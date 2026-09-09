Belén Negri, la ex de Tiago PZK: “Con Luck Ra no eran íntimos amigos y a La Joaqui la respeto muchísimo como mujer”

La última pareja conocida del rapero se refirió al rumor que lo relaciona a él con La Joaqui (Video: SQP/ América TV)

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Belén Negri, exnovia de Tiago PZK, minimizó el conflicto entre Luck Ra y el músico que, según versiones, estaría saliendo La Joaqui y sostuvo que el cantante cordobés exageró al presentar al artista como su “ex gran amigo” después de que se conociera su vínculo con la cantante de “Butakera” y “Yakuza”.

“La Chilena”, como es conocida la exnovia de Tiago, habló en el ciclo radial Yanina 107.9, de Radio El Observador 107.9, durante un dúplex con Se fue larga, el programa de Luzu TV en el que participa. Yanina Latorre le preguntó cómo había tomado el romance entre su expareja y La Joaqui. “Yo me lo tomé muy bien, estoy muy tranquila. Sé que la Joaqui es una persona increíble, con una sabiduría espectacular. Tiago tiene un corazón enorme. No me afecta para nada”, afirmó.

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"Yo cuando estaba con Tiago, nunca, nunca se juntaron ellos. No los vi juntos”, sostuvo Belén Negri sobre el vínculo de Luck Ra y Tiago PZK (Instagram)

“Creo que ambas personas son libres de hacer lo que se les cante el orto. Entonces, no tengo nada más para acotar que eso”, sostuvo la creadora de contenido. “Si ambos están tomando la decisión de salir juntos, de divertirse, están en todo su derecho”, sostuvo durante la entrevista.

La conversación luego se concentró en el cuartetero, quien se refirió a Tiago como su “ex gran amigo” después de enterarse de la relación entre el cantante y la artista de RKT, su expareja. Negri afirmó que, durante el tiempo que estuvo en pareja con su ex, nunca vio que él y Luck Ra se reunieran. “Yo cuando estaba con Tiago, nunca, nunca se juntaron ellos. Y mirá que estuvimos casi… Yo no vi que ellos se hayan juntado”, aseveró.

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“No es una persona con la que él coincidía en lo cotidiano, o por lo menos yo no sabía”, dijo la bailarina. “No eran íntimos amigos”, sostuvo, para terminar diciendo que el coach de La Voz Argentina “exageró”. “Se van cruzando, pero eso no quiere decir que sean vínculos genuinamente reales”, aseguró al referirse a las relaciones dentro del mundo artístico.

“Tiago PZK y La Joaqui merecen disfrutar su soltería como se les cante el orto”, sostuvo "La Chilena"

Belu aclaró que no mantiene un vínculo íntimo conla cantante, aunque ambas trabajan dentro de la misma empresa. También destacó que respeta a la cantante y que no considera que el romance con Tiago PZK la involucre. “Yo no soy Luck Ra. A mí no me deben respeto ninguna de las dos personas”, afirmó. “Como te digo, yo con ella no tenemos un vínculo íntimo, si bien trabajamos en la misma empresa, pero la respeto muchísimo a esa mujer”, insistió.

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“No son temas que me incumban, independiente de que él sea mi expareja y todo”, aseguró. “Creo que ambos merecen disfrutar su soltería como se les cante el orto”, afirmó entre risas.

Durante el diálogo, Yanina le preguntó a la joven cuánto tiempo había pasado desde la separación. “Hace un año. En octubre cumplimos un año. Hace bastante ya”, afirmó durante la entrevista. La relación entre Belén Negri y Tiago PZK comenzó en 2023 y tuvo distintas idas y vueltas. La pareja atravesó una separación y una posterior reconciliación a mediados de 2025, después de un viaje a Japón.

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“En octubre cumplimos un año de la separación con Tiago”, contó la influencer

La ruptura definitiva fue confirmada por Negri en octubre de 2025, durante su participación en Se fue larga, el ciclo de Luzu TV. En ese momento explicó que ambos atravesaban procesos de madurez diferentes. “A veces con el amor no alcanza”, dijo entonces la influencer al hablar del final del vínculo.

“Me quedo con que lo volvimos a intentar, no darse por vencido, para poder quizás construir y seguir intentando algo que es único, pero bueno, a veces con el amor no alcanza”, expresó, en aquel momento. “Hay procesos distintos, madureces diferentes; por mucho amor que haya, a veces las cosas no se logran concretar como uno las idealiza”, afirmó.

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