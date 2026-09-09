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La hija de Anna Nicole Smith celebra su cumpleaños número 20 con un estilo muy diferente al de la fallecida modelo

Dannielynn Birkhead ha comenzado a mostrar un estilo propio, aunque en ocasiones también ha rendido homenaje a la imagen de su madre

Dannielynn Birkhead
Dannielynn Birkhead pasa de homenajear a su madre a tener una identidad propia. (Créditos: Shutterstock. Instagram/Larry Birkhead)
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Dannielynn Birkhead cumplió 20 años y su padre, el fotógrafo Larry Birkhead, conmemoró la fecha con una publicación en redes sociales en la que reunió fotografías de distintas etapas de la vida de su hija.

Birkhead, de 53 años, compartió el lunes un video acompañado por la canción “Happy Birthday”, de Lenny Kravitz.

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La recopilación incluye imágenes de Dannielynn durante su infancia, cuando llevaba el cabello rubio, así como fotografías más recientes en las que aparece con el cabello rojizo y un estilo diferente.

Entre las imágenes aparece una fotografía reciente de la joven con el cabello corto y un atuendo negro. En una de las fotografías, lleva un vestido y medias asociados con Social Collision para Hot Topic, mientras que en otra aparece con una camiseta de la banda Ghost, también adquirida en Hot Topic.

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El padre de Dannielynn Birkhead celebró su cumpleaños número 20 con un post en redes sociales.
El padre de Dannielynn Birkhead celebró su cumpleaños número 20 con un post en redes sociales.

La publicación generó comentarios de usuarios que señalaron el parecido físico entre Dannielynn y su madre, la modelo y personalidad televisiva Anna Nicole Smith, quien murió en 2007.

El cumpleaños llega después de que Dannielynn mostrara públicamente un cambio de imagen durante una de sus apariciones recientes junto a su padre. En mayo, ambos asistieron a la Barnstable Brown Gala, evento previo al Kentucky Derby que se celebra anualmente en Louisville, Kentucky.

Para esa ocasión, Dannielynn llevó un vestido negro sin tirantes de la marca Punk Rave, con un cuerpo ajustado y una falda de tejido semitransparente. También lució un corte de cabello tipo pixie, con las puntas en un tono más oscuro.

Durante una entrevista con People, Larry Birkhead explicó que su hija estaba desarrollando una nueva forma de vestir. Según el fotógrafo, Dannielynn le había dicho antes de cortarse el cabello que quería un estilo diferente, definido por ella como “edgy y cool”.

Dannielynn Birkhead
Larry Birkhead aseguró que Dannielynn ha cambiado su estilo de vestir poco a poco. (Instagram/Larry Birkhead )

Birkhead señaló que inicialmente tuvo dudas sobre el cambio, pero reconoció que su hija se encuentra en una etapa en la que puede tomar sus propias decisiones sobre su imagen.

También explicó que Dannielynn había explorado durante el año un estilo inspirado en la estética del goth rock. Aunque en ocasiones ha utilizado prendas relacionadas con la imagen de su madre, Birkhead indicó que esta vez buscaba mostrar sus propias preferencias.

La relación de Dannielynn con la memoria de Anna Nicole Smith también se ha reflejado en sus apariciones anteriores. El año pasado, la joven utilizó en la Barnstable Brown Gala un vestido negro de cuello halter similar al que su madre había llevado en el mismo evento 21 años antes.

Dannielynn Birkhead
Larry Birkhead mostró su orgullo por ver a Dannielynn Birkhead con el vestido de Anna Nicole Smith (Instagram/Larry Birkhead)

En 2023, además, vistió una camiseta de Guess con fotografías en blanco y negro de Smith.

Larry Birkhead y Anna Nicole Smith se conocieron precisamente en la Barnstable Brown Gala, en 2003. Smith dio a luz a Dannielynn en septiembre de 2006, pocos meses antes de su muerte, ocurrida en febrero de 2007 a los 39 años. La causa fue determinada oficialmente como una sobredosis accidental de medicamentos.

Después del fallecimiento de Smith, varias personas afirmaron ser el padre de Dannielynn. Una prueba de ADN confirmó posteriormente que Birkhead era su padre biológico.

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