Rada rechazó esa opción y fue terminante: “Solo, solito. Bancatela”.

La conversación avanzó con nuevas hipótesis sobre cómo debía presentarse Mario Pergolini ante Susana Giménez. El conductor deslizó la idea de asistir con sus hijos, pero volvió a recibir la misma recomendación: enfrentar la situación sin compañía.

Sobre el cierre, Botto sumó otro elemento a la secuencia al sugerir, también en tono de broma, una forma de vestirse para ese momento. “Para mí que vaya con anteojos y se los saque para el bife”, dijo, en línea con el código humorístico que dominó todo el intercambio.

Pese a sus reparos y al temor que expresó durante toda la charla, Pergolini terminó admitiendo que podría avanzar con la idea. “Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer”, afirmó en un momento del diálogo, aunque enseguida volvió a dudar ante la posibilidad de una reacción adversa.

Así, entre chicanas, consejos y especulaciones sobre el protocolo de una eventual reconciliación, el conductor dejó planteada públicamente la posibilidad de visitar a Susana Giménez, con masitas incluidas y la incertidumbre intacta sobre cómo sería recibido.

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