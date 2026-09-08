Jaclyn Smith revela el irreverente comportamiento de Kate Jackson en el set de ‘Los ángeles de Charlie’

Jaclyn Smith recuerda el temperamento de Kate Jackson durante ‘Los ángeles de Charlie’. (Captura de video)

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Jaclyn Smith reveló nuevos detalles sobre su experiencia durante la grabación de Los ángeles de Charlie en su reciente autobiografía, I Once Knew a Guy Named Charlie, publicada este martes 8 de septiembre.

En el libro, la actriz recuerda su relación con Kate Jackson, una de sus compañeras en la serie, y describe distintos episodios relacionados con el comportamiento de la intérprete durante el rodaje.

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Smith, de 80 años, calificó a Jackson, de 77 años, como una persona “compleja” y señaló que en determinadas ocasiones su temperamento podía imponerse.

Según relató, la actriz podía mostrarse molesta ante determinadas situaciones ocurridas en el set de la producción, que se emitió entre 1976 y 1981.

Uno de los episodios recordados por Jaclyn Smith ocurrió cuando Kate Jackson se habría enfadado por una situación que consideró una ofensa. De acuerdo con el relato incluido en el libro, Kate subió a su casa rodante acompañada por Jaclyn comenzó a conducir el vehículo en círculos alrededor del estudio.

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Jaclyn Smith aseguró que Kate Jackson se molestaba en ocasiones durante las grabaciones. (Captura de video)

“Se subió al volante de su autocaravana, conmigo a su lado, y se dedicó a dar vueltas en círculos por el aparcamiento, una y otra vez. Al principio fue gracioso, pero los camioneros no estaban contentos con nosotras”, escribió.

La actriz también recordó un incidente relacionado con los descansos durante la producción.

Según Smith, Jackson se molestó cuando ambas junto a Farrah Fawcett, quienes interpretaban a las tres protagonistas originales, tuvieron que ceder su pausa para el almuerzo con el objetivo de participar en una sesión fotográfica.

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Jaclyn Smith afirmó que Jackson encerró a las tres actrices dentro de su casa rodante y que el equipo tuvo que buscar herramientas para poder abrir la puerta y sacarlas del lugar.

Otro de los comportamientos descritos en las memorias está relacionado con la preparación de Kate Jackson antes de algunas escenas.

Kate Jackson lanzaba maldiciones mientras se preparaba para salir a escena. (IMDB)

“Gritaba a todo pulmón todas las palabrotas del libro (incluidas algunas que nunca había oído antes)” para prepararse para las escenas. Ella soltó una larga y ruidosa serie de palabrotas que hicieron sonrojar incluso a los camarógrafos y técnicos de iluminación”, comentó.

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Además de estos episodios, Jaclyn abordó el vínculo de Kate con la propia serie. Según la autora, la actriz sentía un fuerte resentimiento hacia determinados aspectos de la producción.

Smith sostuvo que Jackson había contribuido a desarrollar la idea y el título de Los ángeles de Charlie, incluido el concepto de que las protagonistas nunca vieran personalmente a su jefe, Charlie Townsend, y recibieran sus instrucciones a través de un altavoz.

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Es así que Kate Jackson ”sentía que se le debía tanto un reconocimiento como una parte de las ganancias como creadora", pero “los productores no estaban de acuerdo”.

Las memorias también describen la relación entre Jackson y Cheryl Ladd, quien se incorporó al reparto después de la salida de Farrah Fawcett.

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Kate Jackson no se llevaba muy bien con Cheryl Ladd en la serie. (Captura de video)

“Era difícil sentirse atrapada entre Kate y Cheryl. Kate nunca aceptó del todo a Cheryl. Quizás fue porque echaba de menos a Farrah, y en la mente de Kate nadie podía ocupar su lugar”, explicó.

Smith también recordó cambios en el ambiente de trabajo durante las últimas temporadas de la serie. En particular, afirmó que el consumo de drogas, incluida la cocaína, aumentó entre algunas personas del equipo y el reparto.

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La actriz señaló que, a medida que observaba un mayor consumo, pasaba más tiempo dentro de su casa rodante durante las jornadas de grabación.

Jaclyn Smith aseveró que vio a muchas personas consumiendo drogas en el set de "Los Ángeles de Charlie". (Captura de video)

La publicación del libro también generó atención por otros recuerdos relacionados con el elenco. Smith contó que Tanya Roberts, quien posteriormente formó parte de Los ángeles de Charlie, le propuso participar en un encuentro sexual junto con el esposo de Roberts.

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Smith explicó que rechazó la propuesta, aunque describió la franqueza de Roberts respecto a su sexualidad como una característica que consideraba valiente y consciente.