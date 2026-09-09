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El Burning Man suma una tercera muerte y las autoridades esperan resultados de autopsias

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de una tercera persona que asistió al festival y que murió durante su traslado a un hospital

Tres personas murieron durante la edición de este año de Burning Man. (Instagram/Burning Man)
Tres personas murieron durante la edición de este año de Burning Man. (Instagram/Burning Man)
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Una tercera persona que asistió este año al festival Burning Man murió mientras era trasladada desde el evento hacia un hospital de la zona de Reno, Nevada, informaron autoridades del condado de Pershing.

El alguacil del condado de Pershing, Jerry Allen, confirmó el fallecimiento en un comunicado difundido el lunes.

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El funcionario señaló que no se darán a conocer más detalles hasta que concluyan la autopsia y los análisis toxicológicos que realizará la Oficina del Médico Forense Regional de Washoe. Los resultados están previstos para las próximas semanas.

La muerte se suma a otros dos fallecimientos registrados durante la edición de este año del festival, celebrado en el desierto de Nevada y al que asistieron alrededor de 70 mil personas.

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Uno de los fallecidos fue Craigh Mann, de 60 años, quien fue encontrado muerto por otros integrantes de su campamento alrededor de las 15:00 horas del sábado, según informó Burning Man Project, la organización responsable del evento.

Un hombre de 60 años fue encontrado muerto en el festival Burning Man de 2026. (Crédito: Instagram / @burningman)
Un hombre de 60 años fue encontrado muerto en el festival Burning Man de 2026. (Crédito: Instagram / @burningman)

Mann fue localizado dentro de un remolque. De acuerdo con Jerry Allen, no se encontraron indicios de que hubiera ocurrido un acto criminal. Las autoridades no han informado públicamente sobre la causa de la muerte mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Tras conocerse el fallecimiento, los organizadores de Burning Man expresaron sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de campamento de Mann, así como a las demás personas afectadas por su muerte.

Dos días antes, otro hombre, identificado por Allen como Sampson Tshombe y descrito como una persona de unos 50 años, murió después de sufrir una emergencia médica durante el festival.

Según el alguacil, Tshombe fue encontrado en una calle dentro del recinto del evento. Personal de emergencia le practicó reanimación cardiopulmonar durante varios minutos antes de que un médico certificado confirmara su fallecimiento.

Allen indicó que tampoco se encontraron indicios de que hubiera ocurrido un acto criminal en este caso.

Una segunda persona fue encontrada muerta en el Burning Man, aunque no había signos de violencia.
Una segunda persona fue encontrada muerta en el Burning Man, aunque no había signos de violencia.

Las autoridades aún no han establecido públicamente las causas de los tres fallecimientos ocurridos durante esta edición. En el caso de la tercera persona, tampoco se ha divulgado su identidad.

Allen señaló que Burning Man registra, en promedio, una muerte por año. Sin embargo, los organizadores documentaron tres fallecimientos durante la edición de 2001.

El festival cuenta con una infraestructura médica permanente durante su celebración.

Entre sus instalaciones se encuentra Rampart, un centro médico ubicado dentro del área del evento que funciona como servicio de atención de emergencias. Durante la edición de 2025, sus equipos atendieron a aproximadamente 1,450 pacientes.

Durante la edición de 2025, se atendieron a aproximadamente 1,450 personas en el Burning Man.
Durante la edición de 2025, se atendieron a aproximadamente 1,450 personas en el Burning Man.

Cabe recordar que el año pasado, una persona de 37 años murió durante el Burning Man a causa de una aparente herida de arma blanca. Ese caso continúa bajo investigación, según la información proporcionada por las autoridades.

Las investigaciones sobre los fallecimientos de esta edición continúan y se espera que los resultados de las autopsias y los análisis toxicológicos permitan determinar las circunstancias y causas de las muertes.

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