El mal momento de Pincoya en el aeropuerto tras salir de Gran Hermano: “No me dejaban salir de Argentina”

Pincoya fue retenida en Migraciones en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentó salir de la Argentina tras su eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Video: X)

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Jennifer “Pincoya” Galvarini, exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada, atravesó un momento de tensión en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentó regresar a Chile para reencontrarse con su hijo Felipe. La chilena fue retenida en el control de Migraciones porque le faltaba un documento vinculado al tiempo que había permanecido en la Argentina durante su paso por el reality de Telefe, según relató ella misma a través de un vivo en sus redes sociales.

El episodio ocurrió una semana después de que la jugadora quedara eliminada de la competencia. Con las valijas armadas, la exhermanita se dirigió al aeropuerto porteño con la intención de volver a su país natal, donde la esperaba su hijo tras meses de ausencia. Sin embargo, al momento de completar el trámite de salida, un empleado del organismo le informó que no podía continuar con el proceso. “No puede pasar usted porque nos tienen que mandar un papel por el tiempo que estuvo acá”, le explicaron, según relató la propia jugadora.

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La exparticipante de Gran Hermano contó que llamó a la producción del programa y no obtuvo respuesta mientras esperaba una solución en el aeropuerto

La frase generó preocupación inmediata en Pincoya, que aseguró desconocer por completo que necesitaba esa documentación adicional para poder abandonar el país. Durante varios minutos, no tuvo certeza de si finalmente podría abordar el vuelo. “No me dejaban salir de la Argentina porque faltaban unos documentos que no les enviaron. Llamé a los de la producción del programa y nadie me contestó. Después se solucionó, pero estuve muy angustiada”, contó, todavía visiblemente afectada por la situación.

La exparticipante detalló además que, mientras aguardaba una resolución, recibió el acompañamiento de otros connacionales que se encontraban en la misma fila. “Por suerte en la fila había gente chilena haciéndome el aguante. Yo desconocía lo del papel. Me entró el susto”, expresó. Finalmente, el inconveniente pudo resolverse y Pincoya logró completar el trámite y subir al avión rumbo a Chile.

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El paso de Pincoya por Gran Hermano Genración Dorada había sido, hasta su eliminación, uno de los más comentados de la edición. La chilena se instaló rápidamente entre las jugadoras más populares gracias a su personalidad extrovertida y su forma directa de expresarse, características que le permitieron construir una fuerte conexión con parte del público a lo largo de los 190 días que permaneció dentro de la casa.

La participante chilena, una de las favoritas para ganar la temporada, quedó fuera del reality frente a la jugadora uruguaya (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Su salida se produjo en la gala de eliminación número 28, el lunes 31 de agosto, luego de perder un mano a mano frente a Yisela “Yipio” Pintos. Antes de esa definición, habían bajado de placa Charlotte Caniggia y Mariela Prieto, con el 0,1% y el 0,6% de los votos respectivamente, lo que dejó a Pincoya y Yipio como las dos jugadoras en riesgo directo. En el enfrentamiento final, Pincoya contó con el respaldo de Solange Abraham, Yanina Zilli, Luana Fernández y la propia Mariela Prieto, mientras que solo Charlotte se manifestó a favor de la uruguaya.

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Con más de 13 millones de votos registrados esa noche, el conductor Santiago del Moro anunció que Pincoya abandonaba la competencia tras recibir el 58,1% de los votos del público, frente al 41,9% que había cosechado Yipio. Al conocer el resultado, la uruguaya no pudo contener su alegría y terminó tirada en el piso del living, mientras gritaba en referencia a los seguidores de su rival: “Les avisé a las Pincoyitas que la iba a eliminar”. Pincoya, por su parte, se despidió con un mensaje de agradecimiento hacia quienes la habían acompañado durante su estadía. “Gracias a toda la gente linda, cuiden la casa, limpien y ordenen. Me voy peleando, con la frente en alto. ¡Gracias, Argentina!”, expresó antes de salir con una bandera de su país.

Tras la salida de Pincoya y, días después, la de Yanina Zilli en un mano a mano frente a Charlotte Caniggia, la competencia quedó reducida a cuatro finalistas: Solange Abraham, Luana Fernández, Charlotte Caniggia y Yisela “Yipio” Pintos. La definición del ganador o ganadora de Gran Hermano Generación Dorada está prevista para el lunes 14 de septiembre, en la última emisión del ciclo, que además contempla en los días previos una competencia especial y una cena de gala con las cuatro protagonistas restantes.

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