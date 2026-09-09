El contundente gesto de respaldo de Briatore a Colapinto tras su frustración en el GP de Italia de F1

Todos los sobrepasos de Franco Colapinto en el circuito de Monza durante el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

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Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 con un noveno puesto y sumó dos puntos para Alpine, un resultado que le dejó gusto a poco después de haber llegado a pelear entre los primeros lugares. Horas más tarde, el asesor de la escudería francesa, Flavio Briatore, le brindó su apoyo en el comunicado de prensa de Alpine y también con un emotivo comentario en las redes sociales.

El italiano, asesor ejecutivo de la escudería francesa, respondió a un mensaje del piloto en Instagram con una frase breve: “¡Forza Franco, guarda avanti!” (“Fuerza Franco, mirá hacia adelante”).

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La reacción de Briatore tuvo un peso particular por el rol que ocupa dentro de la estructura de Alpine, donde funciona como una de las voces con más influencia en la toma de decisiones sobre la alineación de pilotos.

El comentario surgió como respuesta a la publicación que el propio Colapinto compartió tras la carrera en el Autódromo Nacional de Monza. “Día durísimo por lo que podría haber sido... nos levantamos y mañana con la esperanza renovada a seguir laburando”, escribió el pilarense, que también se declaró “muy orgulloso” del trabajo del equipo durante el fin de semana.

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El argentino de 23 años terminó noveno después de haber peleado en los primeros puestos durante varios tramos de la carrera. Partió séptimo, llegó a ubicarse tercero tras superar a Max Verstappen y cayó al 16º lugar por una salida de pista en Lesmo. Luego remontó hasta la zona de puntos y cerró en el top diez.

El comentario de apoyo Flavio Briatore a Franco Colapinto

El resultado final de Colapinto, noveno en la clasificación general, matizó una actuación que llegó a ubicarlo entre los mejores del pelotón. El argentino partió séptimo y, tras un relanzamiento posterior a una bandera roja, escaló hasta la tercera posición al superar a Max Verstappen. Sin embargo, una salida de pista en la curva de Lesmo lo hizo retroceder 12 lugares y lo dejó 16º, con daños leves en su Alpine A526.

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A partir de ahí, el piloto argentino inició una remontada con ritmo sostenido y maniobras de riesgo calculado. Superó de manera sucesiva a Carlos Sainz y Esteban Ocon, y en la vuelta 28 protagonizó un doble sobrepaso sobre Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto tras el relanzamiento de un auto de seguridad virtual. Ya instalado en zona de puntos, descontó una diferencia de ocho segundos respecto de Yuki Tsunoda y lo superó en la vuelta 41 para quedarse con el noveno puesto, posición que defendió hasta la bandera a cuadros. El resultado le permitió sumar su sexto ingreso al top diez en lo que va de la temporada 2026. Todas las superaciones de Franco se hicieron virales en un video publicado por la F1 en sus redes sociales.

La publicación de Colapinto se llenó rápidamente de mensajes de apoyo. La propia escudería Alpine escribió: “Keep going Franquito. Keep that head held high” (“Seguí adelante, Franquito. Mantené la cabeza en alto”). El productor musical Bizarrap sumó su comentario con un “Estamos todos contentos, Coco. La rompiste. A por todo”, mientras que el piloto de Moto3, Valentín Perrone escribió “Dale Franco, a no aflojar” y el piloto ganador del Rally Dakar en 2023, Kevin Benavides aportó un “Cabeza en alto y para adelante, ya va a llegar”.

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Franco Colapinto vivió una montaña rusa de emociones este domingo. También recibió una reprimenda por parte de la Dirección de Carrera durante la jornada. La sanción respondió a una infracción de procedimiento cometida antes de la largada, cuando el piloto cruzó la línea blanca que delimita el carril de boxes durante una práctica de arranque en las vueltas de reconocimiento. Fue la primera amonestación que recibió en lo que va de la temporada 2026 y no alteró su resultado final en la carrera.